Esko Seppänen näki, miten hänen poikansa kärsi viimeisinä elonhetkinään. Se sai hänet laittamaan vireille kansalaisaloitteen eutanasian laillistamisesta.

Asiantuntijatyöryhmä luovutti tänään sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tiedotustilaisuudessa loppuraporttinsa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd). Työryhmä ei päässyt yksimielisyyteen lääkäriavusteisen itsemurhan ja eutanasian laillistamisesta.

Lue lisää: Työ­ryhmä ei löytänyt yhteistä näkemystä eutanasian laillistamisesta – loppu­raportti luovutettiin ministeri Kiurulle

Ministeriö asetti vuonna 2018 työryhmän selvittämään elämän loppuvaiheen hoitoa ja eutanasiaa koskevia sääntelytarpeita kansalaisaloitteen pohjalta.

Hyvän kuoleman puolesta -aloitteen laittoivat kahta vuotta aiemmin vireille veteraanipoliitikot Esko Seppänen, Osmo Soininvaara, Iiro Viinanen, Ilkka Taipale ja Henrik Lax. Aloite keräsi reilussa kuukaudessa 50 000 allekirjoitusta.

Entinen vasemmistoliiton kansanedustaja ja Euroopan parlamentin jäsen Esko Seppänen kertoo Ilta-Sanomille olevansa pettynyt työryhmän ratkaisuun.

– Olisin toivonut, että se hyväksytään, koska kansalaispiirit ja asiantuntijat ovat laajasti sen takana.

Esko Seppänen eutanasian laillistamista koskevan kansalaisaloitteen tiedotustilaisuudessa eduskunnan kansalaisinfossa Helsingissä maaliskuussa 2018.

Seppänen pitää työryhmän perustamista kuitenkin myönteisenä asiana.

– Tulos on hyvin asiantunteva, ja siinä on huolellisesti mietitty erilaisia vaihtoehtoja. Ainoa ongelma on loppupäätös, jossa eutanasiaa ei hyväksytä.

Aktiivinen eutanasia on laillista muun muassa Belgiassa, Hollannissa, Luxemburgissa ja Kolumbiassa sekä Victorian osavaltiossa Australiassa. Espanjassa parlamentti antoi hyväksyntänsä eutanasian laillistamiselle maaliskuussa.

Niin sanottu avustettu itsemurha on sallittua Saksassa, Sveitsissä ja Kanadassa. Lääkäriavusteisessa itsemurhassa lääkäri voi potilaan pyynnöstä määrätä tälle lääkkeet, joiden avulla tämä pystyy suorittamaan itsemurhan.

Ajatus kansalaisaloitteen vireillepanosta sai kimmokkeen Seppäsen henkilökohtaisesta elämästä. Seppäsen poika Kaapo Seppänen menehtyi 37-vuotiaana sappitiehyen syöpään toukokuussa 2010.

– Kaapo koki hyvin tuskallisen kuoleman pahan syövän kourissa. Kärsimys, jonka hän koki, oli niin kova, ettei sitä olisi mielellään antanut kenellekään, vaikka olisi kuinka vihollinen. Tässä tapauksessa se oli oma poika.

” Ei ole oikeudenmukaista, että ulkopuoliset tulevat sanomaan, miten ihmisen pitää toimia siinä tilanteessa, kun kuolema odottaa oven takana.

Kaapon viimeisten hetkien ollessa käsillä eutanasiasta ei ehditty puhua.

– En voi sanoa pojastani, olisiko hän halunnut (eutanasian) vai ei, mutta hän ei halunnut kärsiä. Se on selvää.

– Ei ole oikeudenmukaista, että ulkopuoliset tulevat sanomaan, miten ihmisen pitää toimia siinä tilanteessa, kun kuolema odottaa oven takana.

Vaikka Kaapon kuolemasta on kulunut yli kymmenen vuotta, hän on silti usein vanhempiensa mielessä.

Elämä on ottanut, mutta se on myös antanut. Kaksi vuotta sitten Seppäsestä ja hänen vaimostaan tuli isovanhempia heidän toisen poikansa Iiro Seppäsen tyttärelle.

– Se on positiivinen asia elämässä. Elämä jatkuu.

Eutanasian laillistamista esittänyt kansalaisaloite kaatui eduskunnassa toukokuussa 2018. Eduskunta hyväksyi äänin 128–60 sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön, jossa esitettiin kansalaisaloitteen hylkäämistä. Mietinnön pohjalta STM asetti asiantuntijatyöryhmän tekemään selvitystyötä.

Lue lisää: Eduskunta torjui kansalaisaloitteen eutanasian laillistamisesta

Esko Seppänen kertoo laskeneensa vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalikonevastausten perusteella, että 117 vaaleissa kansanedustajaksi valittua kannatti eutanasiaa.

Esko Seppänen kertoo julkaisevansa viimeisen kirjansa joulun tienoilla. Teos käsittelee suomalaisen yhteiskunnan epäkohtia. Seppänen on kirjoittanut vuosien varrella 35 pääasiassa politiikkaa ja taloutta käsittelevää teosta. Kuva on vuodelta 2018.

Lopulta vain 60 kansanedustaja äänesti aloitteen puolesta.

Seppänen kertoo olleensa pettynyt äänestyksen tulokseen ja sanoo, että aloitteen hylkääminen tapahtui tuolloin sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana toimineen Krista Kiurun johdolla.

– Hän pystyi yksin torpedoimaan toimintaa aika paljon. Kiurun toimet aiheuttivat sen, että aloitetta kannattavien määrä supistui. Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa kaikkien jäsenten piti ottaa sellainen kanta, jossa vastustettiin eutanasiaa.

Nykyinen eduskunta suhtautuu Seppäsen mukaan eutanasian laillistamiseen entistä myönteisemmin, mutta hän ei usko, että asiaa käsitellään enää tämän vaalikauden aikana. Hän kuitenkin toivoo, että asia palaa eduskunnan käsittelyyn tulevaisuudessa.

Lue lisää: Äiti kysyi Elenalta luvan ja hyppäsi sitten kuolemaansa – psyykkisesti sairaan eutanasia jakaa mielipiteitä Hollannissa