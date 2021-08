Vankilaan talousrikoksista tuomittu mies on vaihtanut nimeään edestakaisin.

27 vuoden takaisesta lakimies Ilpo Härmäläisen murhasta epäilty mies on kuluvalla vuosituhannella tuomittu vankeuteen mittavista talousrikoksista. Talousrikosjutun lomassa hän sai tuomion myös laittomasta uhkauksesta. Hän oli uhannut tappaa entisen yhtiötoverinsa.

Keskusrikospoliisi (KRP) otti viime viikon lopulla kiinni 67-vuotiaan miehen, jota epäillään Härmäläisen surmasta. Poliisin vangitsemisvaatimuksessa epäillyn murhan tekoajaksi on kirjattu 3.8.1994. Juuri tuona päivänä Härmäläinen lähti Turun keskustasta Eerikinkatu 20 B:ssä sijanneesta asunnostaan ja katosi jäljettömiin.

Vuonna 2005, vuosikymmen katoamisen jälkeen, Härmäläinen julistettiin kuolleeksi. Tänä kesänä KRP otti tapauksen uusien vihjeiden johdosta taas aktiiviseen tutkintaan. Nyt tapausta tutkitaan epäiltynä murhana.

Poliisi ei ole toistaiseksi valottanut, millaisia epäilyjä sillä on murhan mahdollisesta motiivista. Murhasta epäilty mies on IS:n hankkimien oikeuden asiakirjojen mukaan toiminut yrittäjänä 1980-luvulta lähtien ainakin talousrikossyytteisiinsä asti.

Oikeuden asiakirjoista ilmenee, että murhasta epäilty mies perusti ensimmäisen yrityksensä jo 1980-luvulla. Sen jälkeen yrityksiä on ollut useita. Kaikissa niistä hänen toimintansa ei ole kestänyt lähempää tarkastelua.

Talousrikostuomioon johti 1990-luvun lopulla perustetun ohjelmointialan yrityksen konkurssi. Murhaepäilty oli vuonna 2008 konkurssiin asetetun yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen varsinainen jäsen.

Yhtiö teki oikeuden asiakirjojen mukaan ohjelmistokauppaa teleyhtiö Soneran kanssa. Yhtiön liikevaihto oli noin 400 000 euroa silloin kun taloudellinen tila oli vielä hyvä.

Murhaepäilty itse sanoi oikeudessa, että kauppaa hierottiin myös ulkomaille, koska matkapuhelinten soittoääniä ei juuri ostettu Suomessa. Ohjelmointiyritys oli kehittänyt muun muassa sävellysohjelman.

Syytteitä nostettiin muun muassa törkeästä veropetoksesta ja törkeästä velallisen epärehellisyydestä. Sotkuja käsiteltiin useissa oikeudenkäynneissä, joissa selviteltiin myös miehen kahden muun yrityksen sekä myöhemmin yritystoimintaa harjoittaneiden rakennusalan yhtiöiden epäselvyyksiä.

Käräjäoikeuden mukaan mies pyöritti yrityksiä suunnitelmallisesti ja muun muassa väärennyksiä tehtaillen. Hän ilmoitti koulutuksensakin virheellisesti, käräjäoikeus totesi.

Tuomion mukaan mies ohjasi itselleen satoja tuhansia euroja yrityksen varoja ja aiheutti näin sen maksukyvyttömyyden. Rötökset jatkuivat rakennusfirmoissa.

– (Syytetty) on käyttänyt hyväkseen toisesta maasta töihin tulleita henkilöitä, alkoholisoituneita henkilöitä sekä sukulaisiaan. Varoja hän on saanut noin miljoona euroa, joskin osittain kyse on samoista varoista (kuin aiemmassa veropetostuomiossa). Veroja on vältetty yli 100 000 euroa, Varsinais-Suomen käräjäoikeus totesi joulukuussa 2012 langettamassaan tuomiossa.

Käräjäoikeus tuomitsi neljä vuotta ehdotonta vankeutta ja pitkän liiketoimintakiellon. Turun hovioikeus alensi rangaistuksen sittemmin kolmeen ja puoleen vuoteen vankeutta.

Miehen syyksi luettiin tässä oikeudenkäynnissä 21 eri rikosta: törkeitä veropetoksia, törkeitä petoksia, törkeitä velallisen epärehellisyyksiä, törkeitä kirjanpitorikoksia, väärennyksiä, veropetoksia, rekisterimerkintärikos ja liiketoimintakiellon rikkominen. Vyyhti koski kaikkia edellä mainittuja yhtiöitä.

Ohjelmointiyritystä koskevasta törkeästä veropetoksesta oli käyty oikeutta jo aiemmin. Kolmannessa oikeudenkäynnissä oli käsitelty miehen toista yritystä koskeneita väärennettyjä kaupparekisteri-ilmoituksia. Molemmista tuli ehdollinen vankeustuomio.

Ehdottoman talousrikostuomionsa aikaan mies oli muuttanut vanhan nimensä ja oli kirjoilla Britanniassa. Sittemmin hän on ottanut vanhan nimensä takaisin eli hän on vaihtanut nimeään edestakaisin.

Tuomiopapereista selviää, että mies oli ulosottovelallinen jo ennen ohjelmointiyrityksen konkurssia. Ulosottovelat olivat perua 1990-luvulta ja perustuivat muun muassa vuonna 1996 annettuun yksipuoliseen velkomustuomioon.

Talousrikossotkuihin liittyi episodi, jossa sittemmin murhaepäillyksi päätynyt mies sai tuomion laittomasta uhkauksesta. Hän uhkasi tappaa ohjelmointiyrityksessä mukana olleen entisen työntekijänsä. Uhri oli yrityksen perustajaosakas, joka oli alkuvuosina toiminut yhtiön johdossa. Sittemmin hän vetäytyi hallituksesta, koska kommunikointi johtajaksi nousseen murhaepäillyn kanssa oli käynyt hankalaksi.

Uhri on vuonna 1959 syntynyt mies. Hän kertoi oikeudessa kauhunhetkistään Turun BioCityn parkkihallissa toukokuussa 2006, jolloin ohjelmointiyrityksen bisnes oli jo perikadossa.

Uhri kertoi, että oli tuolloin kohdannut entisen työnantajansa sattumalta BioCityn kellarikerroksessa. Tämä oli alkanut haukkua häntä yrityksen tuhoamisesta.

Uhri yritti kävellä pois, mutta ex-johtaja siirtyi aina hänen eteensä ja sanoi tietävänsä, missä hän asuu. Ex-johtaja sanoi kostavansa uhrin perheelle. Mies uhkasi uhria kuolemalla sanoen, että kuolee itse ennen kuin menee vankilaan ja ”silloin kuolet sinäkin”.

Uhri kertoi kokeneensa tilanteen hyvin uhkaavaksi. Hän pääsi irtautumaan vasta, kun eräs vieras mies tuli paikalle. Hän alkoi kävellä pysäköintipaikalle päin, jolloin ex-pomo lähti hänen peräänsä.

Uhrin kiihdyttäessä vauhtia ex-pomo ryhtyi juoksemaan. Uhri juoksi ja huusi apua. Hän kohtasi kaksi naista tupakalla, jolloin ex-pomo luovutti ja lähti tiehensä.

Todistajana kuultu nainen kertoi, että autotallista oli juossut ulos apua huutanut mies. Tämä kertoi, että entinen esimies oli uhannut tappaa. Mies oli hätääntynyt ja kädet tärisivät. Nainen näki, kuinka miehen takana vilahti jokin hahmo.

Miesten välinen kohtaaminen pystyttiin oikeudessa todentamaan turvakameran kuvista. Syytetty kiisti uhkailleensa, mutta oikeus piti hänen uskottavuuttaan vähäisenä. Hänen lausuntonsa olivat vaihdelleet ja hän oli vilpillisesti laadituttanut eräällä todistajalla vääränsisältöisen todistuksen käytettäväksi esitutkinnassa.

Käräjäoikeus tuomitsi yrittäjän laittomasta uhkauksesta 30 päiväsakkoon. Hänen verotettavat tulonsa olivat tuolloin alhaiset, joten sakkosummaksi tuli alin mahdollinen eli 180 euroa.

Tiistaina Turun oikeustalolla käsiteltiin nykyään 67-vuotiaan ex-yrittäjän vangitsemista. Kaupparekisterin mukaan hän ei ole nykyään vastuuasemassa missään yrityksessä.

Poliisi epäilee häntä murhasta, jonka uhriksi 33-vuotias lakimies Ilpo Härmäläinen joutui jo vuosia ennen konkurssiin päätyneen ohjelmointiyrityksen perustamista.