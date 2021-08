Flunssakausi voi lisätä koronatestauksen terveydenhuollolle aiheuttamaa kuormitusta merkittävästi, arvioi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.

Koronatestauksen terveydenhuollolle aiheuttama kuormitus voi heikentää muiden terveyspalveluiden toimintaa vielä entisestäänkin, kun flunssakausi alkaa, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä arvioidaan.

– Flunssakausi lisää testauksen tarvetta ilman muuta, kun voimassa oleva kansallinen strategia suosittelee matalan kynnyksen testausta, ja oireet eivät ole kliinisesti erotettavissa koronavirusinfektiosta. On hyvin ymmärrettävää, että ihmiset hakeutuvat varsin runsain mitoin testiin, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo.

Nyrkkisääntönä on, että hengitystieinfektioanalytiikka nelinkertaistuu elokuun ja joulukuun välillä, Pietilä kertoo.

– Jo tällä hetkellä olemme kapasiteetin ylärajalla ilman, että kyse on tällä hetkellä paljon muusta kuin rinoviruksesta, joka aiheuttaa nuhakuumetta. Siinä vaiheessa kun flunssakausi kunnolla alkaa, selvää on, että kuormitus tulee olemaan vielä selkeästi suurempaa.

Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen kertoi IS:lle aiemmin, että terveydenhuollosta ei löydy enempää henkilökuntaa testausta varten.

– En nyt sanoisi, että meneillään on kriisi, mutta olemme aika rajoilla sen kanssa, että pystyykö terveyspalvelujärjestelmä hoitamaan normaalit asiat. Niin iso osa resursseista on kiinni koronassa, Lehtonen arvioi.

Lue lisää: Husin koronatestaus toimii aivan äärirajoilla: ”Kyllä tämä systeemi natisee jo”

Pahimpaan voi olla syytä varautua. Turun kaupungin asiantuntijalääkäri Jane Marttila kuitenkin muistuttaa, että koronaa ehkäisevät hygieniatoimet tehoavat hyvin myös muihin vastaaviin tauteihin, mistä johtuen flunssatapauksia on ollut aiemmin pandemia-aikana merkittävästi tavallista vähemmän.

– Se, että käytetään käsidesiä ja suunenäsuojuksia estää koronan lisäksi kaikkia muita flunssia. Esimerkiksi influenssaepidemia, joka tulee joka ikinen talvikausi Suomeen, oli viime vuonna hyvin mitätön.

Turussa testauksen toteuttaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, joten se ei suoraan kuormita kaupungin perusterveydenhuoltoa toisin kuin esimerkiksi rokotukset ja jäljitystyö.

– Terveydenhuollolle on yleisesti ottaen merkittävä haaste saada riittävästi henkilöstöä. Tällä hetkellä henkilöstöä tarvitaan moneen asiaan, rokottamiseen, jäljittämiseen ja näytteenottoon. Kaikki nämä ovat normaalitilanteeseen verrattuna ylimääräistä lisätyötä. Kun on rajallinen määrä koulutettua henkilökuntaa, kyllä se tietysti haastetta aiheuttaa, Marttila sanoo.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Pietilä mukaan koronatestaus kuormittaa alueen terveydenhuoltoa tällä hetkellä merkittävästi sekä perus- että erikoissairaanhoidon osalta.

– Nyt ehkä enemmän julkisuudessa on ollut kuormitus perusterveydenhuollon osalta, mikä liittyy lähinnä tartunnanjäljitystoimintaan, ja ehkäpä jossain määrin näytteenottoon, mutta näytteenottokin on suurimmaksi osaksi kuitenkin erikoissairaanhoidon tehtävänä. Jos ajattelee näytteenottoa ja analytiikkaa, kyllä sen osuus on varsin merkittävä meidän kokonaistuotannostamme tällä hetkellä.

Erikoissairaanhoidon jonotusaikoihin testaukseen siirretyt resurssit eivät ole vaikuttaneet, mutta esimerkiksi laboratorioanalytiikka on Pietilän mukaan hidastunut.

– Mitään kriittistä ei jää tekemättä, mutta laboratorioiden osalta niin sanottu läpimenoaika on varmasti jonkin verran pidentynyt.

Testaustarpeen määrä on yhteydessä tapausmäärien lisäksi myös koronastrategiaan, joka tällä hetkellä suosittelee matalan kynnyksen testausta. Strategian päivittäminen ainakin testauksen osalta voisi vähentää kuormitusta.

Esimerkkinä tästä toimii Pirkanmaa, jossa koronatestauksen kriteerejä muutettiin siten, että täysin rokotettujen ei enää tarvitse mennä testiin lievien oireiden takia tilanteessa, jossa altistumista ei ole tiedossa. Pietilän mukaan samankaltaisen mallin käyttöönotto on suunnitteilla myös Varsinais-Suomessa.

Lue lisää: AL: Kahdesti rokotettujen ei tarvitse enää mennä testiin Tampereella – muutama poikkeus löytyy

– Samaa mallia tullaan soveltamaan todennäköisesti varsin laajalti koko Suomessa. Tästä on keskusteltu myös kansallisella tasolla. Tällä hetkellä jos ajatellaan sitä, että kahdesti rokotetun riski vaikealle läpäisyinfektiolle on pieni, niin jollakin tavalla meidän täytyy pyrkiä rationalisoimaan sitä, että heitä testataan, Pietilä kertoo.

Se, helpottaako testauskriteerien muutos kuormitusta riittävästi, jää nähtäväksi. Johtopäätöksiä voidaan tehdä vasta myöhemmin, kun vaikutukset alkavat näkyä Pirkanmaalla.

– Toivomme, että se helpottaisi tilannetta ainakin jonkin verran. Tämä on kuitenkin se, mitä tavoitellaan.