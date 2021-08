Kansliapäällikkö Varhilan mukaan koronapassin hyödyntämistä tapahtumien avaamisessa arvioidaan, osa hallituspuolueista ei jäisi odottamaan passia.

Sosiaali- ja terveysministeriöstä ei luvata nopeaa helpotusta tapahtumien järjestämistä koskeviin koronarajoituksiin. Hallituspuolueet hakevat tällä viikolla yhteistä näkemystä muun muassa siitä, voidaanko kahden metrin turvaväleistä tapahtumissa luopua ennen koronapassin käyttöönottoa.

Etenkin tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk) on julkisuudessa hoputtanut turvaväleistä ja yleisölohkoista luopumista. Hänen huolenaan on ollut, että syksyn kulttuuri- ja urheilutapahtumia ei voida suunnitellusti toteuttaa ilman tätä. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sen sijaan tviittasi perjantaina, että nimenomaan koronapassi mahdollistaa turvaväleistä luopumisen ja näitä käsitellään yhdessä. Koronapassilla todistetaan, että henkilö on rokotettu, koronan sairastanut tai hiljattain testattu.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kansliapäällikkö Kirsi Varhila ei suoraan ota kantaa siihen, millä tavalla koronapassi liittyy tapahtumien avaamiseen ja tartuntatautilain muuttamiseen.

– Tätä juuri nyt arvioidaan, ja tavoitteena on, että eririskisiin tapahtumiin passilla voisi olla vaikutusta, Varhila kommentoi STT:lle sähköpostitse.

STT:n tietojen mukaan hallituksessa on kahta ilmaa sen suhteen, pitäisikö tapahtumien järjestämistä hankaloittavista turvaväleistä luopua pikaisemmin tartuntatautilakia muuttamalla vai vasta koronapassin käyttöönoton yhteydessä.

Ainakin keskustassa ja RKP:ssä katsotaan, että tapahtumien järjestämistä on syytä helpottaa jo ripeämmin lakimuutoksen kautta.

Aluehallintovirastot päättävät koronarajoituksista tapahtumissa tartuntatautilain pohjalta.

Varhilan mukaan työn alla on nyt kokonaisuus, jossa tartuntatautilakia arvioidaan myös rajojen koronaturvallisuuden ja ravintolarajoitusten alueille siirtämisen osalta.

Varhila ei tässä vaiheessa ota kantaa siihen, milloin koronapassi voisi olla käytössä. Hän toteaa, että paketin poliittisen käsittelyn jälkeen edessä on muun muassa laillisuustarkastus.

– Myös eduskunta vaatii käsittelylleen riittävän ajan, jonka he itse määrittelevät, Varhila kommentoi.

Hallitus on lähiviikkoina päivittämässä myös laajempaa koronatoimien kokonaisuutta vastaamaan tilannetta, jossa suuri osa väestöstä on jo rokotettu.

Hybridistrategian päivityksen aikataulusta Varhila toteaa, että sen päälinjat on hallitukselle jo esitelty, mutta toimintasuunnitelmaa koskeva osuus on vielä virkavalmistelussa.

– Strategian päivityshän on tarkoitettu voimaan vasta arviolta lokakuun lopulta tilanteeseen, jossa olemme lähellä saavutettavissa olevaa rokotekattavuutta.

Hallitus on linjannut, että Suomessa tavoitellaan 80–90 prosentin rokotuskattavuutta.

STT ei tavoittanut maanantaina kommentteja varten Kurvista, Kiurua, pääministeri Sanna Marinia (sd.) tai valtiovarainministeri Annika Saarikkoa (kesk.).