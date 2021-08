Tämä on presidentti­parin Osku-koiran virallinen nimi – runojumala ja lohi­käärmeen surmaaja

Mäntyniemeen muuttaessaan Osku alias Apollon näyttää siirtyneen kulttuuriperheestä toiseen.

Rouva Jenni Haukio esitteli sunnuntaina suomalaisille tasavallan uuden ykköskoiran, tenterfieldinterrieri Oskun. Arvovaltaiseen asemaan kohonneen koiran tiedetään syntyneen isä Vinskille ja äiti Seeballe Kirsi Hautakankaan HR’S -kennelissä kymmenisen viikkoa sitten.

Hautakangas kertoi sunnuntaina Ilta-Sanomille, että Osku on tosiasiassa koiran kutsumanimi. Virallinen nimi jäi haastattelussa hämäräksi, minkä vuoksi Ilta-Sanomat tiedusteli sitä maanantaina useammasta lähteestä.

Saadut tiedot osoittavat Oskun tulleen nimetyksi kreikkalaisen jumalan Apollonin mukaan. Poikueen muut pennut ovat nimiltään Aither, Afrodite, Amfitrite, Artemis ja Athene. Kaikki nimet juontavat juurensa antiikin jumaltarustoon.

Zeuksen poikaa Apollonia muinaiset kreikkalaiset palvoivat muun muassa runouden, valon, musiikin ja jousiammunnan jumalana. Mäntyniemeen muuttaessaan Osku alias Apollon näyttää siirtyneen kulttuuriperheestä toiseen.

Rouva Haukio on palkittu runoilija ja toimitti Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlien yhteydessä suomalaisen runouden antologian Katso pohjoista taivasta.

KOTIKONNUILLAAN Australiassa tenterfieldinterrierejä käytetään maatiloilla, joilla ne metsästävät pieniä jyrsijöitä ja jopa käärmeitä.

Klassisen filologian emeritusprofessori Paavo Castrén kirjoittaa teoksessaan Antiikin myytit (Otava, 2017), että kreikkalaistaruissa Apollonin kerrottiin lyöneen lohikäärme Pythonin, gigantti Tityoksen ja fryygialaisen luonnonhengen Marsyaan.

– Troijan sodassa Apollon oli kaupungin ja sen asukkaiden vahvin puolustaja, vaikka olikin kokenut vääryyttä Troijan muinaisen kuninkaan Laomedonin taholta. Apollon pelasti Hektorin monesta vaaratilanteesta, aiheutti Patrokloksen kuoleman ja vaikeutti Akhilleuksen toimintaa. Hänellä ajatellaankin olleen ikiaikaiset suhteet Troijaan ja sitä ympäröiviin alueisiin luoteisessa Vähässä-Aasiassa, Castrén kirjoittaa.

Kennelliiton rotusivuilla tenterfieldinterrieriä kuvaillaan erittäin myönteiseen sävyyn. Rotu antaa itsestään yleisvaikutelman vahvana, aktiivisena ja ketteränä ja on työterrierinä sekä monipuolinen että kätevänkokoinen.

Luonteeltaan rotu on itsevarma ja oppivainen ja isäntäväelleen uskollinen. Ja vaikka se on omassa leipätyössään peloton ja rohkea, on se kotioloissa rentoutuessaan miellyttävä seuralainen.