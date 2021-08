Suomessa on rekisteröity ainoastaan 22 tenterfieldinterrieriä.

Australialainen tenterfieldinterrieri on viimeistään nyt kaikkien huulilla, kun tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio hankkivat Osku-nimisen terrierin lemmikikseen.

Samalla kesäkuussa syntyneestä Oskusta tuli valtakunnan uusi ykköskoira.

Rotu on Suomessa hyvin harvinainen, tuli Suomeen marraskuussa 2018. Tähän mennessä Suomessa on rekisteröity vain 22 tenterfieldinterrieriä. Osku on kolmannesta Suomessa syntyneestä pentueesta. Oskun isän nimi on Vinski ja äiti on Seeba.

Ilta-Sanomat löysi Oskun sisaren Cissin.

– Oskulle oikein paljon terveisiä siskolikalta, Cissin omistaja sanoo.

– Cissi on tyypillinen tenterfield, riehakas, leikkisä, aktiivinen, reipas, sosiaalinen, tasavallan ykköskoiran siskon Cissin omistaja kertoo.

Koiran omistaja ei halua nimeään julkisuuteen. Ilta-Sanomat julkaisee Cissin kuvan omistajan luvalla.

– Ihmisistä tykkäävä. Olen totaalisen hurahtanut.

Rodun harvinaisuudesta huolimatta tenterfieldinterrieri ei ole poikkeuksellisen kallis. Omistajan mukaan Cissi maksoi 1 750 euroa. Toki hinta on muutama sata euroa tavallista rotukoiraa korkeampi. Kennelliiton Hankikoira -sivustolla edullisin rotukoira maksaa tällä hetkellä 800 euroa, kallein 2 500.

Nyt kun tenterfieldinterrieristä tuli kertaheitolla tasavallan ykkösrotu, on pakko kysyä, miltä se saman rodun omistajasta tuntuu.

– Tiesin ihan alusta asti, että heille (=presidentin perhe) tulee tällainen, Oskun siskon Cissin omistaja kertoo.

Kennelliiton rotusivuilla tenterfieldinterrieriä kuvaillaan erittäin myönteiseen sävyyn, kuten toki käytännössä kaikkia muitakin rotuja. Rotu antaa itsestään yleisvaikutelman vahvana, aktiivisena ja ketteränä ja on työterrierinä sekä monipuolinen että kätevänkokoinen.

Mittasuhteiltaan Suomen uusi ykköskoira on neliömäinen. Rotumääritelmässä korostetaankin pään ja kaulan pituuden suhdetta kokonaisuuteen. Karva on sileä ja korvien ja hännän asento korostavat tyypillisen tarkkaavaista, älykästä ja valpasta ilmettä. Luonteeltaan rotu on itsevarma ja oppivainen ja isäntäväelleen uskollinen. Ja vaikka se on omassa leipätyössään peloton ja rohkea, on se kotioloissa rentoutuessaan miellyttävä seuralainen.