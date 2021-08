Keskiviikosta eteenpäin lämpömittarin lukemat putoavat useammalla asteella.

Elokuun viimeisiä päiviä vietetään melko lämpimissä ja aurinkoisissa merkeissä. Kalenterin kääntyessä syyskuun puolelle myös lämpötila muuttuu syksyisen viileäksi, kertoo Forecan päivystävä meteorologi Anna Latvala.

Maanantaina ja tiistaina Suomeen yltää lännestä korkeapaine, ja sää on myös hyvin lämmintä. Päivälämpötila kohoaa paikoin jopa yli 20 asteeseen.

Keskiviikkona säätilassa tapahtuu muutos, kun elokuu vaihtuu syyskuuksi.

– Ilmavirtaus kääntyy luoteeseen, ja Suomeen virtaa aiempaa viileämpää ilmaa. Lämpötilat voivat jäädä etelässä 15 asteen tuntumaan ja maan keskivaiheilla 10–15 asteeseen. Lapissa lämpötila vaihtelee 10 asteen molemmin puolin, Latvala kertoo.

Torstaina Suomea lähestyy matalapaineen alue. Lännestä alkaen voi tulla sateita myöhään torstai-iltana. Lämpötilat pysyttelevät keskiviikon kaltaisina.

– Lämpimintä on aivan eteläisimmässä Suomessa sekä lounaassa, lähellä 15 astetta. Pohjoisessa lämpötila on 5–10 asteen välillä, kylmintä on Kilpisjärven seudulla.

Varsinainen matalapaine kulkee perjantain aikana Suomen yli kohti kaakkoa.

– Tämänhetkisen ennusteen mukaan voidaan puhua syysmyrskystä, Latvala sanoo.

Forecan mukaan merialueilla tuulee myrskyisästi ja myrskypuuskia esiintyy myös maa-alueilla. Maan etelä- ja keskiosasta Etelä-Lapin korkeudella tulee runsaita vesisateita.

Perjantaina päivälämpötila vaihtelee Latvalan mukaan 6–14 asteen välillä koko maassa. Pohjoisimmassa Lapissa voidaan jäädä viiden asteen tuntumaan.

Myrskyn jälkeen lämpötilassa ei tapahdu muutosta.

Viikonloppuna päivälämpötilat ovat etelässä korkeimmillaan 13 asteessa, pohjoisempana 10 asteen molemmin puolin ja Lapissa 5–10 astetta.

Ensi viikon ennusteet ovat Latvalan mukaan vielä epävarmoja. On kuitenkin mahdollista, että ensi viikon alkupuolella lännen korkeapaine leviää Suomen puolelle, mikä tarkoittaa kuivempaa säätä.

– Todennäköisesti lämpötila ei kuitenkaan nouse, vaan hiipuu hyvin hitaasti vielä kylmempään suuntaan.

Forecan meteorologi Kristian Roine kertoi aiemmin blogissaan, että Suomi on syyskuun kahden ensimmäisen viikon ajan pitkälti muun Pohjois- ja osin jopa Keski-Euroopan tapaan tavallista kylmemmän alueen vaikutuspiirissä.

Latvala kertoo, että lämpötilojen putoamisen myötä terminen syksy voi olla Pohjois-Suomessa jo lähellä.

Termisen syksyn aikana vuorokauden keskilämpötila laskee pysyvämmin 10 asteen alapuolelle.

– Vielä toistaiseksi Suomessa ollaan pääasiassa termisen kesän puolella, Latvala kertoo.

Ilmatieteen laitos kertoo verkkosivuillaan, että terminen syksy alkaa Pohjois-Suomessa yleensä elokuun viimeisellä viikolla ja maan lounaisimmissa osissa noin kuukautta myöhemmin.