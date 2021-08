Tämä tiedetään tasavallan ykköskoira Oskusta: uskollista ja lapsi­rakasta rotua, sisaruksia sillä on viisi

”Se pärjää erinomaisesti lasten kanssa, jos lapset on kasvatettu hyvin.”

Osku on presidenttiparin uusi koira.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön, rouva Jenni Haukion ja pikku-Aaron uusi koira Osku edustaa Suomessa hyvin uutta rotua.

Ensimmäiset tenterfieldinterrierit saapuivat Suomeen kotimantereeltaan Australiasta vasta kolme vuotta sitten.

Kaikkiaan Suomeen on tullut kahdeksan rotunsa edustajaa. Kaikki ovat eri sukulinjaa.

Osku syntyi Kirsi Hautakankaan HR’S -kenneliin noin 10 viikkoa sitten. Sen isä on Vinski ja äiti Seeba.

Osku on Oskun kutsumanimi. Tasavallan ykköskoiran virallinen nimi on sen verran pitkä, ettei edes Hautakangas muista sitä heti.

Sisaruksia Oskulla on viisi, yksi uros ja neljä narttua.

– Kaikilla on jo koti, Hautakangas kertoo.

Hän kuvailee tenterfieldinterrieriä ”aivan ihanaksi roduksi”.

– Se on terrierimäinen, aktiivinen, vaikkakin pieni, ei mene helposti rikki, tosi kestävä ja hyvä työkoira.

Kotikonnuillaan Australiassa tenterfieldinterrierejä käytetään maatiloilla, missä ne metsästävät pieniä jyrsijöitä.

– Jopa käärmeitä, Hautakangas kehaisee.

Hän luonnehtii rotua lapsirakkaaksi.

– Se tykkää, että on tekemistä, ja lasten kanssahan on aina tekemistä.

Ensimmäiset tenterfieldinterrierit toi Suomeen Sinkon Kennelin Merja Pohjavirta marraskuussa 2018.

– Minulle tuli silloin kaksi narttua ja eräs toinen toi uroksen, Pohjavirta kertoo.

Vuonna 2019 tämä pioneerien pieni joukko sai vahvistusta. Tuolloin saapuivat maahan Oskun vanhemmat.

Pohjavirtakin ylistää rotua.

– Se on pieni ja näpsäkkä ja hyvä perhekoira. Viihtyy sylissä ja kainalossa ja on uskollinen.

Pohjavirran mukaan tenterfieldinterrieri ja lapset sopivat hyvin yhteen.

– Se pärjää erinomaisesti lasten kanssa jos lapset on kasvatettu hyvin.

Myös Kennelliiton rotusivuilla tenterfieldinterrieriä kuvaillaan erittäin myönteiseen sävyyn, kuten toki käytännössä kaikkia muitakin rotuja.

Rotu antaa itsestään yleisvaikutelman vahvana, aktiivisena ja ketteränä ja on työterrierinä sekä monipuolinen että kätevänkokoinen.

Mittasuhteiltaan Suomen uusi ykköskoira on neliömäinen. Rotumääritelmässä korostetaankin pään ja kaulan pituuden suhdetta kokonaisuuteen.

Karva on sileä ja korvien ja hännän asento korostavat tyypillisen tarkkaavaista, älykästä ja valpasta ilmettä.

Luonteeltaan rotu on itsevarma ja oppivainen ja isäntäväelleen uskollinen. Ja vaikka se on omassa leipätyössään peloton ja rohkea, on se kotioloissa rentoutuessaan miellyttävä seuralainen.

Presidenttiparin edesmennyt Lennu oli bostoninterrieri. Lennu vetäytyi jo vuosia ennen kuolemaansa julkisuudesta, koska kyseiseen rotuun liittyi terveydellisiä ongelmia, kuten litistynyt naama.

Tenterfieldinterriereillä asiat ovat paremmin.

Rotumääritelmän mukaan pää on keskipitkä ja sekä sivulta että edestäpäin katsottuna kiilamainen kuonon ollessa silmien alta jopa täyteläinen.

Tässä kuvassa ei ole Osku vaan eräs toinen tenterfieldinterrieri.

Ja mikä miellyttävintä, kuono ja kallo ovat yhtä pitkät. Kallo on vain hieman pyöristynyt korvien välistä ja otsapenger on kohtuullinen. Kuono on vahva.

Rodun häntä on keskipitkä eikä sitä Suomessa uhkaa – kiitos edistyneen lainsäädännön – typistäminen toisin kuin kotimantereellaan, jossa typistys on tehty perinteisesti kolmannen nikaman kohdalta.

Häntä on kiinnittynyt korkealle ja se on valppauden hetkillä terhakkaasti pysty kuitenkaan kaartumatta selän ylle. Juuri hännän asentoon tiivistyy vertauskuvallisuudenkin tasolla paljon tenterfieldinterrierien luonteen rohkeudesta.

Jotkut pennut syntyvät tosin töpöhäntäisinä.

Silmien pitäisi olla parhaassa tapauksessa tummat, mutta vaaleitakin silmiä rodulla tavataan eikä sitä katsota pahalla.

Tenterfieldinterrierin takamus on pyöristynyt, ja jalkaosaston yleisvaikutelma on varsin voimakas. Niin sanotut välijalat ovat takaa katsottuina yhdensuuntaiset ja sivulta katsottuna pystysuorat.

Liikkeessä takaraajan työntö on hyvä, koska takaraajat ovat joustavat.

Vallitseva väri on valkoinen, mutta siinä on mukana mustia ja maksanruskeita laikkuja joko punaruskein merkein tai ilman niitä.

Kolmivärisyys on hyvin tavallista. Juovikkuus sallitaan, mutta se ei ole toivottavaa.

Ihannemittainen tenterfieldinterrieri on säkäkorkeudeltaan 28 senttiä.

Rotumääritelmässä katsotaan pahalla, mikäli luonteesta puuttuvat tyypilliset ”terrierimäiset” piirteet, liikehdintä on velttoa, purenta epäpuhdasta tai pää on kupolimainen tai peräti omenapää.

