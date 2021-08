Suomessa on todettu 619 uutta koronatartuntaa – katso oman alueesi tilanne

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on päivittänyt tiedot Suomessa todetuista uusista koronatartunnoista.

THL:n mukaan Suomessa on sunnuntaina raportoitu 619 uutta koronatartuntaa. Myös lauantaina uusia tartuntoja raportoitiin 619 ja perjantaina 570.

Verrattaessa sunnuntaina raportoituja koronatartuntoja viikon ja kahden viikon takaiseen tilanteeseen, vaikuttavat tartunnat olevan nousu-uralla. Viikko sitten sunnuntaina uusia koronatartuntoja raportoitiin 503 ja kaksi viikkoa sitten 535.

THL:n julkaisemien tietojen mukaan koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoidossa on parhaillaan 94 potilasta. Näistä 23 on tehohoidossa. Viikon takaiseen tilanteeseen verrattuna (98/29) sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on laskenut.

Koronatartuntoja on diagnosoitu etenkin lapsilla ja nuorilla. Viikon sisällä eniten uusia tartuntoja on raportoitu 10-14-vuotiaiden ikäryhmässä (14 prosenttia kaikista tapauksesta) sekä 5-9-vuotiailla (12 %). Myös 15-19-vuotiaiden ikäryhmässä koronaa on todettu runsaasti (10 %).

Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä 8 392 tartuntaa, mikä on 1 852 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin raportoitiin 10 244 tartuntaa kahdessa viikossa.

Yhteensä Suomessa on pandemian alusta lähtien raportoitu 126 093 koronatartuntaa.

