Viimeinen henkäys kesää – täällä päästään vielä sunnuntaina yli 20 asteen

Sunnuntaina ja alkuviikosta päästään nauttimaan paikoin yli 20 asteen lämpötiloista. Keskiviikosta eteenpäin lämpömittarin lukemat putoavat kuitenkin useammalla asteella.

Ilmatieteen laitoksen mukaan päivän korkein lämpötila mitattiin tänään Raumalla (22,0 astetta). Lämpötila elokuun viimeisenä lauantaina on ollut laajalti 19 ja 20 asteen hujakoilla lähes kautta maan.

Ilmatieteen laitoksen meteorologin Eerik Saarikallen mukaan myös sunnuntaina lämpömittari voi nousta yli 20 celsiusasteen ainakin tietyissä osissa Suomea.

– Länsi-Suomessa ylletään todennäköisesti yli 20 asteen lukemiin. Etelärannikolla voi ajoittain olla pilvistä, mutta myös siellä on suhteellisen lämmintä. Pohjois-Suomessa puolestaan mittari yltää vain noin 15 asteeseen, mutta Oulun ja Tornionjokilaakson seudulla on hieman lämpimämpää, Saarikalle kertoo.

Saarikallen mukaan lämpimintä on tämän päivän tapaan Turun, Porin ja Rauman seuduilla. Myös Etelä-Suomessa ja Itä-Suomessa lämpötila on samaa luokkaa, mutta pohjoisessa on viileämpää.

– Kainuusta Lappiin lämpötilat ovat selkeämmin alle 20 asteen ja lähempänä 15 astetta, Saarikalle toteaa.

Sunnuntain jälkeen lämpötila notkahtaa alakanttiin, muttei Saarikallen mukaan laske vielä kovinkaan paljoa. Lämpimintä myös alkuviikosta on Länsi-Suomessa.

– Eivät ne lämpimät kelit vielä huomenna lopu. Vielä maanantaina ja tiistainakin on lämmintä, mutta noin asteen sunnuntaita viileämpää. Ne ovat vielä kyllä ihan hyvän näköisiä ulkoilupäiviä.

Selkeästi kylmemmät kelit odottavat kautta maan keskiviikosta eteenpäin.

– Keskiviikkona maksimilämpötilat ovat Etelä-Suomessa lähempänä viittätoista astetta kuin kahtakymmentä. Kyllä siinä ollaan pudottu jo useampi aste.