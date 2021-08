Isännöintiliitto: Tupakoinnin kieltämistä ja kiellon valvontaa helpotettava taloyhtiöissä

"Kenenkään perusoikeudet eivät saa vahingoittaa toisten perusoikeuksia."

Tupakointi asunnoissa voi aiheuttaa terveyshaitan lisäksi omaisuusvahinkoja ja laskea asunnon arvoa, sanoo Isännöintiliitto.

Terveyshaitat ovat isoin ongelma, jota taloyhtiöissä tapahtuva tupakointi aiheuttaa. Esimerkiksi tietyssä asunnossa tapahtuva tupakointi voi kuitenkin vahingoittaa myös muiden omaisuutta, kuten asuntojen rakenteita. Taloyhtiössä osakas ei omista asunnon seiniä, lattioita ja kattoa, vaan oikeuden hallita huoneistoa ostamiensa osakkeiden perusteella. Haitta koskee etenkin kerrostaloja.

Uudiskohteita rakennetaan Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanervan mukaan savuttomiksi. Rakennuskanta uusiutuu kuitenkin Koro-Kanervan mukaan vain prosentin–puolentoista vuosivauhtia.

– Ongelmaa ei sillä ratkaista, vaan ratkaisu piilee vanhoissa taloyhtiöissä ja miten niissä toimitaan, hän toteaa.

Oikeus olla altistumatta savulle

Koro-Kanervan mukaan moni taloyhtiön asukas kärsii tupakansavusta, eikä näin kuuluisi olla.

– Tupakoitsijat voivat ajatella, että heillä on oikeus tehdä kotonaan ja omalle terveydelleen mitä he haluavat. Yhtä lailla niillä, joille tupakansavu kulkeutuu, on oikeus puhtaaseen huoneilmaan ja olla altistumatta tupakansavulle, hän sanoo.

Koro-Kanervan mielestä tupakansavusta kärsivän asukkaan terveys on merkittävämpi oikeus kuin tupakoitsijan vapaus.

– Perusoikeuksissa näitä ei voi juridisesti asettaa johonkin järjestykseen, mutta niissä on periaate, ettei omaa perusoikeutta toteuttaen voi estää toisen perusoikeuksien toteuttamista.

Koro-Kanerva tulkitsee siis, että terveyden suojelu on oleellisempi oikeus, sillä tupakoitsijan perusoikeuden toteuttaminen voi vahingoittaa tai estää toisen asukkaan perusoikeuden toteutumista.

Savuttomuutta kohti mennään

Isännöintiliitossa ei ole tutkimus- tai tilastotietoa siitä, kuinka laajalti taloyhtiöillä olisi halukkuutta savuttomuuteen. Asia jakaa Koro-Kanervan mukaan mielipiteitä.

Taloyhtiöissä tupakointikiellon käyttöönotto ja valvominen on työlästä.

Koro-Kanervan mukaan huoneistoissa tapahtuvan tupakoinnin kieltämiseksi vaaditaan kaikkien osakkaiden hyväksyntä. Kaupungin terveysviranomainen voi puolestaan asettaa tupakointikiellon yksittäiselle asunnolle ja suorittaa tarkistuksia.

Onko Isännöintiliiton tietojen mukaan lakimuutoksia odotettavissa?

Koro-Kanerva katsoo menneitä vuosikymmeniä ja päättelee, että yhteiskunta kulkee savuttomuutta kohti. Kodin seinien sisäpuolelle mentäessä kielto koetaan silti huomattavasti hankalammaksi kuin julkisissa tiloissa.

– Tämä on poliittisesta tahdosta pitkälti kiinni.

Isännöintiliitto toivoo jatkossa lakimuutoksia tupakoinnin täyden kieltämisen ja kiellon valvonnan helpottamiseksi taloyhtiöissä.