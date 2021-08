Afganistanin entinen viestintäministeri lähti etsimään parempaa tulevaisuutta: sai paikan ruokalähettinä Saksassa

Afganistanin entisen viestintäministerin tarina on herättänyt viime aikoina kiinnostusta, koska moni maasta paennut on pian saman tilanteen edessä.

Afganistanin entinen viestintäministeri Sayed Sadaat muutti viime joulukuussa Saksaan paremman tulevaisuuden toivossa. Urapolku ei kuitenkaan jatkunut kuvitellun kaltaisena, sillä nykyisin ex-ministeri Sadaat työskentelee ruokalähettinä Leipzigissä, kertoo uutistoimisto Reuters.

Nykyinen pesti on herättänyt Sadaatin kotimaassa närkästystä, sillä sitä ei pidetä kaksi vuotta hallinnossa työskennelleen arvolle sopivana. Hän kuitenkin pitää työtä tekemisen arvoisena, eikä tunne nykytilanteestaan syyllisyyttä. Hän kertoi Reutersille eronneensa virastaan hallinnon muiden jäsenten kanssa syntyneiden erimielisyyksien vuoksi.

Sadaatin tarina on herättänyt viime aikoina kiinnostusta maailmalla Afganistanin kriisin myötä. Yhdysvaltojen vetäytymispäätös on nostanut afganistanilaisten turvapaikanhakijoiden määrää Saksassa merkittävästi tänä vuonna, ja moni maasta paennut on hänen kanssaan samassa tilanteessa. Alusta aloittaminen ei ole helppoa.

Britannian ja Afganistanin kaksoiskansalaisuuden omaava Sadaat päätti muuttaa Saksaan, koska hän ajatteli löytävänsä taustallaan johtoportaan töitä tietoliikenne- tai IT-alalta.

Työkokemus ja alan opinnot eivät kuitenkaan ole riittäneet, sillä Saksan kielen taitoa vaaditaan joka paikassa. Nyt Sadaat opiskelee kuusituntisten työpäiviensä ohella päivittäin neljä tuntia saksaa kielikoulussa.

Työskentely vieraassa maassa ja kaupungissa oli aluksi vaikeaa, mutta kokemuksen myötä liikenteen seassa pyörällä liikkuminen onnistuu nykyään vaivattomasti.

– Ensimmäiset päivät olivat jännittäviä mutta vaikeita. Mitä enemmän käy ulkona ja näkee ihmisiä, sitä enemmän oppii, Sadaat sanoo.