Ruma kissa nostettiin pöydälle: ”Luonnonvaraisten eläinten ruokkiminen pitäisi lopettaa”

Hyvästi lintulaudat, hyvästi riistaruokinnat? Mitä sanovat metsästäjät ja lintuharrastajat?

Aihe on herkkä, kiusallinen, hyvin monille epämieluisa ja paljon muuta ikävää ja vastenmielistä, mutta nyt se on nostettu pöydälle.

Kuin ruma sähisevä kissa, jonka turkki on sähköinen.

Luonnonvaraisten eläinten ruokinta on lopetettava, vaati Pekka Heikkilä Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla perjantaina.

”Hyvää tarkoittavan toiminnan varjopuolia ei haluta nähdä ja keskustelu asiasta on vaikeaa”, Heikkilä kirjoittaa.

Jos Heikkilän ehdotus ottaisi tulta, sulkeutuisivat kymmenet ja kymmenet tuhannet lintulaudat. Samoin loppuisi laajaperäinen riistaruokinta, jonka varaan on syntynyt sakea kauriskanta, joka viihdyttää ja kuljettaa punkkeja ja hirvikärpäsiä ja tuhoaa istutuksia ja saariston herkkää kasvillisuutta.

Heikkilä toimii tällä hetkellä luonnonsuojelupäällikkönä Metsähallituksen Rannikon luontopalvelut -yksikössä.

Kirjoituksessa Heikkilä muistuttaa talven olevan keskeinen tekijä Suomen luonnon kiertokulussa.

Talvi säätelee ankaruudellaan eläinkantoja. Keinoruokinta toimii toiseen suuntaan. Se ei säätele vaan säälii ja samalla lisää ilmastonmuutoksen vaikutusta.

Vaikka talvet lämpenevät, talviruokinnan suosioon se ei vaikuta.

”Nykyisin meillä onkin keväisin luonnottoman paljon varpuslintuja, merikotkia, kauriita, supikoiria ja muita eläimiä, jotka ovat selvinneet talvesta tarjotun lisäravinnon turvin”, Heikkilä kirjoittaa.

Supikoirat koluavat maalintujen pesät, merikotkat saalistavat haahkoja ja ”kauriiden määrä on ylittänyt sekä ekologisen että sosiaalisen kantokyvyn lounaassa ja saaristossa jo aikoja sitten”, Heikkilä huomauttaa.

Sosiaalinen kantokyvyttömyys tarkoittaa, että valkohäntäkauriit ja metsäkauriit koetaan yhä yleisemmin eräänlaisina nelijalkaisina valkoposkihanhina.

”Kun muuttolinnut palaavat Pohjolaan, niitä vastassa onkin suuri määriä talvehtineita ja hyvässä kunnossa olevia lintuja jo levittäytyneinä reviireilleen”, Heikkilä kirjoittaa.

Kysyimme Suomen Riistakeskukselta (riistaruokinta) ja Birdlife Suomelta (lintulaudat) näkemystä Heikkilän avaukseen.

Riistakeskuksen riistatalouspäällikkö Jarkko Nurmi riistaruokinnasta:

– Luxemburgissa on pari vuotta sitten kielletty kaikenlainen luonnonvaraisten eläinten ruokinta, perusteena oli luonnonvaraisten eläinten kantojen tasapainottaminen.

– Maa- ja metsätalousministeriö (virkamiehet) oli kesällä kieltämässä keinoruokinnan vesilintujen metsästyksessä, mutta ministeri (Jari) Leppä ei laittanut nimeä alle.

– Meillä on ollut jo kaksi riista-alan seminaaria, joissa on pohdittu ruokinnan ongelmia. Oli se sitten ruokaa sorsille tai peuroille ja kauriille. Niille saatetaan ajaa paljonkin tavaraa, puhutaan megamätöstä. Niitä pidetään ongelmina.

– Kysymys on tietysti kaksipiippuinen, sillä jos halutaan ampua riittävä määrä valkohäntäpeuroja tai metsäkauriita, ne on saatava käymään jossain paikassa, missä niitä voidaan metsästää. Kolikolla on siksi kaksi puolta.

– Jotta pystytään metsästämään niitä, on eduksi että ne käyvät jossain, missä ne voidaan niin sanotusti metsästyksen keinoin ottaa talteen.

– Vaikka se nyt lopetettaisiin, ilmastonmuutos tekisi lopputuloksesta arvaamista. Uskon, että mikäli tulevaisuudessa talven yli kasvipeitteiset pellot lisääntyvät ihan hiilisidonnankin syistä, sieltä riittää sapuskaa hirvieläimille, jolloin niitä voitaisiin metsästää myös pelloilta.

– Meillä on ollut pohdinnassa, voisiko peltojen talven yli vihreänä pitämisellä hoitaa kantoja luontaisemman ravinnon tarjonnalla.

– Valkohäntäpeura on kuitenkin tärkeä riistavara ja toivomme, että sitä arvostetaan, ja yhtälössä ovat mukana myös kasvaneet suurpetokannat. Niille täytyy olla sapuskaa metsissä, muuten ne ovat pihoissa.

– Kun Länsi-Suomessa susikanta on kasvanut, peurat ovat säästäneet meidät suuremmilta koira- ja kotieläinvahingoilta.

– Tässä on siis hyvin monenlaisia aspekteja, mutta ehkä voisi sanoa, että kun kerran kantojen vähennystarvetta on, pitäisi päästä eroon ylimitoitetusta ruokinnasta.

– Jolloin ruokintaa käytettäisiin vain metsästyksen tehostamiseen, ja ehkä eettisistä syistä kovissa lumioloissa. Näkisin, että jos tukiruokinta on aloitettu ja sitä on käytetty metsästyksen tehostamiseen, on epäeettistä lopettaa se metsästyskauden jälkeen, kun eläimet ovat tottuneet siihen.

Birdlife Suomen toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa lintujen talviruokinnasta:

– Merikotkien talviruokinnan WWF lopetti vuosituhannen vaihteessa, kaksikymmentä vuotta sitten.

– Väite muuttolintuihin vaikuttavista tekijöistä on Heikkilän yksityistä pohdintaa, koska siitä ei ole tutkimustietoa eikä siitä ole ollut edes aktiivista keskustelua. Ei ole tietoa, että (paikkalintujen) talviruokinta vaikuttaisi negatiivisesti muuttolintujen kantoihin.

– Vanhat ohjeet pätevät yhä eli että talviruokintaa tehdään silloin, kun on lunta, ja se lopetetaan, kun lumet lähtevät, ja pidetään aina huolta ruokinnan hygieniasta.

– Tautien leviäminen on ehkä se suurin riski lintukantamielessä. Se kohdistuu paikkalintuihin.

– Koska maailma muuttuu, tähän liittyy tietysti laajempia aspekteja, kuten resurssien rajallisuus. Talviruokinnassa auringonkukansiemeniä tuodaan pääasiassa Etelä-Euroopasta. Ne vaativat viljelypinta-alaa ja ne pitää kuljettaa Suomeen. Tämä liittyy ruoka-asioihin ja ravinnon riittävyyteen.

– Tämän kirjoituksen perusteella emme suunnittele ohjeistuksen muuttamista, mutta tietysti pitää alkaa miettiä, miten tarpeellista ruokinta on (tulevaisuudessa) ja mihin laitetaan resursseja.