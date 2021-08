Syttyykö Talebanin ja Isis-K:n välille avoin sota pommi-iskun takia? ”Isku oli Talebanille merkittävä arvovaltatappio”

Maanpuolustuskorkeakoulun apulaissotilasprofessori, majuri Antti Paronen arvioi, että lentokenttäisku voi kiihdyttää järjestöjen välistä konfliktia.

Torstai-iltana Kabulin lentokentän lähellä tapahtunut terrorijärjestö Isisin itsemurhapommi-isku voi eskaloida jo ennestään vaikeaa konfliktitilannetta Afganistanissa. Pelkona on, että maata hallitseva Taleban ajautuu jopa avoimeen sotaan Isisin Afganistanin-haaran eli Isis-K:n kanssa.

Maanpuolustuskorkeakoulun apulaissotilasprofessori, majuri Antti Paronen muistuttaa, että järjestöjen välit ovat olleet erittäin huonot jo ainakin vuosista 2015–2016 lähtien. Tuolloin Talebanin eliittitaistelijat alkoivat tehdä iskuja Isisin Khorasanin provinssia vastaan.

Samanaikaisesti silloinen Afganistanin hallinto ja Yhdysvallat kohdistivat Isisiin ilma- ja erikoisjoukkoiskuja.

Isis on myös ennen Talebanin viimeaikaista voittokulkua rekrytoinut Talebanin ”mielistelevään” linjaan pettyneitä ideologisesti kovemman linjan Taleban-taistelijoita omiin riveihinsä, Paronen kertoo. Järjestöjen välillä on siis käynnissä hyvin voimakas kilpailu.

– Kyllä tämä konflikti heidän välillään on käynnissä, eikä tämä yksittäinen isku sinällään mitään muuta. Se saattaa kuitenkin kiihdyttää konfliktia, sillä Taleban näytti lentokenttäiskun myötä todella huonolta. Isku oli Talebanille merkittävä arvovaltatappio, Paronen arvioi.

Konfliktin kiihtyminen hankaloittaisi luultavasti maasta poistumista entisestään. Niin muiden maiden kansalaiset kuin pois pyrkivä afgaaniväestö ovat käytännössä katsoen nyt Talebanin päätösten armoilla.

– Taleban on ainakin Saksan suurlähettilään mukaan luvannut, että ihmisiä pääsee pois Afganistanista sitä mukaan, kun Kabulin kansainvälinen lentokenttä ja muut maan lentokentät saadaan auki ja toimimaan. Ihmiset pääsevät pois maasta nimenomaan laillisilla matkustusasiakirjoilla, joita ilmeisesti Taleban alkaa myöntää jos on myöntääkseen.

– Tämä tarkoittaa tietysti sitä, että näillä ihmisillä pitäisi olla jonkinlainen validi syy lähteä maasta, ja toisekseen Talebanin pitäisi olla myötämielinen heidän lähtemiselleen.

Majuri Antti Parosen mukaan Afganistanista pois haluavat ihmiset ovat nyt Talebanin armoilla.

Paronen ei pidä etenkään koulutetun afgaaniväestön poispääsyn mahdollisuuksia kovinkaan suurina, sillä heidän päästämisensä ei ole tällä hetkellä Talebanin intressien mukaista.

– Taleban päinvastoin haluaa pitää maassa insinöörejä ja lääkäreitä ja muita vastaavia henkilöitä, sillä he ovat kaikissa kansakunnissa eräällä lailla yhteiskuntaa pyörittävä ja ihmisten hyvinvoinnista vastaava voima. Mikäli nämä sieltä lähtevät, jo entuudestaan konkurssikypsä Afganistan on ihan toisen mittakaavan ongelmien keskellä.

Sitä, ulottuuko Talebanin myötämielisyys muiden maiden kansalaisiin afganistanilaisia todennäköisemmin, ei Paronen pysty arvioimaan. Joka tapauksessa maan rajat ovat tiukasti järjestön hallinnassa, ja omin luvin poistuminen on käytännössä mahdotonta.

Toinen sisällissodan partaalle ajautuneen maan merkittävistä ongelmista koskee ruokaa. YK:n alaisen Maailman ruokaohjelman johtaja David Beasley kertoi aiemmin uutistoimisto Reutersille, että Afganistania uhkaa nälänhätä, jonka syy on konfliktin, usean vuoden kuivuuden, taloudellisen alamäen ja koronapandemian yhdistelmä.

Beasleyn mukaan jopa 14 miljoonaa ihmistä on ”matkalla kohti nälänhätää”.

– Luonnollisesti tällaisessa tilanteessa, jossa yhteiskunta kokee merkittävän mullistuksen ja ajautuu sisällissodan partaalle, se riski on olemassa. Toisaalta on sanottava, että kyllä Taleban on pitänyt valtaa jo vuosikausia varsinkin eteläisen ja itäisen Afganistanin maaseudulla. Tämä on ollut edesauttamassa vallanpitosuhteiden syntymistä ja käytännössä vakiinnuttanut elämää aika pitkälle, Paronen sanoo.

Maassa vallitsevia ongelmia ei voida Parosen mukaan pitää yksinomaan Talebanin aiheuttamina. On kuitenkin selvää, että vallan vaihtuminen on tuonut omat haasteensa tilanteeseen.

Afganistan on Parosen mukaan konkurssikypsä valtio. Maalta on evätty ulkomaan apua, ja esimerkiksi Afganistanin valtion varat ovat yhdysvaltalaisissa pankeissa.

– Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Talebanilla ei niihin pääsyä ole, eli normaaliin yhteiskunnan pyörittämiseen liittyvä pääomakapitaali on heidän ulottumattomissaan. Heidän pitää keksiä se jostain muualta, mikä ei esiteollisessa Afganistanin kaltaisessa maassa ole mitenkään helppoa.