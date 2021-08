Suvi Kerttulan kolumni: Vessa-asioihin löytyi vastaus

Kesälomalla huomasin miettiväni välillä ihan älyttömiä.

Kuinka kauan ihminen istuu keskimäärin vessassa?

Miten suuri osa lautaselle pursotetusta sinapista jää kotitalouksissa syömättä?

Lista oli loputon. Lomalla on aikaa. Ehdin ajatella vaikka mitä. Tämä oli taso!

Jos olisin ollut lapsi, olisin kysynyt viisaita. Mihin avaruus päättyy? Miksi ihminen itkee syntyessään, mutta eläimet eivät?

Mutta olen aikuinen, arkisten pikkuasioiden pyörittäjä. Niissä on ihan riittämiin pohdittavaa.

Työhön paluu on monelle siunaus. Päiviin tulee taas rytmi. Loputon joutenolo ei tee pidemmän päälle hyvää. Päässä alkavat helposti kiertää jonninjoutavat ajatukset.

Vaikkapa: Jos jokin on jonninjoutava, niin mikä on se jonni?

Joutenolo altistaa hämmentäville kokemuksille.

Työterveyslaitoksen Pia-nimisen blogin pitäjän mukaan joutenolon alussa käynnistyvät keholliset tuntemukset. ”Ihminen kuulee oman hengityksensä, sydämen sykkeen. Millaiset sormet minulla olikaan?”, hän miettii.

Kerran talvilomalla viiden tähden hotellissa kauhistuin, kun huomasin peilistä selässäni olevan luomen. Näin jälkeenpäin ajatellen en ollutkaan hysteerikko. Olin kehollisten tuntemusten vaiheessa. Loma oli vasta alussa.

Joutenolon edetessä ihmisen syke nousee. Jokin menneessä saattaa alkaa pänniä tai kaduttaa. On ihan tavallista, että lomalla alkaa kelata vuoden aikana pieleen menneitä asioita. Se on osa lomalle laskeutumisen prosessia.

Tämän vaiheen jälkeen alkaa ns. juhlavaihe, vapaa joutenolo, Työterveyslaitoksen Pia-blogi kertoo. Maailma alkaa näyttää kauniilta. On hyvä olla. On saavuttanut rentouden.

Stressi on hellittänyt, kun pää on täynnä uusia ajatuksia. Aistit ovat avoinna. Huomaa, että perhonen lentää siivilleen. On jopa aikaa juuttua ajattelemaan lautaselle pursotettua sinappia. Kiireisessä arjessa on usein ylikuormittunut. Sadat asiat suhisevat päässä.

Ihminen osaa olla läsnä, kun hän malttaa pysähtyä pieniin yksityiskohtiin, Työterveyslaitoksen Pia-blogi kertoo.

Uskon, että jonninjoutavien miettiminen voi olla myös hyvä juttu (jos ei ala liikaa kelata). Se kertoo alhaisesta stressitasosta. Loma antaa hassuille pohdinnoille mahdollisuuden. On kerrankin aikaa pysähtyä.

Ennen töihin paluuta päätin selvittää lomalla pohtimiani kysymyksiä.

En löytänyt netistä vastausta siihen, kuinka paljon lautaselle pursotetusta sinapista päätyy roskikseen. Ehkä se ei ole yleinen ongelma.

Vessa-asioihin löytyi vastaus. Ilta-Sanomat kertoi syksyllä 2016, että 42 prosenttia suomalaisista istuu vessassa 11–20 minuuttia päivässä.

Suurin osa vastaajista (28 prosenttia) nauttii vessassa rauhallisesta yksinolosta.

Sehän kuulostaa hyvältä.

Vessassa ehtii onneksi pähkäillä taas vaikka mitä!