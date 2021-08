Ensin valtatien varresta löytyi dildometsä, sitten isokyröläisillä välähti – ”Kaikki mahtuvat”

Homomiesten kohtaamispaikalle dildometsän laitaan pystytettiin kuusimetrinen Think big -lakana. ”Meillä on tilaa kaikille.”

Isonkyrön kunta on valjastanut paikallisesta metsästä löytyneet jättidildot ja pornolehdet ja patjan rakentamaan myönteistä ja avarakatseista kuntakuvaa.

Metsä tunnetaan nykyisin dildometsänä.

Kunta teetti Think Big -teepaitoja kunnan työntekijöille, luottamushenkilöille ja kaikille kuntalaisille.

Samoin kunta pystytti ”julkisuudessakin tutuksi tulleen” levähdyspaikan kohdalle Think big -lakanan ”toivottamaan KAIKKI tervetulleeksi kuntaan”.

IS kertoi esinelöydöstä elokuun alussa.

Lue lisää: Pohjalaisen dildo­metsän arvoitus ratkesi – seksi­tutkija kertoo, mitä valta­teiden levähdys­paikoilla oikeasti tapahtuu

Kunnan laatimassa Think big -tiedotteessa KAIKKI on kirjoitettu versaalilla. Kaikki ovat tervetulleita Isoonkyröön, suuntautumisesta riippumatta.

”Isokyröläisessä tekemisen meiningissä voi aistia jotain uniikkia, kun vastakohtaisuudet, vanha ja uusi, perinteet ja trendit, kohtaavat meillä sulassa sovussa. Viime aikoina julkisuutta saaneen levähdyspaikan tarinaa olemme valmiita kertomaan yhtä lailla kaikille. Kuntalaiset ovat suhtautuneet paikkaan jo pidempään varsin neutraalisti. Think Big – meillä on tilaa kaikille.”

Näin toteaa tiedotteessa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää.

Hän kertoo Think big -sloganin ja Think big -häshtagin olleen itse asiassa käytössä jo pari vuotta.

Englantilaisen big-sanan suomenkielinen muoto ”iso” sisältyy jo Isonkyrön nimeen.

– Katsoimme, että se sopii hyvin myös tähän teemaan. Meillä on tilaa erilaisille ajatuksille ja ihmisille, kaikki mahtuvat.

Isonkyrön kunta teetti Think Big -teepaitoja kunnan työntekijöille, luottamushenkilöille ja ja kaikille kuntalaisille.

Tässä uudessa yhteydessä Think big juontaa jättidildoista?

– Voisi sen ajatella noinkin. En ollut tullut ajatelleeksi, olivathan nekin isoja, mutta meillä ajatellaan avoimesti ja suvaitsevaisesti (”big”) ja kuntalaisten suhtautuminen tähän paikkaan on ollut neutraali aikojen saatossa.

Se on ollut tiedossa?

– On ollut, on ollut kunnantalollakin. Itse olen ollut neljättä vuotta kunnanjohtajana ja heti ensimmäisinä viikkoina joku puhui, että siinä on sitten semmoinen paikka.

Metsästä löytyneistä jättidildoista kertoi ensimmäisenä sanomalehti Ilkka-Pohjalainen.

Kankaanpää muistuttaa IS:n toimittajan reportaasimatkallaan haastattelemien kuntalaisten mielipiteiden aiheesta olleen hyvin neutraaleja.

Hän tunsi suorastaan ylpeyttä kuntalaisistaan. Samoin ovat olleet neutraaleja muutkin kunnanjohtajan korviin kantautuneet kommentit.

– Ei se ole paljon täällä hetkauttanut, jokainen saa olla oma itsensä.

Lue lisää: Tältä näyttää pohjalainen dildo­metsä: Pahvi­kuoret paljastivat heti levähdys­paikan salaisuuden – kaikkiin kysymyksiin ei mielikuvituskaan vastaa

Kuusi metriä leveä lakana on nyt tien varressa kuuluisaksi nousseen levähdyspaikan kohdalla. Levähdyspaikalta vie polku metsään, mistä löytyivät pieni patja, jättidildot ja kuvitettuja aikuisviihdelehtiä irrallisina sivuina.

Think big -kyltti toivottaa kaikki tervetulleiksi Isonkyrön kuntaan.

Dildometsän dildot katosivat pian sen jälkeen, kun niistä oli kerrottu julkisuudessa.

– Kuntarajamme Ylistaroon päin on siinä muutaman kymmenen metrin päässä, joten se on sopiva paikka toivottaa tervetulleeksi kuntaan, Kankaanpää sanoo.

Ylistaro kuuluu nykyisin Seinäjokeen.

Eli kun ajetaan Seinäjoelta Vaasaan päin...?

– Kyllä, ensin on raja, sitten on lakana, sitten on liittymä levähdyspaikalle, metsänreuna ja pusikkoa.

Ette pelkää että lakana säikäyttää levähdyspaikan käyttäjiä?

– Ei lakana varmaan sinänsä, mutta sitä olen miettinyt, miten kohu on vaikuttanut yhteisöön, onko ollut enää niin vilkasta, mutta en ole kuullut mitään.

Levähdyspaikka nousi uutisiin, kun maakuntalehti Ilkka-Pohjalainen kertoi erilaisista esinelöydöistä sekä levähdyspaikalta että viereisestä metsiköstä.

Levähdyspaikkaa oli käytetty sekä luvattomana kaatopaikkana, että kuten pian kävi ilmi asiantuntijalausunnoista, paikallisten ja ehkä ahtaat kuntarajat ylittäen maakunnallistenkin homomiesten sosiaalisena tapaamispaikkana.