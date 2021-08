THL julkisti perjantain tiedot Suomen koronatilanteesta.

Suomessa on raportoitu 570 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 8 906 tartuntaa, mikä on 1 230 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Suomessa on koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoidossa 94 ihmistä. Heistä tehohoidossa on 23 ihmistä.