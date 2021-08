Asiantuntijoilta konkreettinen aikatauluarvio – korona­rajoitusten purkaminen on jo lähellä: ”Eihän se ole pitkä aika”

Hyvää kehitystä ei kannata pilata viime metreillä. Vapaampi elämä on jo lähellä, asiantuntijat sanovat.

Tanskassa ilmoitettiin perjantaina, että yhteiskunta aukeaa perjantaina 10. syyskuuta. Entä milloin ja miten Suomessa voidaan alkaa luopua varotoimista? IS kysyi kolmen asiantuntijan näkemyksiä.

Yhteiskunnan avaaminen on sidoksissa rokotusten edistymiseen. Hallitus on asettanut tavoitteeksi 80–90 prosentin rokotuskattavuuden. Nyt kaksi rokotusannosta on ehtinyt saada 47 prosenttia yli 12-vuotiaista suomalaisista.

Hallitus kokoontuu ensi viikolla käymään läpi uutta hybridistrategiaansa, jonka mukaan rajoituksista aikanaan luovutaan.

THL:n ylilääkäri Tuija Leino: Yhteiskuntaa voi jo ryhtyä avaamaan

THL:n ylilääkäri Tuija Leino

Oikea aika lähteä avaamaan yhteiskuntaa on nyt, THL:n ylilääkäri Tuija Leino sanoo. Rajoituksia ei kuitenkaan pidä poistaa kerralla vaan portaittain, ja tahdin määrittää rokotusten edistyminen.

THL:n mallinnusten mukaan rajoituksia voidaan purkaa vähän kerrallaan, kun viruksen tehollinen tartuttavuusluku on yhden tuntumassa. Silloin kontaktien lisääntyminen ei johda epidemian leviämiseen.

Tartuttavuusluvulla kuvataan sitä, kuinka monta muuta virustartunnan saanut tartuttaa. Tehollinen tartuttavuus eroaa tavallisesta tartuttavuusluvusta siten, että se huomioi rokotusten edistymisen ja väestön immuniteetin kehittymisen.

Tämän viikon lopulla tehollinen tartuttavuusluku oli hieman alle yhden, joten yhteiskuntaa voidaan avata.

Yhdellä rysäyksellä rajoituksia ei Leinon mukaan pidä poistaa, vaan asteittain. Silloin rokotuskattavuuden nousu pitää epidemian aisoissa, vaikka kontaktit koko ajan lisääntyvät.

Leino toivoo, että ne, jotka eivät ole vielä käyneet rokotetta ottamassa, hoitaisivat asian kuntoon.

– Se on se keino, jolla tästä pääsemme eteenpäin. Muuta keinoa meillä ei ole tarjota, Leino sanoo.

Rokotteita tulee Suomeen nyt niin paljon, että niistä se ei ole kiinni.

Yksittäisten rajoitusten tehoa on vaikea arvioida eikä Leino ylilääkärinä ota kantaa siihen, missä järjestyksessä varotoimista pitäisi luopua.

Hän sanoo kuitenkin kansalaisena toivovansa, että ensin purettaisiin ne rajoitukset, joilla on ihmisille eniten merkitystä – oli se sitten taloudellista tai emotionaalista. Etätyön jatkaminen on tuskin niin suuri uhraus kuin oman liiketoiminnan rajoittaminen tai nuoruuteen kuuluvien ainutkertaisten juhlien peruminen.

Helsingin yliopiston immunologian professori Seppo Meri: Rokotuskattavuus nousee loka–marraskuussa niin ylös kuin on ylipäänsä noustakseen

Immunologian professori Seppo Meri.

Professori Seppo Meren mukaan rajoitusten purkuun riittävä rokotuskattavuus on yksinkertaisesti se taso, jolle rokotusten määrä on luonnostaan noustakseen.

Rokotettujen osuutta kuvaava käyrä nousee loivan S-kirjaimen muotoisena niin kauan, kun vapaaehtoisia rokotteenottajia on. Sitten se alkaa tasoittua vaakasuoraksi.

Tällä vauhdilla niin käy lokakuun lopulla tai marraskuussa. Silloin rokotettuja lienee noin 80 prosenttia väestöstä tai hieman enemmän. Käytännössä rokotuskattavuus tuskin nousee sen suuremmaksi kuin 85 prosenttia, hän arvioi.

Rajoitukset voidaan Meren mielestä purkaa ja jatkuva maskien käyttö lopettaa, kun tuo noin 85 prosentin osuus on saavutettu.

– Kyllä me nyt aika lähellä alamme olla sellaista tilannetta, että rajoituksista voidaan luopua. Ja tilanteet, joissa suojautumista pitäisi harrastaa, käyvät vähemmiksi ja vähemmiksi, Meri sanoo.

Tosin vaikka rokotettuja olisi noin 85 prosenttia väestöstä ja muuten elettäisiin lähes entiseen tapaan, riskiryhmäläisiä täytyy Meren mielestä tietyissä tilanteissa edelleen suojella. Vaikkei muuten maskia käyttäisikään, sitä on syytä pitää, jos menee tapaamaan sairaalassa olevaa läheistään.

Meri kehottaa erilaisia yhteisöjä käymään jo etukäteen keskustelua siitä, kuinka toimitaan silloin, kun valtakunnallisista rajoituksista on luovuttu mutta näkemykset tarpeellisista varotoimista vaihtelevat. Kenellä on viimeinen sana siitä, kuinka työpaikan palaverissa toimitaan? Siitä on syytä olla yhtenäiset ja johdonmukaiset linjaukset.

Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen: ”Puhutaan siis kahdesta ja puolesta kuukaudesta. Eihän se ole pitkä aika”

Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen.

Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen pitää THL:n tapaan tärkeänä, että yhteiskuntaa avataan asteittain.

Husin alueella tartuntoja on käynnissä olevassa aallossa vielä liikaa ja tartunnanjäljitys paikoin liian kuormittunut rajoitusten purkuun. Ylilääkäri odottaisi, että hallituksen tavoitteen mukaisesti yli 80 prosenttia yli 12-vuotiaista olisi rokotettu kahdesti.

Ruotsalainen pitää rajoituksensa kahden viikon päästä kumoavaa Tanskaa hyvänä esimerkkinä Suomelle, sillä täyden rokotussarjan on maassa saanut juuri runsaat 80 prosenttia väestöstä. Lisäksi rokottamista ja testaamista jatketaan ja koronapassi on käytössä yhteiskunnan avaamisen jälkeenkin. Suomessa kannattaakin seurata, kuinka Tanskan tilanne kehittyy.

Hus-alueella 80 prosenttiin ylletään aikaisintaan lokakuun puolivälissä tai todennäköisemmin sen lopulla, joissain alueen kunnissa vasta marraskuussa. Lisäksi täytyy ottaa huomioon, että toisen rokoteannoksen jälkeen suojan syntymiseen kuluu parisen viikkoa.

– Puhutaan siis kahdesta ja puolesta kuukaudesta. Eihän se ole pitkä aika, Ruotsalainen sanoo.

Ruotsalainen pitäisi myös toivottavana, että esimerkiksi koronapassi ja tapahtumien riskipisteytysjärjestelmä olisivat käytössä, kun rajoituksia aletaan purkaa.

Hän haluaa myös turvata sen, että heti alkuvuodesta rokotetut iäkkäät ja sote-alan työntekijät ehtivät tarvittaessa saada kolmannen annoksen rokotetehon turvaamiseksi. Kolmansista annoksista ei ole vielä tehty päätöksiä, mutta Ruotsalainen pitää niiden antamista hyvin todennäköisenä. Kolmansia annoksia saatetaan antaa vielä tämän vuoden puolella.

Apulaisylilääkäri pitää maskien käyttöä joukkoliikenteessä ja väkijoukossa järkevänä viimeisten rajoitusten purkamisen jälkeenkin, jotta kerralla ei tehtäisi liian isoja muutoksia. Samalla hillitään influenssaa ja RS-virusta, jotka palaavat kiertoon taas yhteiskuntien avautuessa.

Riskiryhmäläisille hän soisi maskien käytön jäävän pysyväksi tavaksi syys- ja talviaikaan hengitystieinfektioiden kiertäessä väestössä.

Epidemiaa täytyy seurata ja hallita tarkoin vielä rajoituksista luopumisen jälkeenkin, Ruotsalainen painottaa. Paikallisia taudin ryöpsähdyksiä hillitään silloin tutuksi tulleella tartunnanjäljityksellä.