Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet sanoo, että olisi hyvin perusteltua antaa kolmas koronarokote esimerkiksi syöpäosastoilla työskenteleville.

Israel antaa kolmannen rokoteannoksen yli 50-vuotiaille, kun tapausmäärät ovat nousseet uuden koronaviruksen leviämistä aiemmin hyvin hillinneessä maassa.

Ilta-Sanomat kysyi kahdelta asiantuntijalta, mitä mahdollisen kolmannen koronarokotusannoksen antamisesta Suomessa tiedetään.

– Suomen laajassa kuvassa hyvä epidemiatilanne ja tämän hetken rokotteiden saatavuus antavat mahdollisuuden siihen, että Suomi seuraa kokemuksia maailmalta, rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet sanoo.

– Nopeasti nousseet tapausmäärät väestönsä rokottaneessa Israelissa taas kertovat sen, että realistisesti saavutettavissa olevalla rokotekattavuudella ei päästä täydelliseen laumasuojaan, hän kertoo.

Pitääkö suomalaisten olla huolissaan rokotesuojastaan huolissaan, kun toisesta annoksesta on kulunut kuusi kuukautta ja kolmas annos siintää vasta tulevaisuudessa?

– Minusta ei pidä olla huolissaan eikä varsinkaan pidä odottaa tilanteen huonontumista pelokkaana. Tutkimukset osoittavat, että ensimmäinen koronarokotuksen annos on tärkein, koska sillä taltutetaan jo merkittävästi koronataudin vaikeimpia muotoja

– Toinen annos antaa jo hyvän suojan vakavaa tautimuotoa vastaan myös deltavariantin osalta. Kolmas annos nostaisi suojan tasoa, ainakin vasta-ainetasot moninkertaistuisivat, mutta tuskin sekään antaa 100-prosenttista suojaa limakalvoinfektiota vastaan. Suojavaikutus olisi kolmannen rokoteannoksen jälkeen jo pitkäkestoinen, Rämet sanoo.

Vaikka tämä saattaa hänen mukaansa kuulostaa pessimistiseltä, tilanne ei ole suinkaan toivoton.

– Jo nyt rokotteilla saavutettu väestön suoja, eli riskiryhmien yli 90 prosentin rokotekattavuus, estää terveydenhuoltojärjestelmän liiallisen kuormittumisen. Käytössä olevat koronarokotteet antavat edelleen erittäin hyvän suojan vakavaa tautimuotoa kohtaan. Rokotteiden avulla paluu normaaliin elämään on siis mahdollista niille, jotka rokotteen ottavat.

Hänen mukaansa sinänsä siinä, että annettaisiin kolmas rokoteannos, ei ole mitään tavatonta Suomessakaan. Esimerkiksi B-hepatiittia vastaan annettavan rokotuksen sarjaan kuuluu kolme rokotusta, joista toinen annetaan yhden kuukauden kuluttua ja kolmas 6–12 kuukauden kuluttua ensimmäisestä annoksesta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen kertoi 26.8. pitävänsä todennäköisenä, että Hus aloittaa henkilökunnan kolmansien rokotusten antamisen jo tämän vuoden aikana.

– Kolmannen rokotuksen antamisessa Suomessa pitää punnita haitat ja hyödyt. Niille työntekijöille, jotka työskentelevät esimerkiksi syöpäosastolla tai ylipäätään sellaisten potilaiden kanssa, jotka voivat olla erityisen alttiita sairastumaan covid-19-sairauteen, voisi olla hyvin perusteltua antaa kolmas rokote, Rämet sanoo.

– Kolmas rokoteannos pitäisi antaa niille, jotka siitä eniten hyötyvät. Esimerkiksi Britanniassa suunnitellaan, että kolmannen rokoteannoksen saisivat ne ihmiset, jotka ovat kaikista hauraimpia. Rokotteen saisivat siis henkilöt, joiden vastustuskyky on erilaisten tautien tai hoitomuotojen takia heikentynyt ja joille ei kehity niin suurta määrää vasta-aineita. Heitä ovat sekä hoivakotien asukkaat että yli 80-vuotiaat, Rämet kertoo.

Kansallisella rokotusasiantuntijaryhmällä (KRAR) on tärkeä rooli.

Kenelle Suomessa pitäisi antaa kolmas koronarokote nykytiedon valossa?

– Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä pitää asiasta kokousta ensi viikolla, THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek kertoo.

– KRAR tarkastelee kaikkea sitä kansainvälistä ja suomalaista tutkimustietoa, jota koronarokotteiden suojatehosta ja suojan kestosta on saatavilla lääketieteellisillä riskiryhmillä ja perusterveillä, terveydenhuollon ammattilaiset mukaan lukien. Sen jälkeen olemme viisaampia, Nohynek sanoo.

– On kuitenkin hyvä muistaa, että Israelissa väestölle on annettu kahden koronarokotteen perussarja lyhyellä kolmen viikon aikavälillä. Meillä taas on annettu valtaosin paljon pidemmällä 12 viikon annosvälillä, jolla saattaa olla merkitystä suojatehon keston näkökulmasta.

– Tiedämme että immunologinen vaste kypsyy paremmin, jos annosväli on pidempi. Siten voisi olettaa, että Suomessa suojateho saattaisi kestää pidempään.

Milloin nämä rokotukset Suomessa alkavat?

– Vielä on liian aikaista sanoa. Tällä hetkellä on tärkeintä, että kaikki ne 12 vuotta täyttäneet, jotka haluavat rokotesuojan koronaa vastaan, käyvät hakemassa molemmat rokoteannoksensa, Nohynek sanoo.

THL suosittelee annosväliksi 8-12 viikkoa.

– Näin saisimme väestön rokotuskattavuuden ja suojan deltavirusta vastaan mahdollisimman korkealle, hän kertoo.