Seija ehti sanoa tyttärelleen vielä hyvää yötä, mutta pian kuului viimeinen henkäys – näin aggressiivinen rintasyöpä vei perheenäidin 1,5 vuodessa

Nopeasti levinnyt rintasyöpä vei Seija Malisen hengen puolessatoista vuodessa. Hänen tyttärensä Veeran mukaan Seija pyrki säilyttämään toivonsa paremmasta viimeiseen asti.

Helmikuun ensimmäinen päivä vuonna 2011. Tuolloin 48-vuotias Seija Malinen sai tietää sairastavansa rintasyöpää.

Hänen tyttärellään Veera Malisella tuo päivä on vieläkin kirkkaana mielessä. Hän oli tuolloin 20-vuotias ja työskenteli lähihoitajana.

– Muistan sen hetken, kun sain tietää asiasta. Olin töissä, kun äiti soitti ja kertoi syövästä. Yritin esittää puhelimessa vahvaa ja tsempata häntä. Äiti yritti itsekin tsempata minua ja sanoi, että kyllä tästä selvitään. Kun puhelu loppui romahdin totaalisesti, Veera muistelee.

Seija sairasti syöpää puolentoista vuoden ajan, kunnes menehtyi sairauteen kesäkuun alussa 2012. Nyt Veera kertoo äitinsä tarinan.

Jouluviikolla 2010 Seija löysi vasemmasta rinnastaan kyhmyn.

Hän piti yhdessä miehensä kanssa Kesälahdella Pohjois-Karjalassa kala-alan yritystä. Joulun seutu oli ollut kiireistä aikaa, joten hän ei hakeutunut tutkimuksiin heti, vaan vasta pyhien jälkeen.

Tammikuun puolivälissä Seijalle tehtiin mammografia sekä ultraäänitutkimus, ja rinnasta otettiin koepala. Tulokset valmistuivat jo seuraavan viikon alussa, mutta Seija sai tietää syövästään vasta kahden viikon päästä, vaikka yritti kysellä tutkimusten perään.

– Äiti ihmetteli sitä todella pitkään, muistan miten tuohtunut hän oli siitä, Veera muistelee.

Syöpädiagnoosi oli vakava. Seijalla todettiin kolmoisnegatiivinen rintasyöpä. Syöpä on Rintasyöpäyhdistyksen mukaan aggressiivinen ja paranemisennuste on huono. Kolmoisnegatiivisessa syövässä syöpäsoluissa ei esiinny hormoni- tai HER2-reseptoreita kuten muissa rintasyövissä.

Lisäksi syöpä oli harvinaista tulehduksellista tyyppiä, jossa rinta on tulehtunut ja se on punainen, kuumottava ja turvonnut.

Saatuaan diagnoosin Seija ei kuitenkaan jäänyt aloilleen, vaan alkoi hoputtaa lääkäreitä, jotta hoitoja alettaisiin suunnitella mahdollisimman pian.

– Hän ei masentunut ja jäänyt sänkyyn makaamaan, vaan laittoi töpinäksi ja alkoi vaatia hoitoa itselleen, Veera kertoo.

Seija ryhtyi myös kirjoittamaan sairaudestaan ja toivoi, että hänen kokemuksensa voisivat toimia vertaistukena muille. Hän halusi Veeran mukaan kertoa syövästä ja kaikesta siihen liittyvästä hyvin avoimesti.

– Hän sanoi myös monesti, että haluaisi kirjoittaa kirjan. Hän alkoikin kirjoittamaan tietokoneelle ja kalenteriin omia muistojaan ylös ja ehti lopulta kirjoittaa tekstiä noin kymmenen sivun verran.

Näin Seija kirjoitti saatuaan tietää sairaudestaan.

Nyt se puhelu tulee. -- Patologin lausunnoista käy ilmi että minulla on rintasyöpä. Tieto tuli sittenkin iskuna päin kasvoja vaikka olinhan minä sen jo aavistanut. Tieto sai minut kävelemään puhelimen kanssa ulos kauniiseen ja aurinkoiseen talvipäivään, tosin minä näin jo mustan myrskypilven sen taivaalla.

Pian diagnoosin jälkeen Seija kävi magneetti- ja viipalekuvauksissa, mutta kuvissa ei vielä näkynyt etäpesäkkeitä.

Jotta rinnassa ollut tulehdus saataisiin kuriin, aloitettiin sytostaattihoidot heti. Hoitojen myötä alkoi muun muassa hiustenlähtö. Huhtikuussa Seija meni leikkaukseen, jossa vasen rinta leikattiin pois. Lisäksi kainalon alueelta poistettiin imusolmukkeita, joista löydettiin syöpäpesäkkeitä.

Pesäkkeet saatiin pois rinnasta ja kainalosta, mutta lääkäri kertoi leikkauksen jälkeen, että myös solisluun alla oli havaittu pieni pesäke, jota ei saatu poistettua.

– Siinä vaiheessa äiti ei ollut huolissaan pesäkkeestä ja lääkäritkin olivat toiveikkaina, että se saadaan säde- ja sytostaattihoidoilla kuriin, Veera kertoo.

Leikkauksen jälkeen tuli kuitenkin ensimmäinen suuri vastoinkäyminen, kun leikatun rinnan alue tulehtui ja Seijan tila heikkeni nopeasti. Hänet vietiin ambulanssilla sairaalaan ja teho-osastolle. Leikatun rinnan alue aukaistiin ja siinä pidettiin parin viikon ajan vakuumilaitetta, joka imi nesteitä pois haavasta.

Kesällä tuli toinen takaisku, kun päästä löydettiin luustonkuvauksessa kolme etäpesäkettä kallosta. Seija kokeili monia erilaisia sytostaattihoitoja, mutta kallon pesäkkeet alkoivat niistä huolimatta kasvaa. Myös solisluun pesäke suureni.

Seijat hiukset alkoivat lähteä sytostaattihoitojen seurauksena.

Vieressä Markku-mieheni körmötti jo untenmailla. Mutta minulla ajatukset vain pyöri säryn kanssa kilpaa päässä. Jonkin ajan kuluttua pään jomotus vaimenee, mutta ajatukset vuoden takaisiin tapahtumiin palaa vääjäämättä koko ajan. Aivan kuin niitä pitäisi käydä nyt yötä vasten käsittelemään. Muksut keittiössä tekevät korttitemppuja. Välillä kuuluu vaimeaa naurua, selitystä ja korttipakan päräytystä. Mieleen tulee Topi Sorsakosken laulu viimeiseen korttiin. ”Viimeiseen korttiin mä pelin pelasin, viimeiseen korttiin ja kaiken menetin. En purjeita mä reivannut, vaan syöksyin myrskyihin....”

Näin Seija kirjoitti tammikuun 7. päivä vuonna 2012. Sairauden toteamisesta oli kulunut kohta vuosi. Samassa kuussa solisluun etäpesäkkeen tila alkoi heikentyä nopeasti. Veera kertoo, että syöpäpesäke puski esiin ihon alta ja kasvoi todella suureksi.

– Olin silloin paljon hänen mukanaan sairaalakäynneillä ja ajattelin aina, että ei se tuosta pahemmaksi voi kasvaa, mutta lopulta se kasvoi aivan hirvittäväksi. Sitä ei saatu sytostaatti- ja sädehoidoilla mitenkään kuriin.

Seijasta on sairastamisen ajalta paljon kuvia. Veera kertoo, että hänen äitinsä olisi halunnut jakaa kuvia ja näyttää mitä syöpä voi pahimmillaan näyttää.

– Hän naureskeli, että hänestä ei ole ennen otettukaan näin paljon kuvia. Äitimme halusi suhtautua huumorilla vaikeampiinkin asioihin, Veera kertoo.

Syöpä paheni edelleen kevään aikana, mutta Seija ei suostunut antamaan periksi. Veera kertoo, että äiti yritti aktiivisesti saada hoitoa eri puolilta ja oli yhteydessä moneen yliopistolliseen sairaalaan. Hän kävi myös Helsingissä syöpälääkärin vastaanotolla.

– Sielläkin oltiin oltu aika ihmeissään siitä, miten aggressiivisesti syöpä levisi, Veera kertoo.

Helsingissä suunniteltiin, että Malisen vasen käsi poistettaisiin kokonaan, ja solisluun aluetta leikattaisiin, jotta pesäkerypäs saataisiin pois. Leikkaus oli määrä tehdä huhtikuussa. Ennen sitä kuvauksissa kuitenkin todettiin, että syöpä oli levinnyt sydämeen ja keuhkopussiin.

Seija kertoo kirjoituksissaan, kuinka meni tuolloin 12-vuotiaan Aaro-poikansa kanssa kirurgin vastaanotolle ja sai kuulla lohduttomat uutiset.

Menemme Aaron kanssa hoitohuoneeseen, siellä on sairaanhoitaja, kirurgi ja valmistuva lääkäri, nuori mies. Tervehdimme kädestä pitäen ja käyn istumaan, Aaro jää vähän sivummalle. Kirurgi näkee papereista että sain allergisen reaktion kuvauspäivänä, johon totesin asianlaidan näin olevan. Ja sitten tulee päin naamaa, viipalekuvista käy nyt ilmi että syöpä on levinnyt solisluiden läpi sydänpussiin ja lisäksi keuhkot on kuin haulikolla ammutut, niissä näkyy valkoisena pisteinä syöpäpesäkkeitä ja suunniteltu leikkaus ei tule kysymykseen. Mietin nopeasti mielessä, voiko tämä olla totta, aina vain huonoja uutisia. Olisin varmaan siinä vaiheessa purskahtanut itkuun, mutta kun Aaro oli läsnä, nielaisin itkut kurkkuun.

Enää mitään ei ollut tehtävissä.

Seija Malinen viettämässä viimeistä juhannustaan vuonna 2011

Seija menehtyi torstaina kesäkuun 7. päivä 2012 kotonaan. Hän oli 49-vuotias. Kaikki läheiset olivat koolla kotona, ja he ehtivät hyvästellä rakkaan äidin, puolison ja sisaren.

Seija nukkui pois yöllä. Veera kertoo valvoneensa keittiössä, kun hän kuuli äitinsä ottavan viimeisen henkäyksensä.

– Oli mennyt noin kymmenen minuuttia siitä, kun toivotimme toisillemme hyvät yöt, Veera kertoo.

Seija halusi Veeran mukaan kertoa sairaudestaan ja kaikesta siihen liittyvästä hyvin avoimesti.

Veera muistaa äitinsä iloisena ja ihmisenä, joka oli aina kannustava ja halusi nähdä myös sairauden edetessä toivoa ja positiivisia puolia.

– Hän oli viimeiseen asti tahtoihminen. Vielä kuolinviikollaankin hän sanoi, että lepäilen tässä vain pari päivää ja nousen sitten ylös, Veera kertoo.

Seijaa jäivät kaipaamaan hänen miehensä ja seitsemän lasta sekä kuusi lastenlasta. Nykyisin lapsenlapsia on jo kuusitoista. Perheen ensimmäiset vuodet kuoleman jälkeen olivat rankkoja. Veeralla oli huoli isänsä ja nuorimpien sisaruksiensa pärjäämisestä.

– Olemme läheisiä kaikkien sisarusten kesken ja menimme eteenpäin toisiamme tukien.

Hän kertoo halunneensa nyt vuosien kuluttua toteuttaa äitinsä toiveen ja kertoa Seijan kokemuksia siitä, millainen sairaus aggressiivinen syöpä on. Siksi hän perusti tämän vuoden helmikuussa viimeiseenkorttiin-nimisen Instagram-tilin, jossa kertoo äitinsä taistelusta syöpää vastaan.

Veera työskentelee tällä hetkellä saattohoitoyksikössä. Hän kertoo, että äidin menettäminen liian aikaisin vaikutti hänen päätökseensä hakeutua työhön.

– Kun äiti kuoli, niin tajusi myös lähihoitajana, miten tärkeitä viimeiset hetket ovat, Veera sanoo.