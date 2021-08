Avustusjärjestöt ahtaalla Talebanin Afganistanissa – "Ihmiset tarvitsevat katon päälle, ruokaa, puhdasta vettä ja turvallisuutta”

Osalla järjestöistä Taleban on antanut turvatakuut, toisten kohdalla niitä ei ole.

Afganistanissa 45 vuotta toimineen Pelastakaa Lapset -järjestön avustustyö on lamaantunut. Maassa valtaa pitävä Taleban-hallinto ei ole antanut järjestölle toiminnan jatkamiselle välttämättömiä turvatakuita.

– Meillä on Afganistanissa 900 paikallista työntekijää, mutta he eivät voi turvatakuiden puuttumisen vuoksi toimia, Pelastakaa Lapset -järjestön kansainvälisten ohjelmien johtaja Anne Haaranen sanoo.

Tilanne on hankala, mutta ei täysin toivoton.

– Olemme toimineet seitsemän vuotta Talebanin hallussa olleilla alueilla ja uskomme, että avustustoiminta voi jatkua myös tulevaisuudessa, Haaranen sanoo.

Afganistanissa toimivat kansainväliset avustusjärjestöt ovat Pelastakaa Lapset järjestön tavoin odottavalla kannalla. Toiminta on uhattuna, jos Taleban-hallinto ei pysty antamaan avustustyöntekijöille vaadittavia turvatakuita.

Afganistan on ollut humanitaarisen avun työntekijöille yksi vaarallisimmista maista viime vuosikymmenenä. Suoranaista uhkaa Pelastakaa Lapset -järjestön työntekijät eivät ole joutunut kohtaamaan.

Ihmisiä odottaa pääsyä Pakistaniin Afganistanin vastaisella rajalla.

– Suurin turvallisuusuhka on se, että siviilit joutuvat taistelevien osapuolten väliin eli ovat väärään aikaan väärässä paikassa.

Pelastakaa Lapset -järjestöllä ei ole suomalaisia avustustyöntekijöitä Afganistanissa, vaan avustustyö on järjestön paikallisen henkilökunnan harteilla.

Punaisen Ristin ja sen sisarjärjestön Punaisen Puolikuun toiminta on vahvemmalla pohjalla.

– Toimintamme on saanut turvatakuut ja meillä on tietty toimintamahdollisuus alueella. Jää nähtäväksi, mihin suuntaan se kehittyy ja minkälaiset suhteet uuteen hallintoon ja paikallisiin viranomaisiin pystytään luomaan, Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Niklas Saxén sanoo

Kansainvälisellä Punaisella ristillä on ollut Afganistanissa 1 800 työntekijää, joista valtaosa on paikallisia. Järjestö on toiminut sodan repimässä maassa vuodesta 1987 rintamalinjojen yli.

Se on auttanut järjestöä luomaan keskusteluyhteyden Talebanin johtoon, mutta myös paikallisiin johtajiin. Avustustyö jatkuu paikallisesti, mutta sen tulevaisuutta leimaa epävarmuus.

Kuljetusyhteyksien puute ja pankkitoiminnan romahtaminen haittaavat avustustoimintaa ennen pitkää.

– Avustustoiminta lakkaa, jos emme pysty maksamaan palkkaa paikallisille työntekijöillemme, Saxén sanoo.

Lääkintämateriaalin suhteen toiminta on vanhojen varastojen varassa, jos täydennyksiä ei saada toimittua perille. Jo toimitettujen varastojen avulla on pystytty hoitamaan esimerkiksi proteeseja haavoittuneille.

– Sunnuntaina pystyttiin hoitamaan noin 300 potilasta fysioterapiaa antavilla klinikoilla, Saxén sanoo.

Myös humanitäärisen avun tarve Afganistanissa on merkittävä.

– Ihmiset tarvitsevat katon päälle, ruokaa, puhdasta vettä ja turvallisuutta, Saxén summaa.

Afganistanin tilanne uhkaa heikentyä nopeasti, sillä maassa koettiin katovuosi ja kuivuuden vuoksi vesivarastot ovat käymässä vähiin. Avustuslennot ovat seis ja maakuljetukset takkuavat.

YK:n pakolaisjärjestö on arvioinut Afganistanista lähtevän yli puoli miljoonaa pakolaista seuraavina kuukausina.

Maailman ruokajärjestön WFP:n tuoreen maaraportin mukaan Afganistanin ruokatilanne heikkenee nopeasti menetetyn sadon ja avustuskuljetusten hidastumisen vuoksi. Arvion mukaan kahta miljoonaa alle viisivuotiasta lasta uhkaa aliravitsemus.

– Humanitaarista apua tarvitaan pikaisesti maahan. Nykyisellä rahoituksella ruokaa riittää varastoissa syyskuuhun asti, Anne Haaranen Pelastakaa lapset-järjestöstä sanoo.

