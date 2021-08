Lakimies katosi jäljettömiin 27 vuotta sitten: Murhatutkinnan käynnistänyt poliisi on saanut uusia vihjeitä – kaksi erityisen kiinnostavia

Poliisi luonnehtii kahta vihjettä ”mielenkiintoiseksi”. Uusi tutkinta on kumonnut aiempia varmoina pidettyjä alibeja.

Keskusrikospoliisi on saanut uusia vihjeitä 27 vuotta sitten kadonneeseen lakimies Ilpo Erkki Härmäläiseen, 33, liittyen. Tapausta tutkitaan nyt murhana.

– Olemme saaneet 5–6 vihjettä, joista kaksi on mielenkiintoista, tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Aki Lahtinen keskusrikospoliisista kommentoi.

Härmäläinen lähti Turun keskustasta Eerikankatu 20 B:ssä sijaitsevasta asunnosta 3. elokuuta 1994 ja katosi jäljettömiin. Vaimo näki miehensä lähtevän kotoaan ja sen aikaiset puhelintiedot vahvistavat asian.

– Tiedämme noin minuutilleen, milloin hän on poistunut kotoaan. Se, mitä tapahtui sen jälkeen, on vielä hämärän peitossa. Poliisilla on omat epäilyksensä, mitä hänelle on tapahtunut. Meillä on myös omat epäilyksemme motiivista, mutta näistä vaikenen tutkinnallisista syistä, Lahtinen sanoi.

Härmäläistä etsittiin katoamisen jälkeen sekä Suomesta että ulkomailta.

Poliisi pidätti keväällä 1995 kaksi Härmäläisen liiketuttavaa tapauksen vuoksi. Miehet kuitenkin vapautettiin jo parin päivän päästä, koska näyttöä ei ollut. Miehiä on aiemmin kutsuttu lehtijutuissa nimillä liikemies ja mainosmies.

Ketään ei ole tällä hetkellä kiinni otettuna Härmäläisen murhan takia. Lahtinen vaikenee epäillyistä ja tarkemmista tutkintalinjoista, mutta kertoo, että poliisi on saanut uutta selvitystä. Se on kumonnut muun muassa varmoina pidettyjä alibeja.

– Kaikilla aikaisemmin tutkinnassa olleilla ei ole alibia, vaikka niin on aikaisemmissa lehtijutuissa kerrottu. Kaikki alibit eivät siis pidä paikkaansa. Esimerkiksi se ei pidä paikkaansa, että niin kutsuttu mainosmies olisi ollut silloin töissä, kuten on kerrottu, Lahtinen sanoo.

Lahtisen mukaan juttu on yhä ratkaistavissa.

– Tutkinnan avaaminen pyrkii siihen, että me löydämme kadonneen Ilpo Härmäläisen. Se helpottaisi omaisia ja saisimme tekijät vastuuseen tästä teosta, Lahtinen sanoo.

Murha ei vanhene koskaan.

– Toivoisimme, että sellaisetkin henkilöt olisivat meihin uudelleen yhteydessä, jotka ovat aikoinaan ilmoittaneet tietonsa poliisille. On mahdollista, että joku tieto on kadonnut inhimillisistä syistä, kun tietojärjestelmät ovat vaihtuneet aikojen saatossa.

Poliisi pyytää henkilöitä, joilla on tietoja tai havaintoja katoamisesta, ottamaan yhteyttä puhelimitse numeroon 0504564903 tai lähettämään sähköpostia osoitteeseen rikosvihje.krp(a)poliisi.fi. Vaikka tiedot olisi aikoinaan ilmoitettu poliisille, pyydetään ne ilmoittamaan uudestaan.