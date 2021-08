Poliisilta karu ennuste: Näin määrärahojen leikkaukset uhkaavat harvaan asutun alueen poliisitoimintaa

Korvamerkityn lisärahoituksen poistuminen vähentäisi poliisien määrää harvaan asutuilla alueilla, arvioi SPJL:n puheenjohtaja Jonne Rinne.

Poliisille myönnettiin viime vuoden budjettiriihessä 4,1 miljoonan euron lisärahoitus, jonka avulla pyrittiin muun muassa lisäämään poliisien määrää harvaan asutuilla alueilla. Nyt nämä lisätoimet ovat kuitenkin leikkauslistalla, sillä ensi vuoden budjetti ei sisällä tätä lisärahoitusta.

Suomen Poliisijärjestöjen Liiton puheenjohtaja Jonne Rinne arvioi, että korvamerkityn rahoituksen poistuminen tulee näkymään haja-asutusalueiden poliisitoiminnassa.

Rinteen mukaan lisärahoitus on mahdollistanut poliisin aikaisempaa paremman läsnäolon haja-asutusalueilla, ja lisännyt myös turvallisuuden tunnetta. Kun lisärahoituksesta luovutaan, ovat poliisipäälliköt jälleen priorisointikysymysten äärellä.

– Kyllä ne partiot sieltä harva-alueilta lähtevät keskuspaikkoihin, se on ihan varma. Tähänkin asti poliisipäälliköt ovat joutuneet strategisesti sijoittamaan partiot omalle alueelleen. Toki niitä pyritään harvaan asutuille alueille laittamaan, mutta valtaosa poliisille ilmoitetuista rikoksista ja tapahtumista on asutuskeskuksissa.

– Tämä on väistämättä johtanut aiemmin siihen, että asumuskeskuksiin priorisoidaan näitä partioita. Korvamerkityn lisäbudjetin poistuminen pakottaa poliisipäälliköt taas priorisoimaan.

Poliisien määrän väheneminen tullee kasvattamaan harvaan asutuilla alueilla myös hälytystehtävien vasteaikoja, jotka ovat tähänkin mennessä olleet liian pitkiä. Rinteen mukaan kynnys soittaa poliisille on näillä alueilla valitettavan korkea.

– Harvaan asutuilla alueilla hätäkeskukseen soittamisen kynnys on paljon korkeampi kuin asutuskeskuksissa. Siellä ystävät, tuttavat ja kylänmiehet ja -naiset ratkovat sitä asiaa monesti, ennen kuin poliisia edes soitetaan paikalle. Kun harvaan asutuille alueille ei vielä keritä, heikentää se tilannetta entisestään.

Jos poliisit ovat jo paikalla lähialueella, ovat hälytystehtävien vasteajat luonnollisesti lyhyempiä. Rinne kertoo, että leikkaukset voivat hidastaa myös rikostutkintaa etenkin vähemmän akuuttien tapausten osalta.

Lisäksi useimpia rivikansalaisia koskevat poliisin lupapalvelut voivat ruuhkautua entisestään.

– Harvaan asuttujen alueiden osalta tänä päivänä mennään keskuspaikkaan hakemaan monesti ajokorttia ja passia, jos paikallinen konttori ei ole auki. Tälläkin hetkellä nähdään, että lupapalveluiden jonot ovat tosi pitkät. Vaikka on sähköinen ajanvaraus, alkavat kalenterit olla aika täynnä.

Rinne painottaa, että poliisin läsnäololla on myös merkittävä ennaltaehkäisevä vaikutus.

– Jos sivukylillä on ratsioita, ja siellä käydään pyörimässä yöaikaan, esimerkiksi rattijuoppojen ja varkaiden kiinnijäämisriski kasvaa. Kun poliisi on siellä mukana myös turvallisuuden tunne tietysti kansalaisilla lisääntyy. Kyllä sitä näkyvää poliisitoimintaakin tarvitaan, ennalta estävällä vaikutuksella on poliisityössä iso merkitys.

4,1 miljoonan euron lisärahoituksen puute on kuitenkin kokonaiskuvassa ongelmana varsin pieni, sillä poliisin budjetti on ensi vuonna yhteensä noin 40 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Valtiovarainministeriön ensi vuotta koskevassa ehdotuksessa poliisitoimen määrärahat olisivat laskemassa vajaat viisi miljoonaa euroa 794 miljoonaan euroon. Poliisihallituksen mukaan ensi vuotta koskeva määrärahatarve on 838 miljoonaa euroa

Mikäli rahoitusta ei syyskuun budjettiriihessä lisätä, on tilanne Rinteen mukaan katastrofaalinen.

– Meillä tämä luu on kaluttu vuosien aikana niin tyhjäksi, että meillä ei ole käytännössä mahdollisuutta saada sitä rahaa kokoon mitenkään muuten kuin mahdollisesti lomauttamalla tai irtisanomalla liittoni jäsenistöä.

– Jos me ensi vuonna jättäisimme kaikki päättyvät määräaikaisuudet jatkamatta, jos jokaisen eläkkeelle siirtyneen tai organisaatiosta poistuneen tilalle ei oteta ketään, arvioiden mukaan saamme kerättyä kasaan vasta 20–25 miljoonaa euroa, hän jatkaa.

Rinteen mukaan muita säästökohteita ei käytännössä ole, joten rahoituksen puute vähentäisi yksiselitteisesti poliisien määrää Suomessa. Tämä vaikuttaisi kaikkeen poliisitoimintaan.

– On äärettömän erikoista, että meillä on sisäisen turvallisuuden selonteko, joka toteaa yksiselitteisesti, että Suomessa pitäisi olla vähintään 8 200 poliisia. Tänä vuonna pääsemme johonkin 7 450 poliisiin, ja ensi vuoden budjetilla 7 050 poliisiin.

– Olemme jo tällä hetkellä poliisien määrässä suhteessa väkilukuun Euroopan lilliputti. Koulutamme ensin poliiseja, jotka ovat päässeet töihin ja ruvenneet harjoittamaan ammattiaan ja kehittymään, ja nyt me laitamme heitä kortistoon.

Hallitus päätti keväällä kehysriihessä yhteensä 370 miljoonan euron leikkauksista, jotka astuvat voimaan vuodesta 2023 alkaen. Tässä yhteydessä sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) on esitti poliisitoimelle 3,8 miljoonan euron säästöjä. Lopulliset poliittiset päätökset leikkauksista tehdään ensi vuonna.

Ohisalon mukaan sisäministeriö on esittänyt valtiovarainministeriölle, että ensi vuoden kehystaso ylitettäisiin noin 50 miljoonalla eurolla. Näin siis siitä huolimatta, että vuodelle 2023 sisäministeriö on esittänyt kehyspäätöksessä säästöjä.

– Tämä (kehystason ylitys) tullaan esittelemään sisäministeriön ja valtiovarainministeriön yhteisessä tapaamisessa ja hallituksen yhteisissä budjettikeskusteluissa. Meillä on hallitusohjelmatavoite, että poliiseja pitäisi olla 7 500, nyt olemme 7 450:ssä, tavoitteen saavuttaminen vaatii, että saamme lisää resursseja, eikä missään nimessä sitä, että henkilötyövuosia leikattaisiin, Ohisalo sanoo.

