Kommentti: EU on Kabulin jälkeen sormi suussa – Niinistökin huolestui

Afganistan osoitti, että maailmanjärjestys murenee. EU:n jäsenet voivat jäädä kohtaamaan painajaisensa yksin, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Yhdysvallat näytti tiistaina paikan kaikkein uskollisimmalle liittolaiselleenkin. Britannian pääministeri Boris Johnson oli tiistaina kutsunut koolle G7-kokouksen ilmeisenä tarkoituksenaan vedota presidentti Joe Bideniin.

Yhdysvaltain liittolaiset tarvitsevat lisäaikaa avustajiensa evakuoimiseksi Afganistanista. Yhdysvallat on aiemmin ilmoittanut, että niiden pitää saada operaationsa valmiiksi perjantaihin mennessä.

Bidenin vastaus oli tyly Ei.

– Mitä nopeammin pääsemme maaliin, sitä parempi, Biden vielä illalla perusteli Valkoisessa talossa pitämässään puheessa.

Ainoa takaportti on, että Yhdysvaltain armeijaa kehotetaan olemaan valmiina, jos tilanne paikan päällä mutkistuisi. Näin muistutetaan Afganistania nyt hallitsevaa Talebania, että se ei voi tehdä vielä mitä vain. Taleban on jo antanut ymmärtää, että pääkaupunki Kabulin lentokentälle on enää turha mennä pyrkimään turvaan.

Kabulissa ahdistus kasvaa. YK:n pääsihteeri António Guterrisin mukaan taistelijat jahtaavat nyt järjestölle töitä tehneitä.

Maltillisesti Talebanin valtaannousuun suhtautunut Venäjäkin on huolestunut kansalaisistaan. Uutistoimisto Interfaxin mukaan presidentti Vladimir Putin on määrännyt sotilaskoneensa evakuoimaan venäläisiä ja maan keskiaasialaisten liittolaisten kansalaisia.

Pahin on kohta edessä.

Afganistanin operaatioon 20 vuotta osallistuneet maat tuntevat itsensä pelkiksi Yhdysvaltain komentelemiksi apupojiksi.

Kabulin kentällä ei nähty EU:n yhteisiä taistelujoukkoja vaan eri maiden sekalaisia yksiköitä. Tämä korostaa sotilaallista heikkoutta.

Tiistaina suurlähettiläskokouksen puheessaan presidentti Sauli Niinistö ihmetteli EU:n roolia.

– Mutta olemmeko huomanneet EU:n näkymättömyyden viime viikkojen kriisin aikana? Olen jo pitkään tuonut esiin huoltani siitä, miten Eurooppa on menettänyt asemaansa muiden valtakeskusten rinnalla, Niinistö sanoi.

Vanha manner on nyt maailman myrskyjen ajopuu.

EU:ssa toivottiin paljon presidentti Joe Bidenilta. Hänen piti korjata Donald Trumpin uhon tuhot. Yhdysvaltain piti taas johtaa.

Afganistanin tappiot herättävät kysymyksen, onko Yhdysvalloilla tähän enää kykyä saati halua. Sen huomio on talouskilvassa Kiinan kanssa.

Useimmat EU-maat ovat Naton jäseniä. On pidetty itsestään selvänä, että suuren hädän hetkellä Yhdysvallat tulee apuun.

Armeijoiden esikunnissa varaudutaan kaikkeen. Nyt Euroopan armeijoiden esikunnissa tehdään entistä totisemmin skenaarioita, joissa Yhdysvallat ei tule.

EU:n jäsenmaat näkevät uhkansa omilla rajoillaan. Puolassa ja Baltiassa Venäjä on aina isoin mörkö. Siellä ei ymmärretä, että lännempänä se ei pelota yhtä paljon.

EU:n tehokkaimman sotilasmahdin Ranskan huomio on Lähi-idässä ja Afrikassa. Jihadistit ovat tehneet Ranskassa isoja iskua, jotka yhdestä kulmasta katsoen ovat entisten siirtomaasotien jatkoa.

Myös Espanja ja Italia seuraavat varpaillaan kehitystä Välimeren etelärannalla. Sieltä voi tulla vähintäänkin pakolaisaaltoja. Puolasta tai Baltiasta katsoen tämä on etäinen ongelma.

Yhdellä kulmalla Eurooppaa seurataan aina räjähdysherkkää Balkania. Ja sen takana suuri Turkki on arvaamaton.

EU:n uhkat eivät käy yksiin.

EU on monien mielestä pelkkä talousliitto ja sen pitää pysyäkin sellaisena. Jo yhteisten talousvastuiden kasvattaminen nostaa kylmiä väreitä.

Ne voivat olla pikkujuttu, jos tosiaan halutaan unioni, jolla on sanansijaa maailmassa. Silloin jäsenmaiden on oltava valmiita lähettämään sotilaitaan kaatumaan toistensa puolesta.

Toinen vaihtoehto on muodollinen liittouma, jonka jokainen jäsen kamppailee yksin oman painajaisensa kanssa.