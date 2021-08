"On ollut valitettavan yleinen toiminnan tapa, että yksittäiset toimijat, jotka ovat tehneet terrori-iskuja Euroopassa, ovat inspiroituneet terroristijärjestöjen propagandasta”, Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari sanoo.

Äärijärjestö Talebanin valtaannousu Afganistanissa on herättänyt huolta myös siitä, millaisia turvallisuusuhkia tilanne voi tuoda länsimaille.

Ilta-Sanomat kysyi Suojelupoliisilta, voiko Afganistanin tilanteella olla suoria tai välillisiä vaikutuksia Suomen sisäiseen turvallisuuteen.

Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari arvioi, että Afganistanin muuttuneella tilanteella ei ole suoraan Suomen turvallisuuteen isoja vaikutuksia ainakaan lyhyellä aikavälillä.

– Sillä muutoksella, mikä on Afganistanissa tapahtunut, ei ole suuria vaikutuksia Suomen turvallisuustilanteeseen tai terroriuhkaan lyhyellä aikavälillä. En halua lähteä spekuloimaan, miten tilanne voi kehittyä pidemmällä aikavälillä.

– Taleban on ainakin tähän asti profiloitunut ennen kaikkea kansallisena toimijana.

Pelttarin mukaan mahdollinen propagandavaikutus yksittäisten toimijoiden inspiraation lähteenä ja tietynlainen propagandavoitto radikaali-islamisteille ovat sellaisia välillisiä vaikutuksia, jotka voivat vaikuttaa Suomeenkin.

– Seuraamme totta kai tilannetta ja näitä tekijöitä tarkasti. Meidän täytyy seurata inspiraatiovaikutusta ja myös sitä, että onko tällä niin sanotulla propagandavoitolla jotain vaikutuksia.

Voisiko Talebanin valtaannousu Afganistanissa inspiroida tai aktivoida Euroopassa asuvia radikaali-islamisteja toimintaan, kuten esimerkiksi terrori-iskuihin?

– Tämähän on ollut valitettavan yleinen toiminnan tapa, että yksittäiset toimijat, jotka ovat tehneet terrori-iskuja Euroopassa, ovat inspiroituneet terroristijärjestöjen propagandasta. Näyttääkin siltä, että terroristijärjestöt käyttävät tätä (Talebanin valtaannousua) propagandassaan voittona ja toteavat nyt, että lännen vetäytyminen Afganistanista ja maan siirtyminen ainakin nyt tällä hetkellä Talebanin hallintaan on merkittävä propagandavoitto näille radikaali-islamistisille toimijoille.

– Sellainen propagandavaikutus, mikä oli ilmeisimmin Turun iskun taustalla, sellainen on totta kai mahdollista.

Brittilehti Guardianin mukaan Kabulista Britanniaan evakkoon pyrkivien joukosta on turvatarkastusten yhteydessä paljastunut kuusi ”suoraksi uhkaksi” luokiteltua ihmistä, jotka ovat olleet Britannian lentokieltolistalla. Kaikkiaan Britannian evakuointioperaatiossa Kabulista on evakuoitu yli 7 000 henkilöä, joista yli 4 200 on Guardianin mukaan afganistanilaisia.

Ruotsalaislehti Expressen uutisoi viikonloppuna Kabulin lentokentällä suljetuista porteista ja keskeytetyistä evakuointilennoista. Lehden lähteiden mukaan syynä tähän olivat ranskalaiset ja yhdysvaltalaiset tiedustelutiedot, joiden mukaan terroristijärjestö Isisin jäseniä epäiltiin soluttautuneen lentokentälle ja maasta pois pyrkivien afganistanilaisten joukkoon.

Pelttari korostaa pitävänsä tällaista riskiä Suomen evakuointioperaation suhteen pienenä.

– Nämä henkilöt, joita Suomen toimesta on päätetty evakuoida tänne, ovat lähtökohtaisesti henkilöitä, jotka ovat olleet Suomen edustustojen kanssa aiemmin tekemisissä. Eli siinä mielessä tunnettuja henkilöitä. Korostan, että Suomen evakuointioperaation kohteena olevan joukon suhteen tällaista riskiä pidän aika pienenä.

Voisiko pakolaistilanteen mahdollinen muuttuminen Euroopassa Afganistanin tapahtumien myötä aktivoida äärioikeistoa ja lisätä äärioikeistoterrorismin uhkaa?

– Vuosina 2015–2016 äärioikeistolainen toiminta tietyllä tavalla aktivoitui ja vastakkainasettelu lisääntyi, kun Suomeen ja muualle Eurooppaan tuli paljon turvapaikanhakijoita. Kyllä tämä pakolaistilanne ja sen kehitys äärioikeiston aktivoitumiseenkin voi vaikuttaa. Se on potentiaalinen seikka, mitä on syytä pitää silmällä, Pelttari sanoo.

Pelttarin mukaan yleisellä tasolla voi todeta, että radikaali-islamistinen ja äärioikeistolainen terrorismi voivat vaikuttaa toisiinsa, ja nämä ääripäät voivat ruokkia väkivaltaa toisiaan vastaan.

– Maailmalta löytyy valitettavia esimerkkejä, joissa muslimiväestö on ollut tällaisten iskujen kohteena. Ja toisaalta äärioikeisto on myöskin omassa propagandassaan hyödyntänyt radikaali-islamistisia iskuja.

Pelttari toteaa, että Supo seuraa kaikkia radikaalin ääriliikehdinnän muotoja.

Maanpuolustuskorkeakoulun apulaissotilasprofessori, majuri Antti Paronen sanoi aiemmin Ilta-Sanomien haastattelussa, että Taleban ei ole missään vaiheessa katkaissut liittolaisuuttaan Al-Qaidaan, mikä voi lisätä terrorismin uhkaa länsimaissa.

Analyytikot ovat arvioineet jo aiemmin uutistoimisto AFP:lle, että Afganistanin haltuunsa ottanut Taleban tukee terroristijärjestö Al-Qaidaa jatkossakin, mutta tekee sen peitellymmin kuin viimeksi maata hallitessaan.