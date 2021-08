Näkökulma: Testasin Tallinnassa, miten hyvin koronapassi toimii – miksi ei meillä?

Miniloma Viroon osoitti, että koronatodistuksen esittely ei ole ongelma eikä mikään. Miksei sitä saada äkkiä Suomeenkin turvaamaan tapahtumia ja ravintolaelämää, ihmettelee uutispäällikkö Riika Kuuskoski.

Kävin Tallinnassa viikonloppuna. Ihan vain yön yli huvimatkalla.

Vähän mietitytti, kun matkustamisen suhteen kehotetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta, ja olen melko kuuliainen.

Viron koronatilanne on kuitenkin parantunut, ja asiareissulla siellä käynyt ystävä kehui koronapassin toimivuutta vuolaasti. Uskalsin matkaan.

Onneksi uskalsin, sillä tuntui taivaalliselta olla ulkomailla ensi kertaa yli vuoteen. Ja systeemi toimi erinomaisesti.

Koska puhelimeni akku on koko ajan tyhjänä, minulla oli printti omakannan rokotetodistuksesta. Puhelimestakin olisi toki voinut näyttää.

Vanhankaupungin ravintoloissa ja kahviloissa henkilökunta kysyi luontevasti koronatodistusta heti alkuun, ennen kuin antoivat ruokalistan; Pegasuksen terassilla vahingossa kaksikin kertaa. Voi olla, että yhdessä paikassa noin kymmenestä unohdettiin kysyä.

Mutta hostellissa ja museoissa kysyttiin.

Kovin ihmettelen toimittaja Sami Lotilan juttua Iltalehdessä – koronapassia ei hänen juttunsa mukaan kysytty Tallinnassa missään. Onkohan hän ollut eri kaupungissa kuin minä, kun kokemukseni todistuksen kysymisestä eroaa kuin yö päivästä hänen kertomastaan?

Tältä pohjalta en voi kuin ihmetellä, mikä Suomessa taas maksaa. Eikö hallitus vain voisi päättää, että koronapassi otetaan käyttöön, ja antaa asetuksen?

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti puolitoista viikkoa sitten työryhmän ratkomaan passiasiaa – aikaa annettiin puolitoista kuukautta, syyskuun loppuun. Ehkä se viranomaiselle on ripeää toimintaa mutta rajoitusten epävarmuuden kanssa eläville teattereille ja muille tapahtumajärjestäjille ei, eikä ravintolayrittäjille, jotka miettivät, uskaltavatko jatkaa työsopimuksia ja tehdä tilauksia.

Tamperelainen musiikkiklubi G Livelab kokeilee, miten ihmiset suhtautuvat koronapassin näyttöön. Neljän klubi-illan kokemuksen mukaan puolet kävijöistä on esittänyt ovimiehille Omakanta-palvelusta korona-qr-koodinsa vapaaehtoisesti. Helsingin kaupunki testasi koronapassia tiistaina kutsuvierastilaisuudessa ja totesi, että lyhyelläkin valmisteluajalla voidaan järjestää tilaisuus, joka toimii koronapassilla.

Hyvä – eikö nyt voitaisi vain sanoa, että täydellä rokotussarjalla, aiemmin sairastetulla koronalla tai tuoreella testillä saa tilaisuuksiin ja ravintoloihin tulla, muuten ei?

Jos ei halua ottaa tai ei ole ehtinyt vielä ottamaan rokotetta, sitten ei tule tilaisuuksiin tai ravintolaan, vielä. Tämä on terveysturvallisuusasia ja koskee toisten ihmisten altistamista vakavalle sairaudelle, ei tasa-arvokysymys tai identiteettipolitiikkaa.

Jos joku ei halua ottaa rokotetta, jääköön kotiin. On kohtuutonta vaatia, ettei kukaan muukaan sen takia pääse mihinkään. Jos rokotesuojan itselleen hankkinut ei halua tavata rokottamattomia, kyse ei ole toisen vakaumuksen dissaamisesta vaan turvallisuudesta.

Totta, on pieni joukko ihmisiä, jotka eivät voi terveyssyistä ottaa rokotetta, mutta he voivat käydä testissä tai vaikka saada rokotetodistukseen tai muuhun dokumenttiin muun sallivan merkinnän - heidän määränsä lienee niin pieni, ettei sillä ole kokonaisuuden kannalta merkitystä. Ja ihan varmasti keksitään jokin ratkaisu niihin harvoihin tapauksiin, joissa rokoteannokset on saatu eri maissa.

Delta-aalto näyttää olleen jo puolitoista viikkoa laskussa. Avataan tämä maa.

Tai sitten alan viedä huvittelubudjettiani Tallinnaan, koronatodistustani iloisesti heilutellen.