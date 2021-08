Tarkkasilmäisimmät huomasivat, että suomalaissotilaiden varusteet poikkesivat siitä, mitä Suomessa on totuttu näkemään ja varusmies­palveluksessa käyttämään.

Puolustusvoimat julkaisi tiistaina ensimmäisiä kuvia Afganistanin Kabulista, jonne Suomi lähetti viime viikolla erikoisjoukkojaan turvaamaan evakuointeja.

Kuvat lähtivät leviämään sosiaalisessa mediassa nopeasti, ja monet kiinnittivät huomiota suomalaissotilaiden varustukseen, joka vaikutti poikkeavan siitä, mitä täällä päin on sotilaiden yllä totuttu näkemään.

Suomen Sotilas -lehden sotilasvarusteisiin perehtynyt asiantuntija, joka ei päätoimisen työnsä vuoksi halua esiintyä omalla nimellään, arvioi IS:lle, että sotilailla on erittäin todennäköisesti kuvissa yllään yhdysvaltalaisen Crye Precision -yrityksen valmistamat G3-taisteluhousut ja -paidat sekä saman valmistajan Shooter’s cap -hatut.

Suomalaissotilailla oli yllään yhdysvaltalaislähtöiset MultiCam-maastokuvioidut asut kotimaisten maastopukujen sijaan.

Kyseessä on amerikkalaisille erikoisyksiköille suunniteltu vaatemalli, eikä ole niin sanotusti ”varusmiestason jakotavaraa”. Materiaali on laadukasta ja vaatteissa on lukuisia erilaisia säätömahdollisuuksia.

Taistelupaita eroaa perinteisestä maastotakista siten, että paidan rintaosassa ei ole maastokuviota, vaan tekninen hengittävä kangas, joka on suunniteltu erityisesti kuumiin olosuhteisiin luotisuojaliivin ja taisteluvyön alle.

Maastokuvio vaatteissa on Crye Precisionin 2000-luvun alussa kehittämä MultiCam-maastokuvio, joka on ollut käytössä vuodesta 2004 alkaen. Taistelukäytössä sitä on nähty muun muassa Afganistanissa ja Irakissa. Se on osittain korvannut aiemmin Yhdysvaltain käytössä olleen digitaalisen UPC-maastokuvion (Universal Camouflage Pattern), jota suomalainen M05-kuvio myös muistuttaa.

MultiCam on tällä hetkellä kansainvälisesti erittäin suosittu kuvio, jolla on useita valmistajia, ja siitä on useita erilaisia versioita. Siksi ei ole sataprosenttisen varmaa, että suomalaisten yllä on juuri Crye Precisionin valmistamat asut, mutta suurella todennäköisyydellä näin on.

Yhdysvaltain joukoilla on käytössään erilaisia maastopukuja, joiden kuvioinnit poikkeavat toisistaan.

Puolustusvoimien viestintäjohtaja eversti Torsti Astren vastasi IS:n kysymyksiin varustuksesta sähköpostitse.

Astrenin mukaan kriisinhallinta­operaatioissa ja kansainvälisissä tehtävissä on vuosien aikana käytetty useita erilaisia maastopukumalleja. Kuvissa näkyvät varusteet ovat olleet käytössä vuodesta 2013 alkaen ja ovat hyväksytty varustekokonaisuus Puolustusvoimissa.

– Varusteet on hankittu Puolustusvoimien hankintaketjun kautta Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen toimesta, esimerkiksi kansainvälisten tehtävien hoitamista varten, Astren kertoo.

Suomen Afganistanin-rauhanturva­operaation viimeisenä kansallisena vanhimpana palvellut, kesäkuussa kotiutunut eversti Joni Lindeman ei ota kantaa nyt Afganistanissa olevan joukon varustukseen, sillä varustus määritellään aina tehtävän mukaisesti.

Lindemanin mukaan hänen joukkonsa käyttivät Afganistanissa suomalaisvalmisteisia M04-helleasuja, jotka muistuttavat kuvioinniltaan Suomessa yleisimmin nähtyjä M05-maastoasuja, joita muun muassa varusmiehet nykyisin käyttävät.

Hellepukua valmistetaan sekä aavikon värisenä että vihreänä, Lindemanin mukaan heillä oli Afganistanissa molempia värivaihtoehtoja käytössä. Hellepuvun olennaisimmat erot perinteiseen maastopukuun ovat taskut, joiden vetoketjut on korvattu napeilla, sekä kuumiin olosuhteisiin suunniteltu paremmin hengittävä kangas.

Suomalainen rauhanturvaaja Afganistanissa vuonna 2013. Sotilaalla on yllään Suomen armeijan M04-helleasu.

Lindemanin mukaan hänen johtamillaan rauhanturvaajilla ei ollut käytössään omakustanteisia varusteita juuri lainkaan. Lindeman sanoo itse kansallisena vanhimpana pitäneensä hyvin tiukkaa linjaa varusteiden suhteen ja kertoo edeltäjiensä tehneen samoin.

– En hyväksynyt sellaista, että käydään ostamassa jostain kenttäkaupasta lipastaskuja tai vastaavia. Käytännössä niillä varusteilla, mitä organisaatio jakaa, tullaan toimeen. Ja niillä tultiin hyvin toimeen, Lindeman sanoo.

– Kengissä annoin hiukan myöden, koska välttämättä joka jalkaan ei sovi hyvin ne kengät, jotka organisaatio jakaa. Käytännössä niissäkin värityksen piti olla sama kuin organisaation jakamissa jalkineissa, Lindeman sanoo.

Suomalaisille tutuin ilmestys ovat M05-maastopuvut, joita Puolustusvoimissa enimmäkseen käytetään.

Sosiaalisessa mediassa on herättänyt myös yhdessä kuvassa näkyvä suomalaissotilaan parta. Puolustusvoimien Yleisessä palvelusohjesäännössä (YLPALVO) on annettu tarkat raamit sille, miltä sotilaiden tulee näyttää.

Miesten hiusten on oltava lyhyiksi ja siistiksi leikatut sekä kammatut. Parta ja viikset on kielletty. Kasvojen alueen on oltava sileäksi ajeltu. Pulisonkien alaraja ei saa ulottua korvakäytävän yläreunan alapuolelle.

Lindemanin mukaan hänen alaisuudessaan joukot noudattivat palvelusohjesääntöä.

– En ota edelleenkään kantaa siellä tällä hetkellä oleviin joukkoihin, heillä on oma johtajansa ja heidän johtaja määrittää siisteystason, Lindeman toteaa.

– Normaalioloissa Yleistä palvelusohjesääntöä noudatetaan soveltuvin osin kriisinhallintehtävissä, johon tämä tehtävä on verrattavissa, viestintäjohtaja Astren sanoo.

Toinen ihmetystä herättänyt asia on sotilaiden käsivarteen kiinnitetty Suomen lippu. Varusmiehet ovat tottuneet käyttämään lippua vasemmassa hihassaan siten, että lippu on ”oikeinpäin”. Tuoreissa kuvissa kuitenkin lippu on oikeassa hihassa, ja osa sotilaista on laittanut sen ikään kuin väärinpäin.

Suomalaissotilaan parta sekä ”väärinpäin” oleva Suomen lippu ovat herättäneet huomiota sosiaalisessa mediassa.

Ulkomailla lippua pidetään välillä vasemmassa ja välillä oikeassa kädessä. Lipun suunta on kuitenkin ratkaiseva tekijä. Oikeassa kädessä oleva lippu näyttää olevan väärinpäin.

– Lähtökohta on, että se on ikään kuin lipputangossa siten, että tanko on vartalon etupuolella. Eli oikeassa käsivarressa sinisen ristin pitkä pätkä osoittaa taaksepäin, Lindeman selittää.

Kun lippu on vasemmassa kädessä, on se automaattisesti oikeinpäin.

Lindemanin mukaan lipun vaihteleva sijainti asepuvussa on herättänyt keskustelua myös Yhdysvalloissa.

– Tiedän, että ihmiset ovat ihmetelleet, miksi Amerikan lippu on ikään kuin väärin päin.