Koronarokote on mahdollista ottaa myös muualla kuin kotikunnassa.

Suomeen on saapumassa huomattavan iso erä koronarokotteita tämän ja ensi viikon aikana.

THL:n arvion mukaan kuluvalla viikolla saapuu yhteensä noin 885 000 rokoteannosta. Tällä viikolla annoksia odotetaan noin 460 000 ja ensi viikolla noin 425 000. Nousu on huomattava, sillä heinä-elokuun aikana annoksia on saapunut noin 252 000–310 000 annoksen viikkotahtia.

THL:n ylilääkärin Hanna Nohynekin mukaan rokotustahti nopeutuu tämän myötä ja kakkosannoksia pystytään tarjoamaan aiempaa nopeammin. THL:n suositus­ajankohta toisen rokoteannoksen ottamiselle on 8–12 viikkoa ensimmäisestä annoksesta.

– Kun rokotteita tulee enemmän, niin silloin on mahdollista antaa useammalle toinen annos jo kahdeksan viikon kohdalla, Nohynek sanoo.

Nohynekin mukaan vaikutukset rokotuskattavuuteen riippuvat siitä, kuinka paljon rokotusaikoja on tarjolla ja kuinka hanakasti ihmiset käyvät hakemassa rokotuksia.

– Mitä helpommaksi rokotuksiin pääseminen tehdään, sitä korkeammalle arvelen rokotuskattavuudessa päästävän. Viime kädessä se on ihmisestä itsestään kiinni, haluaako hän rokotussuojan.

THL:n ylilääkärin Hanna Nohynekin mukaan absoluuttisista rokote­kattavuus­tavoitteista on luovuttu. THL kuitenkin toivoo, että kattavuus ylittäisi 80 prosentin rajan.

Rokotteen ottaminen muualla kuin kotipaikkakunnalla on ollut mahdollista kesästä alkaen. Tätä ennen rokotettavaksi täytyi saapua siihen kuntaan, jossa on kirjoilla, vaikka asuisi vakituisesti muualla.

– Olemme erityisvastuualueiden ja sairaanhoitopiirien kanssa käydyissä kokouksissa sanoneet, että tämän suhteen oltaisiin mahdollisimman joustavia. Ei lähetetä ihmisiä takaisin kotikuntaan, vaan rokotetaan siellä, missä he tulevat hakemaan rokotteita, jos vain rokotetilanne sen sallii.

Nohynekin mukaan joustavuudessa on ollut jonkin verran alueellisia eroja. Tähän on vaikuttanut rokotteiden jakautuminen alueellisesti, ja pidemmillä kuljetusmatkoilla myös kylmäketjuvaatimukset on täytynyt huomioida. Tätä Nohynek kutsuu kuitenkin pieneksi hienosäädöksi, ja sanoo rokotteiden jakautuneen pääsääntöisesti tasaisesti väestömäärään suhteutettuna.

Viimeisimmän arvion mukaan kaikki halukkaat 12 vuotta täyttäneet ovat saaneet kaksi rokoteannosta lokakuun lopussa tai viimeistään marraskuun alussa.

– Mitään yksittäistä kattavuusrajaa ei ole laumasuojaa ajatellen. Laumasuojan käsitekin on tällä hetkellä deltamuunnoksen kanssa vähän kyseenalainen, sillä oireettomia infektioita voi tulla huonolla tuurilla kahdenkin annoksen läpi, Nohynek sanoo.

– Pyrimme siihen, että mahdollisimman moni ottaisi rokotteen. Kaksi annosta suojaa erinomaisesti vakavalta koronataudilta. Tietysti toivomme, että pääsemme yli 80 prosentin.