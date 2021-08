THL:n rokoterekisteri paljastaa, että rokotusmäärissä on suuria eroja sairaanhoitopiirien välillä. Rokote-erien kohdennus näkyy tilastoissa.

Osassa sairaanhoitopiireistä yli 70 prosenttia on saanut vähintään yhden rokoteannoksen. Mutta sellaisiakin alueita on, joissa tilanne laahaa huomattavasti.

Ilta-Sanomat selvitti rokotuskattavuutta Suomessa THL:n avoimen rokotusrekisterin avulla. IS koosti ajankohtaisesta tilanteesta hakukoneen, josta voit katsoa oman ikäryhmäsi rokotustilanteen kotiseudullasi.

Nuorimmat ikäryhmät eivät ole vielä ehtineet saada tehosterokotetta, joten IS keskittyi vain annettuihin ensimmäisiin annoksiin.

Ahvenanmaalla sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä kaikissa ikäryhmissä 16-vuotiaista ylöspäin rokotekattavuus on jo yli 70 prosenttia ensimmäisen annoksen osalta.

Etelä-Pohjanmaalla tilanne on huomattavasti heikompi. 20–35-vuotiaissa kattavuus on alle 60 prosenttia. Maakuntakeskus Seinäjoella yli 20-vuotiaissa ollaan päästy hieman yli 60 prosentin, mutta esimerkiksi 12–15-vuotiaista on rokotettu kertaalleen vasta reilut 10 prosenttia.

Pääkaupunkiseudun kunnissa vastaavasta ikäluokasta on rokotettu kertaalleen jo yli puolet. Helsingissä kaksi kolmesta. Koko Suomessa tästä nuorimmasta rokotteen saavasta ikäluokasta jo 40 prosenttia on saanut ainakin yhden rokoteannoksen.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Kirsi Juvila kertoo, että alueen keskivertoa heikompi rokotekattavuus on pantu merkille ja asiaa on käyty läpi. Juvila arvioi, että tilanteeseen vaikuttaa useampi eri seikka.

Ensimmäisenä Juvila nostaa esiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kriteerit, joilla rokotteita jaettiin eri alueille. Etelä-Pohjanmaalle rokotteita ei alkuvaiheessa saatu niin paljon suhteessa väestöpohjaan kuin olisi haluttu, vaikka resurssit ja organisaatio olivat valmiina ja ihmiset halukkaita ottamaan rokotteen.

– Nämä kriteerit olivat sellaisia, että ne eivät kaikilta osin oikein suosineet tämän kokoisia kaupunkeja. Kävin itse tästä keskusteluja THL:n kanssa, ja asiaa lähdettiin vähitellen korjaamaan.

– Toki täytyy THL:n puolustuksena sanoa, että eihän näitä rokotteita silloin alkuvaiheessa ollut riittävästi Suomeen saatavilla, Juvila huomauttaa.

Toinen asia, jonka Juvila nostaa esille, on Etelä-Pohjanmaan kautta epidemian jatkunut hyvä tilanne. Alueella ei Juvilan mukaan ole ollut sairaalainfektioita, suuria tartuntaketjuja ja sairaalassa hoidettavien koronapotilaiden määrä on pysynyt pienenä. Hänen mukaansa Etelä-Pohjanmaalla on alusta asti panostettu omaan testaukseen, ja testauskapasiteetti on ollut moniin alueisiin ja kaupunkeihin verrattuna suuri.

– Meidän lukemat ovat olleet Suomen parhaat ihan kautta epidemian, jos katsotaan kokonaistilannetta suhteessa väestöön. Täällä on tehty kovasti töitä sen eteen, ja suoraan sanoen pistetty siihen resursseja, ettei tauti pääsisi leviämään. Lisäksi panostimme viime kesänä erityisesti etulinjaan, jotta epidemia ei tavoittaisi sairaalatoimintoja ja potilaat saisivat tarvitsemansa hoidon.

Hyvä tilanne näkyi myös rokotteiden jaossa, kun ylimääräisiä rokote-eriä kohdennettiin epidemia-alueille.

– Etelä-Pohjanmaa ei ole saanut ylimääräisiä rokotteita missään epidemian vaiheessa, koska tilanteemme on ollut parempi kuin muissa sairaanhoitopiireissä, Juvila toteaa.

Onko niin, että eteläpohjalaiset kokevat elävänsä ikään kuin lintukodossa, mitä koronaan tulee, eikä tällöin koeta tarpeelliseksi ottaa rokotetta?

– Kyllä tämä on varmasti yksi asiaan vaikuttava seikka. Toisaalta on nähtävissä, että kunnat ovat kirineet rokotustahdissa.

Juvilan mukaan sairaanhoitopiirissä on ryhdytty järjestämään walk-in- ja pop-up-rokotustapahtumia, jotka on havaittu suosituiksi ja toimiviksi toimintatavoiksi. Juvilan mukaan ne eivät kuitenkaan ole ainoa keino.

– Kyllähän me tiedetään, että eri ihmisryhmät hakeutuvat tämän kaltaisen toiminnan pariin, kun toiset taas ovat enemmän ajanvaraustyyppisen systeemin varassa. On oltava eri tapoja mahdollistaa ihmisille tulla rokotetuiksi ja näin ollen pysyä terveinä.

Onko Etelä-Pohjanmaan rokotekattavuus mielestäsi huolestuttavan matala?

– Parempi saisi olla.

Sairaanhoitopiirit