27 vuotta sitten kadonneen lakimiehen epäillään joutuneen murhan uhriksi. Perheeseen oli syntynyt esikoinen vain muutamaa viikkoa ennen katoamista.

Keskusrikospoliisi on ottanut uudestaan aktiiviseen tutkintaan Turussa 3.8.1994 kadonneen lakimiehen Ilpo Härmäläisen tapauksen. Katoamista tutkitaan murhana, sillä esitutkinnan perusteella on epätodennäköistä, että 33-vuotias Härmäläinen olisi kadonnut omasta tahdostaan.

Poliisi kaipaa havaintoja Ilpo Härmäläisestä, joka katosi Turussa 3. elokuuta 1994.

Viimeinen varma havainto Härmäläisestä on katoamispäivänä noin puolenpäivän aikaan Eerikinkatu 20:ssa, jolloin hän lähti kotoaan. Mihin Härmäläinen katosi keskellä päivää Turun keskustassa?

Poliisi uskoo, että hän nousi jonkun auton kyytiin. Tähän liittyen poliisi on aiemmin antanut virheellisiä tietoja, että Härmäläinen olisi noussut tietyn tyyppisen auton kyytiin.

– Nykytietojen valossa julkisuuteen tuolloin annettu tieto ei todennäköisesti pidä paikkaansa. Luultavaa on kuitenkin se, että Härmäläinen nousi Eerikinkadulta jonkun ajoneuvon kyytiin, rikostarkastaja Aki Lahtinen kertoo tiedotteessa.

Härmäläinen poistui asunnostaan keskellä päivää kertoen vaimolleen menevänsä katsomaan liiketuttavansa kanssa asuntoa. Hänen passinsa jäi kotiin ja hänen pankkitilinsä on ollut koko ajan koskematta.

– Nykyisessä tutkinnassa on saatu selville seikkoja, jotka eivät ole olleet aikaisemmin poliisin tiedossa, mutta tutkinnan ollessa kesken näitä uusia tietoja ei ole mahdollista enempää avata. Korostan kuitenkin, että yleisön tiedot ja havainnot olisivat rikoksen ratkaisemiseksi nyt erittäin tärkeitä, Lahtinen kertoo.

Siksi poliisi vetoaa nyt yleisöön 27 vuotta sitten kadonneen kohtalon selvittämiseksi. Tutkinnan alkuvaiheessa oli pidätettynä kaksi Härmäläisen tuttavaa, mutta poliisi laski heidät vapaaksi.

Poliisi pyytää henkilöitä, joilla on tietoja tai havaintoja katoamisesta, ottamaan yhteyttä puhelimitse numeroon 050 456 4903 tai lähettämään sähköpostia osoitteeseen rikosvihje.krp(a)poliisi.fi. Vaikka tiedot olisi aikoinaan ilmoitettu poliisille, pyydetään ne ilmoittamaan uudestaan.

– Joku tai jotkut tietävät mitä Ilpo Härmäläiselle tapahtui, kun hän on poistunut kotoaan. Kaiken kaikkiaan poliisin käsitys siitä, mitä Härmäläisen katoamisen aikoihin on tapahtunut, on tarkentunut esitutkinnan uudelleen avaamisen yhteydessä, Lahtinen kertoo tiedotteessa.

Kadotessaan Härmäläinen oli pukeutunut vihreään kiiltävään pukuun ja valkoiseen paitaan. Jalassa hänellä oli mustat kengät. Hänellä oli mukana myös vaaleanruskea pieni asiakirjasalkku.

Ennen katoamista Härmäläinen oli ollut yhteydessä myös entiseen työpaikkaansa, lääketehdas Farmokseen. Lääketehtaaseen lähettämässään faksissa, joka koski tulevaa työtehtävää, hän kehotti tehdasta ottamaan häneen yhteyttä iltapäivällä 3. elokuuta.

Härmäläisen perheasiat tuntuivat olevan kunnossa. Vain muutamaa viikkoa ennen katoamista perheeseen syntyi pitkään odotettu esikoislapsi. Ilta-Sanomien vuonna 1994 haastattelemien lähisukulaisten mukaan Härmäläinen oli vaikuttanut viime aikoina hyvin tasapainoiselta.

Lähteenä käytetty Ilta-Sanomien ja Helsingin Sanomien arkistoa katoamistapauksesta.