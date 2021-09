Yleisin syy lapsikaappauksiin on jommankumman vanhemman halu muuttaa maahan, jossa vanhempi itse katsoo pärjäävänsä paremmin, kertoo Kaapatut Lapset ry.

Tuoreimpien tilastojen mukaan Suomesta kaapataan ulkomaille keskimäärin 38 lasta vuodessa. Viranomaistutkinnassa olevien kaappaustapausten taustalta löytyy useimmiten eronneiden vanhempien yhteishuoltajuus.

Kaapatut Lapset ry:n toiminnanjohtajan Tarja Räisänen linjaa, että ”jokainen kaappaustapaus on liikaa”. Kaappaustapauksia edeltää yleensä vanhempien jonkinasteinen huoltajuuskiista.

– Vanhempien epäsopu linkittyy jokaiseen kaappaustapaukseen. Puhdas kiusanteko on yksi syy kaappauksiin, mutta yleisin on jommankumman vanhemman halu muuttaa maahan, jossa vanhempi itse katsoo pärjäävänsä paremmin tai jossa hänellä on turvaverkostoa, Räisänen kertoo.

– Monesti kaappaaja säntää ulkomaille myös uuden rakkauden, työn tai opiskelupaikan perässä ja pyrkii samalla omimaan lapset itselleen, koska yhteiseen sopimukseen ei ole muutoin päästy. Yleistä on sekin, ettei toinen vanhemmista luota toisen kykyyn huolehtia yhteisistä lapsista.

Suomesta on kaapattu lapsia moniin eri maihin. Haagin yleissopimuksen nojalla yhteishuollossa olevista lapsista tehdään yleensä palauttamispäätös lasten alkuperäiseen asuinmaahan, jossa sovintoon kykenemättömät vanhemmat voivat hakea ratkaisua oikeuden kautta.

– Lapsia jätetään palauttamatta harvoin. Siihen vaaditaan jokin sellainen painava syy, jonka katsotaan olevien lasten etujen vastaista. Yksi sellainen voi olla, ettei alkuperäismaasta löydy uskottavaa lastensuojelupalvelua. Suomessahan sellainen on, Räisänen kertoo.

Löytyy kuitenkin maita, jotka eivät Haagin sopimusta aina kunnioita. Useiden lähteiden mukaan erityisesti Venäjältä on tätä nykyä hyvin vaikea saada lapsia takaisin. Venäjän uskotaan haluavan näyttää ”suojelevansa” kansalaisiaan myös maanrajojensa ulkopuolella ja osoittaa, kuinka voimattomia läntiset toimijat ovat.

– Venäläiset vaikuttavat vetävän näissä tapauksissa räikeästi kotiinpäin, mikä on tietysti äärimmäisen valitettavaa ja huolestuttavaa, Räisänen sanoo.

– Vastaavia kokemuksia on Norjasta ja Yhdysvalloista, samoin Etelä-Amerikan maista. Norjassa tämä saattaa johtua siitä, että palauttamisoikeudenkäyntejä ei ole keskitetty yhteen tuomioistuimeen vaan hajautettu eri käräjäoikeuksiin. Näin ollen tuomareilla ei ole osaamista ja kokemusta.

