Yöllinen ansa Porvoossa, rynnäkkö­kiväärin laukaukset Vihdissä – tällaisia poliisi­ampumisia on tapahtunut Suomessa

Viimeisen kymmenen vuoden aikana virkatehtävissä olevia poliiseja on ammuttu kolmessa eri tilanteessa, joista yksi johti poliisin kuolemaan.

Poliiseja on ammuttu viime vuosina Porvoossa, Vihdissä ja Hyvinkäällä.

Ruskon kunnassa Varsinais-Suomessa oli maanantaina aseenkäyttötilanne, jossa ammuttiin poliisia. Kuluneen kymmenen vuoden ajalta muistetaan ainakin kolme tapausta, joissa poliisia on ammuttu.

Niistä viimeisin tapahtui vuoden 2019 elokuussa, kun ruotsalaiset veljekset Raymond ja Richard Granholm järjestivät poliiseille Porvoossa ansan, ampuivat näitä ja varastivat poliisilta käsiaseen ja raskaan taktisen suojaliivin. Poliisi loukkaantui tilanteessa, mutta selvisi hengissä.

Ruotsalaiset Raymond ja Richard Granholm varastivat poliisilta käsiaseen ja raskaan taktisen suojaliivin Porvoon Koneistajantiellä elokuussa 2019.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi Granholmit marraskuussa 15 vuoden vankeuteen. Tammikuussa kerrottiin tapauksen etenevän Helsingin hovioikeuden käsiteltäväksi.

Veljekset vaikenivat kuulusteluissa täysin. Oikeudessa he kiistivät syytteet murhan yrityksistä, mutta myönsivät muita syytekohtia. Granholmien puolustuksen mukaan veljeksillä ei ollut tarkoitus tappaa, vaan ainoastaan ryöstää poliisien aseet.

Muun muassa poliisiin kohdistuvaa väkivaltaa tutkinut oikeustieteen tohtori Henri Rikander on pitänyt teoriaa outona. Esimerkiksi konetuliaseita on Suomessa käytössä vain poliisilla, puolustusvoimilla ja rajavartiolaitoksella, mutta silti sellaisen hankkiminen väijyttämällä poliisi olisi Rikanderin mielestä kummallista, sillä kiinnijäämisen riski on niin suuri.

Kesäkuussa 2016 poliisi sai surmansa Vihdissä, kun 67-vuotias vihtiläinen Jorma Nyfors tulitti poliisia rynnäkkökiväärillä kotipihallaan. Poliisi oli tullut paikalle tarkastamaan ilmoitusta, jonka mukaan Nyfors olisi ampunut 17-vuotiaan pojan naapurikiinteistöllä kuljettamaa traktoria.

Poliisi sai surmansa Vihdissä vuonna 2016, kun Jorma Nyfors tulitti poliisia rynnäkkökiväärillä kotipihallaan.

Nyfors avasi tulen, kun poliisit avasivat hänen talonsa ulko-oven. Poliisin vetäytyessä Nyfors ampui heitä kohti useita laukauksia, ja yksi poliiseista sai kuolettavan osuman selkäänsä. Poliisi vastasi tuleen.

Yksi luodeista lävisti Nyforsin käden ja keskivartalon, mutta ei oikeuslääkärin mukaan johtanut välittömään hengenvaaraan. Pian tämän jälkeen mies ampui itsensä.

Nyfors käytti Rajavartiolaitokselta vuonna 1990 varastettua rynnäkkökivääriä. Esitutkinnassa ei ole selvinnyt miten ja mistä hän hankki aseen. Esitutkinnassa ei myöskään selvinnyt tarkkaa motiivia teolle, mutta teon tahallisuudesta ei jäänyt epäselvyyttä.

Toukokuussa 2012 hyvinkääläinen Eero Hiltunen avasi tulen Hyvinkään keskustassa sijaitsevan liikerakennuksen katolta. Tilanteessa saivat surmansa 18-vuotias nainen ja 19-vuotias mies. Tuolloin työharjoittelussa ollut poliisi Heidi Foxell loukkaantui vakavasti ja joutui pitkään kuntoutukseen. Foxellin kokemuksista on sittemmin kirjoitettu muun muassa kirja.

Hyvinkään keskustan ampumisissa vuonna 2012 kuoli kaksi ihmistä ja työharjoittelussa ollut Heidi Foxell loukkaantui vakavasti.

Hyvinkään käräjäoikeus tuomitsi Hiltusen kahdesta murhasta, seitsemästä murhan yrityksestä ja vaaran aiheuttamisesta. Puolustus ei ilmoittanut tyytymättömyyttään käräjäoikeuden ratkaisuun, joten tuomio jäi voimaan.

Hiltunen ei oikeudessa osannut selittää tekoaan kuin raivolla, joka kumpusi häviöstä leikkimieliseksi tarkoitetussa painissa poikaporukassa. Hän lähti ravintolasta kotiin, haki sieltä isänsä kiväärin ja pienoiskiväärin ja palasi Hyvinkään keskustaan ampumaan liikerakennuksen katolta sattumanvaraisesti kadulla ja ravintoloissa oleilleita ihmisiä.

Mielentilatutkimuksessa Hiltusella todettiin muun muassa kypsymättömyyttä, yllykkeiden hallinnan puuttumista ja vaikeuksia käsitellä hankalia tunteita.