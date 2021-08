Elokuu on ollut erittäin sateinen eikä loppua näy: Suomen ylle on vyörymässä laaja matalapaine

Matalapaine jatkaa keskiviikon jälkeen matkaansa Baltiaan, mutta etelärannikon sää pysyttelee epävakaisena koko loppuviikon. Muualla Suomessa viikonloppua vietetään laajalti poutaisessa säässä.

Suomeen on saapumassa laaja matalapaineen rintama, kertoo Forecan meteorologi Kristian Roine. Matalapaine saapuu Jäämereltä Pohjois-Ruotsiin ja saavuttaa läntisen Suomen tiistain ja keskiviikon välisenä yönä. Matalapaineen keskuksen reitti kulkee suunnilleen Vaasan ja Porin yli kohti etelää.

– Sateet levittyvät laajemmalle alueelle. Keskiviikkona päivällä Etelä- ja Keski-Suomesta Oulun korkeudelle tulee melkeinpä koko maassa sateita. Ainoastaan Lappi ja Koillismaa ovat sen poutaisella puolella, Roine kertoo.

Sadetta on odotettavissa Uudellemaalle paikoin yli 50 millimetriä ja Hämeeseen sekä Pirkanmaalle 40–50 millimetriä. Samanlaisia rankkasateita kuin Helsingissä viime viikonloppuna ei kuitenkaan Roineen mukaan ole odotettavissa.

– Siinä oli kyseessä iso ukkoskuuro, joka heikossa tuulessa ei liikkunut juuri minnekään. Siksi vettä tuli niin hirveitä määriä, kun yksi kuuro satoi pääkaupunkiseudulle pidemmän aikaa.

Roineen mukaan keskiviikon sateissa on kyse matalapaineen synnyttämistä tasaisesta rintamasateesta. Ukkoskuurojen todennäköisyyttä hän pitää pienenä. Vaikka vettä tulee paljon, sitä ei tule yhtä nopeasti kuin ukkoskuurossa, jolloin myös kaupunkitulvat ovat epätodennäköisiä.

– Kaupunkitulvat liittyvät yleensä ukkoskuuroihin, joissa voi ihan minuuteissa tulla valtava määrä vettä. Tällaiseen matalapaineeseen liittyvät sateet satavat mieluumminkin tuntikausia kuin minuutteja. Kaupunkien hulevedet ehtivät kyllä ohjautua sinne, minne niiden pitääkin, Roine sanoo.

Kaupunkitulvia ei meteorologi Kristian Roineen mukaan ole odotettavissa, sillä vaikka sademäärät ovat suuria, ne jakautuvat pidemmälle ajalle kuin ukkoskuuroissa, jotka yleensä aiheuttavat tulvia.

Keskiviikon jälkeen matalapaine jatkaa matkaansa kohti Baltiaa, jossa se pysyttelee muutamien päivien ajan. Torstaina ainakin Etelä-Suomessa tulee hajanaisia vesisateita, ja jonkin verran niitä yltää myös maan keskiosiin. Sateet ovat kuitenkin torstaina selvästi keskiviikkoa heikompia.

Perjantaina ja lauantaina sateiden riski on mahdollinen vielä etelärannikolla, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueilla. Runsaimmat sateet koetaan kuitenkin keskiviikkona, ja loppuviikosta puhutaan Roineen mukaan vain yksittäisistä milleistä kymmenien sijaan.

– Oikeastaan koko loppuviikon ajan etelärannikolla on olemassa pieni sateen riski, kun tuossa ihan muutamienkymmenien kilometrien päässä pyörii niitä matalapaineen sateita. Aina sieltä välillä voi jotain ajautua tähän rannikollekin.

Etelä-Suomen sää pysyttelee epävakaisena, mutta viikonloppuna Lappiin kehittyy jo korkeapaine, mikä tarkoittaa aurinkoista ja lämmintä säätä laajoille alueille. Maan keskivaiheilla ollaan sen sijaan säänkin suhteen keskivaiheilla.

– Torstaina on vielä pilviä ja hajanaisia sateita voi olla. Perjantai on Jyväskylä-linjan pohjoispuolella jo ihan aurinkoinen päivä. Lauantaina Tampere–Mikkeli-linjalla ollaan jo ihan aurinkoisessa säässä. Suurin osa maasta on lauantaina jo ihan aurinkoisessa poutasäässä.

Epävakainen sää jatkuu Etelä-Suomessa koko viikon.

Forecan mukaan elokuu on ollut erittäin sateinen. Eniten vettä on kuun aikana tullut 23. elokuuta puoleenpäivään mennessä Vieremän Kaarakkalassa ja Taivalkoskella, molemmissa noin 164 millimetriä.

Pääkaupunkiseudulla esimerkiksi Espoon Tapiolassa vettä on satanut noin 135 millimetriä. Meteorologin mukaan kuukauden sademäärä voi yltää tässä kuussa jossain jopa lähes 200 millimetrin lukemiin. Säätilastojen perusteella elokuun keskimääräinen sademäärä on Suomessa enimmäkseen 60–85 millimetriä.

Lämpötilat ovat Roineen mukaan alkuviikosta melko koleita, suuressa osassa maata ollaan 10–15 asteen haarukassa. Loppuviikosta sää lämpenee.

– Viikonloppuna jossain päin Suomea voi 20 astetta mennä rikki, ja 15–20 asteen välillä ollaan melkeinpä koko maassa, Roine sanoo.

Tiistain vastainen yö on kylmä. Pohjois-Suomen ennusteissa on hallaa, jopa yöpakkasta. Länteenkin on tulossa paikoin hallaa, mahdollisesti aina Satakuntaan ja Pirkanmaalle asti.

Yöpakkasen aikana lämpötila laskee kahden metrin korkeudessa pakkasen puolelle. Halla tarkoittaa, että kasvukaudella lämpötila maanpinnalla on pakkasella.