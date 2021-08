Pohjanmaa on siirtynyt koronaepidemian leviämisvaiheeseen

Koronatilanne on heikentynyt maakunnassa nopeasti.

Pohjanmaa on siirtynyt koronavirusepidemian leviämisvaiheeseen, kertoo Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä.

Ryhmä toteaa, että koronatilanne on heikentynyt nopeasti. Elokuun aikana koronan ilmaantuvuus on kolminkertaistunut alueella, ja maanantaina luku on 122 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden.

Tartuntoja on puolestaan todettu viimeisen viikon aikana 124. Tilanne on viisinkertaistunut verrattuna kuukauden takaiseen, ryhmä kertoo tiedotteessa. Painopiste sairastuneissa on rokottamattomissa tai vain yhden rokotteen saaneissa lapsissa ja nuorissa.

