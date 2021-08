Pitkäkestoisten koronaoireiden poliklinikalle tulee nyt lähetteitä ”kiihtyvässä tahdissa” – tyypillisiä oireita uupumus, kivut ja aivosumu

Poliklinikalle voivat päästä hoitoon henkilöt, joilla on todettu koronavirustartunta ja oireet ovat kestäneet vähintään kolme kuukautta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on toiminut kesäkuun alusta lähtien koronavirusinfektion pitkäaikaisoireiden poliklinikka. Poliklinikan ylilääkäri Helena Liira kertoo, että poliklinikalla ei ole ollut ruuhkaa. Hoidossa on ollut kymmeniä potilaita.

– Kyllä se sata menee varmaan aika pian rikki.

Poliklinikalle pääsee hoitoon vain lääkärin lähetteellä. Lisäksi kriteerinä on, että potilaalla on todettu koronavirusinfektio ja pitkäaikaisia oireita on ollut vähintään kolmen kuukauden ajan. Liira kertoo, että lähetteitä tulee tällä hetkellä ”useita” päivässä.

– Lähetteitä tulee aika lailla kiihtyvässä vauhdissa.

Hän arvioi, että lähetteiden määrä on alkanut kasvaa, koska kesälomat ovat loppuneet, minkä vuoksi töissä on useampia lääkäreitä kirjoittamassa lähetteitä.

Koska minimivaatimuksena lähetteen saamiselle on kolme kuukautta kestäneet oireet, kesällä alkanut tartuntamäärien kasvu ei selitä kasvavia lähetemääriä.

– Tulevaisuudessa se voi vaikuttaa.

Lue lisää: Tutkimus: Pitkät korona­oireet voivat heikentää älyllisiä toimintoja – estävät pahimmillaan autolla ajamisen

Lue lisää: Koronavarpaat, aivosumu, herpes, hiustenlähtö, tinnitus – tällaisia ovat erikoiset koronaoireet

Potilaat ovat klinikalla hoidossa niin kauan kuin hoidolle on tarvetta. Hoito on kuntouttavaa.

– Hoito kestää tarpeen mukaan. Tässä vaiheessa ei voi sanoa, kuinka kauan hoitojaksot kestävät.

Poliklinikalle hoitoon tulevilla on uupumusta, vatsaoireita, rasitusväsyvyyttä, haju- ja makuaistin muutoksia, erilaisia kipuja ja kognitiivisia häiriöitä. Liiran mukaan potilaat kuvaavat kognitiivisia häiriöitä aivosumuksi.

– Aivosumu tarkoittaa keskittymis- ja muistivaikeuksia ja että ei suoriudu erilaisista tehtävistä, kuten aiemmin, hän kuvaa.

Hoidon alussa lääkäri sulkee pois mahdollisuuden, että oireet eivät johdu muusta sairaudesta. Yksittäisen potilaan hoito riippuu siitä, millaisia oireita hänellä on. Kansainvälisten suositusten mukaan hoito on moniammatillista.

– Klinikalla on lääkäri, psykologi, fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä ja sairaanhoitaja.

Klinikalla on käynnistymässä moniammatillinen ryhmäkuntoutuminen, jossa selvitetään, mitä potilaan voinnin kohentamiseksi voi tehdä.

Lue lisää: Tämän listan 5 oiretta enteilevät pitkää koronaa – asiantuntija: ”Pahimmassa tapauksessa meillä on uusi kansantauti”

Lue lisää: Tutkimus: Pitkät korona­oireet voivat heikentää älyllisiä toimintoja – estävät pahimmillaan autolla ajamisen

Liira kertoo, että osa potilaista on saanut rokotteen, mutta osa ei.

– Rokotteet tulivat saataville laajoille väestöryhmille vasta touko-kesäkuussa, niin se ei ehdi vielä niin paljon näkyä.

Liira arvioi, että poliklinikalla on hoidossa enemmän naisia kuin miehiä.

Hän kertoo, että oireet voivat jatkua yhtäjaksoisesti tai niissä voi olla päivien tai viikkojen tauko.

– Välillä oireet voivat kadota, mutta tulla takaisin.

Liira kertoo, että pitkäaikaisoireiden poliklinikalle hoitoon tulevat eivät välttämättä ole sairastaneet vakavaa koronaa tai olleet sairaalahoidossa.

– Myös lieväoireiset voivat saada jälkioireita. Eli ei välttämättä tarvitse olla teho- tai sairaalahoidettu.

Hän ei osaa sanoa, kuinka suuri osa potilaista on sairastanut vakavan korona ja kuinka suuri lieväoireisen, koska poliklinikka on toiminut vain vähän aikaa.

Liira pitää rokottautumista tärkeimpänä keinona välttyä pitkäkestoiselta koronalta.