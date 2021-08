Kyselyyn vastanneista potilaista 90 prosentilla oli edelleen ainakin yksi oire vielä kuusi kuukautta sairastumisen jälkeen.

Moni sairaalahoitoon koronan takia joutunut kärsii oireista vielä puoli vuotta sairastumisen jälkeen, selviää uudesta tutkimuksesta.

Kyselytutkimuksessa vaikean koronataudin takia Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin osastoilla keväällä 2020 hoidetuilta kysyttiin toipumisesta, kun sairastumisesta oli kulunut kuusi kuukautta.

Kyselyyn vastanneista potilaista 90 prosenttia kertoi kärsivänsä ainakin yhdestä oireesta vielä puoli vuotta sairastumisen jälkeen.

Tutkimuksen teki keuhkosairauksien asiantuntijajärjestö Filha ry:n yhdessä Hengitysliiton ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa.

Yleisimmät oireet kuusi kuukautta sairastumisen jälkeen olivat väsymys, josta kärsi 88 prosenttia potilaista, sekä uupumus ja uniongelmat, joista molemmista kärsi 79 prosenttia potilaista. Hengenahdistusta oli 70 prosentilla potilaista.

– Toipuminen on pitkäaikaista missä tahansa vakavassa hengitystieinfektiossa, joka johtaa tehohoitoon, mutta kyllähän oireita ilmeni tutkimuksessa paljon. Viesti on se, että vaikeahoitoisen koronataudin sairastaneet tarvitsevat kuntoutusta sekä tukea ja heitä on hyvä seurata, tutkimuksen vastuututkija ja Filhan pääsihteeri Tuula Vasankari sanoo.

Tutkimuksessa selvisi, että vaikka naiset olivat yleensä sairaalahoidossa miehiä lyhyemmän ajan, oli heillä enemmän pitkäaikaisia oireita kuin miehillä. Vasankarin mukaan vastaavia tuloksia on saatu myös kansainvälisissä tutkimuksissa, mutta syy naisten pidempiin oireisiin ei ole vielä tiedossa.

Sukupuolen lisäksi korkea ikä, suuri painoindeksi, uniapnea ja pitkä hengityskonehoito olivat tutkimuksen mukaan yhteydessä huonompaan elämänlaatuun puolen vuoden päästä sairastumisesta.

Kysely lähetettiin 246 potilaalle, joista 41 prosenttia eli 101 henkilöä vastasi. Vasankarin mukaan mukaan määrä on hyvin kattava tutkimukseen.

– Mutta aina on mahdollisuus, että sillä joukolla, joka ei vastannut, on lievemmät oireet, hän kuitenkin huomauttaa.

Suurin osa tutkimukseen vastanneista aiemmin töissä käyneistä oli pystynyt palaamaan takaisin töihin puolen vuoden jälkeen sairaudesta. 83 prosenttia heistä teki töitä kokoaikaisesti ja 6 prosenttia osa-aikaisesti.

Aiemmin työssä käyneistä 11 prosenttia ei ollut kuitenkaan pystynyt palaamaan takaisin töihin vielä puolen vuoden jälkeen.

– Tässä täytyy korostaa, että kyseessä on hyvin vaikean taudin sairastaneita, monet kyselyyn vastanneista joutuivat tehohoitoon tai heille jouduttiin antamaan lisähappea, Vasankari huomauttaa.

Tutkimus keskittyi sairaalapotilaisiin, eikä kerro koronan lievempänä sairastaneiden pitkäaikaisoireista. Se antaa Vasankarin mukaan kuitenkin viitteitä siihen suuntaan, että pitkäaikaiset oireet eivät ole välttämättä kytköksissä taudin vaikeuteen.