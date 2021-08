Kaksi rokotetta saaneiden koronakaranteeniin asettamiseen vaikuttaa usea seikka

Turussa, Tampereella ja Helsingissä täyden rokotussarjan saanutta koronalle altistunutta ei yleensä määrätä karanteeniin. Yksilöllinen harkinta on silti mahdollista.

Kaksi koronarokotetta saaneet voivat joutua karanteeniin, jos heidän epäillään altistuneen koronavirustartunnalle. Käytännöstä kertoi maanantaina Vaasan kaupungin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Heikki Kaukoranta Ilta-Sanomille.

Kaksi kertaa rokotetut ja myöhemmin itse lievästi sairastuvat voivat levittää covid-19-tautia. Kaukorannan mukaan terveydenhuollon ammattilaiset pitää tällöin asettaa karanteeniin.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä linja on hieman toisenlainen kuin Vaasassa.

– Husissa peruslinja on se, että noudatamme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeita. Kaksi rokotetta saanutta ei olla siis laitettu karanteeniin, sillä kaksi rokotetta antaa sangen hyvän suojan tautia vastaan, Husin infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen sanoo.

Järvinen kertoo, että Hus kehottaa kuitenkin altistuneita ja kaksi rokotetta saaneita työtekijöitään menemään koronatestiin.

– Testaamme herkästi, jotta voimme tällä tavoin seurata, tuleeko näitä niin sanottuja läpimenoinfektioita kaksi kertaa rokotetuille, hän sanoo.

Tampereella korostetaan myös paikallisen harkinnan merkitystä.

– THL:n mukaan sellaisen henkilön, joka on saanut täyden rokotussarjan ja jälkimmäisestä rokotusannoksesta on kulunut vähintään viikko, altistuminen luokitellaan pienen riskin altistumiseksi. Karanteenimääräystä ei silloin tarvitse tehdä, Tampereen yliopistollisen sairaalan infektiolääkäri Janne Laine sanoo.

Laine kertoo, että THL antaa kuitenkin paikallisille viranomaisille harkinnan mahdollisuutta.

– Ohjeesta voidaan harkinnan mukaan poiketa. Harkinnassa otetaan huomioon paikallinen epidemiatilanne ja mahdollisten jatkotartuntojen seuraukset. Lisäksi otetaan huomioon altistuneen ikä ja perustauti, jotka voivat vaikuttaa rokotteen tehoon, Laine sanoo.

– Näin on toimittu. Useimmiten molemmat rokotusannokset saanutta ei aseteta karanteeniin. Mutta karanteenipäätös perustuu yksilölliseen harkintaan ja sen perusteella täydenkin rokotussarjan saanut henkilö saatetaan asettaa karanteeniin. Useimmiten tätä pohdintaa käydään terveydenhuollon työntekijöiden kohdalla, Laine kertoo.

Turun linja on hyvin samanlainen kuin Tampereella.

– Jos henkilö on saanut täyden rokotussarjan ja jälkimmäisestä rokotusannoksesta on kulunut vähintään viikko, altistuminen luokitellaan pienen riskin altistumiseksi. Jos hän on altistunut mutta oireeton, niin kahdesti rokotetun kyky tartuttaa on heikompi eli häntä ei määrätä karanteeniin, Turun kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi kertoo.

Paikallista harkintaa voidaan tietysti tehdä, hän sanoo.