Rokotteilla on pian saavutettu se hyöty, mikä niillä voidaan saavuttaa.

Täyden rokotesarjan saaneet voivat edelleen joutua karanteeniin, jos heidän epäillään altistuneen koronavirustartunnalle, kertoo Vaasan kaupungin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Heikki Kaukoranta kertoo Ilta-Sanomille.

– Myös kaksi rokotetta saaneilla terveydenhuollon ammattilaisilla on todettu uuden koronaviruksen aiheuttamia altistumisia Vaasassa ja myös muualla Suomessa. Kaksi kertaa rokotetut ja myöhemmin itse lievästi sairastuvat voivat levittää covid-19-tautia, Kaukoranta sanoo.

Kaukorannan mukaan terveydenhuollon ammattilaiset pitää tällöin asettaa karanteeniin.

Aiheesta kertoi aiemmin Ilkka-Pohjalainen. Ilkka-Pohjalaisen mukaan kunnat päättävät itse, miten ne menettelevät karanteenin suhteen.

Kaukoranta kertoo esimerkkejä siitä, milloin karanteeni olisi hänen mielestään syytä määrätä myös kaksi rokotetta saaneille.

– Kyse on siitä, että altistuneet terveydenhuollon ammattilaiset, jotka toimivat esimerkiksi päivystyksessä, tehostetun hoidon yksiköissä, laboratoriossa tai röntgenissä voidaan määrätä karanteeniin, vaikka he olisivat saaneet kaksi rokotetta.

Kaukoranta kertoo, millä seikoilla on merkitystä harkittaessa sitä, onko terveydenhuollon ammattilaisen karanteeni tarpeellinen. Mikä tahansa ihan lyhytaikainen altistus ei hänen mukaansa riitä, vaikka kyse olisi aiempia muunnoksia herkemmin tarttuvasta delta-muunnoksesta.

– Altistuksen laadulla on väliä. Jos altistus on kestänyt pitkään ja varsinkin, jos on oltu lähellä tartunnan saanutta, karanteeni on sitä tärkeämpi. Pitkään asiakkaana esimerkiksi hierojalla tai kampaajalla sisätiloissa voi altistua helpommin kuin ulkona, hän sanoo.

Toinen vaaranpaikka voi olla Kaukorannan mukaan esimerkiksi altistuneen kanssa ravintolaillan viettäminen eikä kyse tarvitse olla aina edes isoista rapujuhlista tai yhteislauluilloista

– Jos istutte kaverin kanssa pitkään kasvokkain olutlasin äärellä, muutamien kymmenien senttien päässä toisistanne, niin teillä ei ole todennäköisesti maskia yllä koko ajan. Silloin tartunnan saamisen mahdollisuus kasvaa, hän sanoo.

Altistua voi esimerkiksi pitkillä automatkoilla.

– Jos neljä henkeä matkustaa pikkuautolla ja yksi on saanut tartunnan, on suuri mahdollisuus, että mukana olleista joku altistuu ja sairastuu myöhemmin, Kaukoranta sanoo.

THL ohjeistaa asiasta sivuillaan näin Jos altistut koronavirukselle, tartuntatautilääkäri tekee riskinarvion, jossa hän ottaa huomioon tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa rokotteen tehoon. Näitä ovat muun muassa paikallinen virusmuunnosten tilanne, ikäsi ja mahdollinen perustautisi. Jos tartuntatautilääkäri ei arviossaan päätä toisin, sinua ei määrätä karanteeniin seuraavissa tapauksissa: Olet saanut kaksi rokoteannosta ja toisesta annoksesta on kulunut vähintään viikko. Kaksi rokoteannosta suojaa hyvin koronavirustautia ja sen vakavia muotoja vastaan. Sinulla on aiemmin ollut koronatartunta ja olet saanut yhden rokoteannoksen ja rokotuksestasi kulunut vähintään viikko. Karanteenia ei tässä tilanteessa lähtökohtaisesti tarvita, sillä sairastetun infektion ja ensimmäisen rokotusannoksen yhdistelmä antaa samalla tavalla suojaa kuin kaksi rokoteannosta. Sinulla on lääkärintodistus siitä, että sinulla on alle kuusi kuukautta aiemmin todettu koronatartunta. Nykytiedon mukaan suoja koronavirusta vastaan säilyy kuusi kuukautta sairastumisen jälkeen.

THL muutti suositustaan koronakaranteenin kestosta 2.8.2021. Karanteenin kestoksi suositellaan aiemman 14 vuorokauden sijaan kymmentä vuorokautta. Muutos suositukseen tuli voimaan tänään.

Kaukorannan mukaan kaksi rokotetta saaneiden altistuneiden mahdollisen karanteenin tarve ja pituus harkitaan tapauskohtaisesti.

– Olisi toivottavaa, että terveydenhuollon ammattilaiset saisivat ensimmäisten joukossa kolmannen rokotteen, koska ei ole täysin selvää, miten pitkälle heidän saamansa kahden rokotteen suoja riittää, Kaukoranta sanoo.

Suomessa ei ole vielä tehty päätöstä kolmannen koronarokotteen antamisesta.

Koronarokotteiden hyödyt alkavat Suomessa olla pian korkeimmillaan.

– Rokotteilla on pian saavutettu se hyöty, mikä niillä voidaan saavuttaa, kun kaikille yli 12-vuotiaille on voitu tarjota rokote ja kun nyt tehosteannosten antaminen etenee hyvän rokotteiden saatavuuden ansioista nopeasti, rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet kertoo.

– Jo ennen delta-variantin ilmentymistä oli tiedossa, ettei rokote ei anna sadan prosentin suojaa, joten myös rokotetut voivat tartuttaa virusta, hän sanoo.

Rämet ymmärtää Kaukorannan huolen siitä, että terveydenhuollon ammattilaisten ja erityisryhmien pitäisi saada kolmas koronavirusrokoteannos.

– Syyskuun loppuun mennessä lähes kaikki rokotuksen haluavat työikäiset ovat saaneet myös tehosteen. Sen jälkeen rokotteita riittää kolmansiin annoksiin. Terveydenhuollon ammattilaiset saivat koronarokotteen ensimmäisinä, joten esimerkiksi henkilöt, jotka työskentelevät vaikealle koronataudille suurimmassa riskissä olevien kanssa, voisivat olla niiden joukossa, jotka saavat myös kolmannen rokotteen ensimmäisten joukossa, Rämet sanoo.

– Tosin senkään jälkeen muista suojaustoimista ei voi luopua esimerkiksi puolustusvasteeltaan heikentyneitä ihmisiä kohdattaessa, hän sanoo.

Rämet kertoo, että nyt tulee tehdä suunnitelma siitä miten toimitaan jatkossa, kun rokotteiden antama hyöty on saavutettu.

– Riski sairastua covid-19-tautiin jää rokotuksista huolimatta olemaan, mutta vakavan taudin riskin suuruus on pienentynyt huomattavasti.