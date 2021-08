Teemu Keskisarjan kolumni: Afganistanin lohduttomat opetukset – Taleban on Taleban vaikka voissa paistaisi

Talebanin voitto todistaa jälleen kerran, että sotahistoriasta on vaikea oppia mitään, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Teemu Keskisarja.

Sotahistoria tarjoaa toisinaan teennäisiä lohdutuksia.

Talvisota muka paransi haavoja ja arpia, vaikka Suomi oli kesällä 1939 terve ja kesällä 1940 henkitoreissa. Jatkosodan hirmuista hintaa vähän alennamme sillä luulolla, että sotakorvaukset vauhdittivat teollisuutta. Ilmaisen viennin hyödyt olivat Suomelle kovin kyseenalaiset; muutenhan jälleenrakentaisimme nykyisiäkin sotijamaita laivojen, junien ja talopakettien anastuksilla.

Afganistanin epäonnistumisessa lohduttautuminen käy päinsä korkeintaan härkäpäisellä itsepetoksella. Jospa Suomi ”turvallisuuspoliittisten päämäärien” tähden edes kartutti ”kokemusta kriisinhallinnasta”.

Rauhanturvaaminen loppui kuin ehdottomaan antautumiseen. Ei tippunut edes sellaista ehtoa, että jättäisittekö eloon henkilöt, jotka tekivät kanssamme yhteistyötä.

Yhteistyöstä puheen ollen, ”kehitysyhteistyössä”, jota ennen -avuksi kutsuttiin, Afganistan on parikymmentä vuotta ollut Suomelle tärkeä ”kumppani”. Niillä rahoilla nousi muun muassa Sheberghanin naisvankila. Mitähän emansipatorista käyttöä Taleban sille keksii.

Kohtuutonta olisi soimata suomalaisia väärin uskomisesta ja toivomisesta.

Yhtään realistisemmin eivät toimineet YK ja Maailmanpankki.

Viime kuukausien uutiset ovat kertoneet strategisten risteyskaupunkien ja liikennesolmujen valtauksista. Luultavasti ne eivät olleet logistiikaltaan strategisia vielä 20 vuotta sitten. Avustusmiljardeilla syntyi infraa, josta nyt kiittää oopiumklusteri. Pohjatyöt hyödyttävät myös Silkkitien sivupolkua ja maametallien kuljetuksia Kiinaan.

” Mikään vastaus ei mahdollista häviön selittelyä.

Taleban löi Lännen 666 – 0.

Murhaavatko mullahit kaikkea mikä liikkuu vai kesyyntyvätkö Keski-Aasian hallintojen keskitasolle? Mikään vastaus ei mahdollista häviön selittelyä. Symboleiltaan Taleban on aina Taleban, vaikka sen voissa paistaisi. Maine periytyy syyskuun 11. päivästä ja Al-Qaidasta. Toisen maailmansodan voittajat eivät olisi vuonna 1965 hyväksyneet Länsi- ja Itä-Saksaa hallitsemaan edes hypermaltillisimpia natseja kera hakaristin.

Sotahistoriasta on vaikea oppia mitään, koska sota on suunnattoman monimutkainen ekosysteemi, joka elää omaa elämäänsä. Korea ja Vietnam olivat tukalia tantereita eri tavalla kuin Irak ja Afganistan. Teoreetikko Clausewitzin 1800-luvulla kirjoittama kuuluisa mietelause ”sota on politiikan jatkamista toisin keinoin” ei oikein kuvaa päämäärätöntä, loputonta teurastusta.

Sodalla on monet kasvot, joiden seuraavaa ilmettä eivät näe parhaatkaan ennustajat. Neuvostoliiton katastrofi Afganistanissa paljasti CIA:lle maaston ja väestön haasteet, mutta ei sitä, kannattaako tietty islamistiryhmä 1990-luvulla nitistää vai aseistaa.

Biljoonansa polttanut Yhdysvallat lohduttautuu sillä seikalla, että vihollinen ei vuosina 2001–2021 saanut käsiinsä järeimpiä joukkotuhoaseita.

Sekin lohdutus voi kumoutua kertalaakista.

Kirjoittaja on historioitsija.