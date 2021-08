Sateet kiskovat mittarin yöaikaan etelässäkin 10 asteen tienoille.

Viikko käynnistyy Suomessa sään puolesta epävakaissa olosuhteissa. Maanantaina ja tiistaina maata jäähdyttää pohjoinen ilmavirtaus, ja päivän ylimmät lämpötilat jäävät etelässäkin 15 asteen tienoille. Tuulenpuuskat saattavat olla maan keski- ja eteläosissa 15 metriä sekunnissa. Idässä, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päivä vierähtää sateenharmaissa maisemissa.

– Tiistaina on ikään kuin välipäivä sateissa. Päivä on enimmäkseen poutainen, joskin on myös pilvisempää. Tiistai-iltana Pohjanlahdelle yltää sadealue, joka sitten keskiviikkoaamuna saapuu jo länsirannikolle, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Antti Kokko kertoo Ilta-Sanomille.

Keskiviikkona syvempi matalapaine valuttaa runsaita sateita lounaiseen Suomeen. Kokon mukaan vettä on luvassa mahdollisesti yli 30 milliä. Saderintama tavoittaa Varsinais-Suomen, Uudenmaan länsiosat, Satakunnan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan.

Sateet jatkuvat vielä torstain vastaisena yönä ja hinaavat mittarin etelässäkin 10 asteen tienoille. Päivän kuluessa matalapaine painottuu etelään, ja vettä voi tulla alueella 20 millin verran. Sadealue ulottuu jonkin verran myös maan keskiosiin.

Perjantaina Etelä- ja Keski-Suomessa esiintyy vielä 3-5 millin vesikertymiä, mutta viikonlopun myötä sää kääntyy poutaisempaan suuntaan. Samassa yhteydessä lämpötilat kohoavat alkuviikon koleista lukemista.

Etelässä mittari osuu 18–20 asteen hujakoille. 18 asteen päivälämpötiloihin ylletään mahdollisesti myös Kainuussa, Etelä-Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

– Lauantaina on jo todella poutainen sää, mahdollisesti aurinkoinenkin. Korkeapaine vaikuttaa aika hyvin koko maahan, vaikkakin etelän osalta on hiukan epävarmuutta, meteorologi sanoo.