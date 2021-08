Rajut kuurosateet jatkuvat, mutta niiden painopiste siirtyy – ”On tuurista kiinni, osuuko sadealue kohdalle vai ei”

”Etelä-Suomen osalta pahin oli todennäköisesti tässä”, kertoo Forecan meteorologi Joanna Rinne.

Sadekuurot jatkuvat tämän ja huomisen päivän aikana eri puolilla Suomea. Tarkkoja sadealueita on äärimmäisen vaikea ennustaa, koska sadealueet ovat rikkonaisia. Kuuron sattuessa kohdalle sateet ovat runsaita.

Sunnuntaina kuurojen painopiste siirtyy itään.

Forecan meteorologi Joanna Rinne kertoo, että maan etelä- ja keskiosien yllä on liikkeellä runsaasti kuurosateita. Kuuroalueita on koko maassa Etelä-Lapista etelään, mutta sadealueet eivät ole yhtenäisiä, vaan ne ovat pieniä ja niitä on paljon.

– On tuurista kiinni, osuuko sadealue kohdalle vai ei.

Myös Ilmatieteen laitoksen meteorologi Juha Tuomala kertoo, että sadealueiden tarkkaa sijaintia on hyvin vaikea ennustaa. Hän kertoo, että lauantaista eteenpäin sateet painottuvat maan itäosiin ja muu Suomi on jo poutaisempi.

Lue lisää: Jopa kokenut palomies häkeltyi siitä, kuinka paljon erikoinen sääilmiö piiskasi vettä Helsinkiin: ”Infernaalinen määrä”

Rinne kertoo, että Etelä-Suomesta lähes kaikki kuurot ovat jo siirtyneet pohjoiseen, mutta kuurot jatkuvat maan keskiosissa. Myös etelässä kuuroja voi vielä tulla.

– Etelä-Suomen osalta pahin oli todennäköisesti tässä, mutta kuuroja on liikkeellä sen verran paljon, että jos ennusteissa tapahtuu pienikin muutos, kyllä niitä Etelä-Suomeenkin osuu.

Suurin osa sateista menee nopeasti ohi.

– Mutta niiden tarkkaa paikkaa on mahdotonta ennustaa.

Rinne kertoo, että lauantaina Helsingissä sateisimmissa paikoissa sade pysyi pitkään paikallaan, minkä vuoksi paikalliset sadekertymät olivat suuria. Vastaavanlaisia, paikallaan pysyviä sadealueita ei ole enää odotettavissa.

Silti siellä, missä sataa, voi sataa runsaasti. Rinne ja Tuomala kertovat, että kovimmilla kuuroalueilla voi sataa jopa 20 millimetriä tunnissa.

– Paikallisesti sademäärät voivat olla runsaampia, Rinne tarkentaa.

Lue lisää: Erikoinen sääilmiö riepotellut pää­kaupunki­seutua: terassille tuli rakeita, ali­kulku­tunnelissa kellui jättimäinen ”jää­lautta” – pelastus­laitoksella kädet täynnä töitä

Rinne kertoo, että sama ”kuurottelumeininki” jatkuu sunnuntaina, mutta sen painopiste siirtyy itään. Sateita voi tulla runsaasti varsinkin Kainuussa, Koillismaalla ja Etelä-Lapissa.

Suuri osa maata on kuitenkin sunnuntaina jo poutainen. Esimerkiksi Turussa sää voi olla sunnuntaina aurinkoinen.

– Kostein ilma siirtyy itään ja sunnuntaina suurimmassa osassa maata sateet ovat tätä päivää vähäisempiä, Tuomala kertoo.

Hänen mukaansa kovimmat sateet osuvat sunnuntaina Kainuuseen ja lähialueille. Muualla sateet ovat vähäisempiä.

Etelässäkin sateet ovat mahdollisia vielä sunnuntaina.

– Pääkaupunkiseutukin on siinä ja siinä, tuleeko kuuroja vai ei, Rinne sanoo.