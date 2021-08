Helsingissä satoi lauantaiaamuna voimakkaita raekuuroja, jotka muodostivat pieniä kinoksia pitkin pääkaupungin pohjoisosia.

Pitkän ajan ennuste ehdotti vielä vähän aikaa sitten, että elokuun loppupuoli olisi Suomessa tavanomaista lämpimämpi. Kuun puolivälin jälkeen piti myös palata kuivempaan säähän.

Toisin kävi.

Elokuun toiseksi viimeinen viikonloppu käynnistyi kosteissa ja koleissa merkeissä koko maassa Lappia lukuun ottamatta. Pohjois-Helsingissä herättiin lauantaiaamuun ja karuun todellisuuteen rankassa raekuurossa.

Havaintoja maahan kerääntyneistä lumikasoista tehtiin ainakin Tapanilassa ja sitä vierustavassa Tapaninvainossa.

Ilta-Sanomien toimittajan mukaan Tapanilan junaradan alikulkutunnelissa kellui tulvaveden päällä kokonaisia ”jäälauttoja”.

Katso yllä olevalta videolta, kuinka raekuurot riehuivat Tapaninvainiossa ja kadut tulvivat vedestä Hakaniemessä.

Tapanilan juna-aseman alikulussa kelluneet jäälautat laskeutuivat kivetyksen pintaan, kun tulvavesi valui viemäreihin.

Paikalla olleen Ilta-Sanomien toimittajan mukaan raekuurosta kertynyttä lunta oli ainakin vaaksan mitan verran.

– Kun ukkospilvet kasvavat tarpeeksi korkeiksi ja yläilmakehässä on riittävän kylmää ilmaa, siitä syntyy rakeita. Ne voivat sulaa matkalla, mutta joskus ne tulevat maahan saakka, Forecan meteorologi Ilkka Alanko selittää.

– Raekuuroja voidaan saada päivän aikana vielä lisää.

Taajamatulvat ovat nostaneet veden korkealle eri puolilla pääkaupunkia. Helsingin pelastuslaitos kertoo Twitterissä, että heillä on nyt kädet täynnä vedenpumppaustehtävissä ja valtava vesimassa on vallannut muun muassa Mannerheimintien ja Hesperiankadun, joilla liikenne on pysähtynyt.

Pelastuslaitos kehottaa autoilijoita kiertämään kyseiset tieosuudet.

STT puolestaan kertoo salamaniskun sulkeneen lämpölaitoksia ympäri Helsinkiä lauantaiaamuna. Isku aiheutti lauantaina laajan sähkökatkon Helenin jakeluverkkoon hieman ennen kello yhdeksää aamulla. Suurmetsän kaupunginosan alueella iskenyt salama katkaisi sähköt kaikkiaan noin 12 000 asiakkaalta. Sähkökatko kesti kuusi minuuttia.

Katkon seurauksena useat lämpölaitokset ympäri Helsinkiä olivat kuitenkin poissa käytöstä pisimmillään tunnin ajan. Laitosten uudelleenkäynnistäminen aiheutti häiriöitä lämmön ja jäähdytyksen jakeluun Helsingissä.

Viimeiset laitokset saatiin takaisin käyttöön hieman ennen aamukymmentä. Helenin viestinnästä kerrottiin aamupäivällä, että lämpö ja jäähdytys virtasivat asiakkaille jälleen tavalliseen tapaan.

Terassi muuttui rakeista valkeaksi Helsingin Tapaninvainiossa.

Meteorologin mukaan sadealue laajenee päivän mittaan ja poutaista on tänään ainoastaan Pohjois-Lapissa.

– Sadealue ulottuu Länsi-Suomesta Pohjois-Pohjanmaalle ja vähän Etelä-Lapin puolelle – siellä sataa eniten. Maan etelä- ja itäosaan syntyy ukkoskuuroja, jotka yleistyvät iltapäivällä, Alanko kertoo.

Koska viikon­lopun sää on pääosin pilvinen, lämpö­tilat eivät pääse valumaan kovin alas. Mutta jos pilvi­peite sattuu rakoilemaan, käsi­varren Lapissa voidaan mennä lähi­päivinä jopa pakkasen puolelle.

– Enimmäkseen on kuitenkin pilvistä ja lämpöasteiden puolella pysytään.

Kesän kasvit saivat Tapaninvainiossa kaverikseen kasan jäistä mössöä.

Kylmä ilma­massa väistyy vasta alkuviikosta, jolloin Suomeen saapuu korkea­paineen alue, mutta vain hetkeksi.

– Maanantaina on luvassa poutaisempaa säätä suureen osaan maata, mutta tiistaina luoteesta tulee jo uusi voimakas sadealue.

Uusi sadealue pyörii ensi viikon keskivaiheilla pääosin Etelä- ja Keski-Suomessa.

– Sitten näyttäisi taas lämpenevän, tai ainakin poutaantuvan, Alanko lupaa.

Elokuun viimeinen viikonloppu on näillä näkymin aurinkoinen monin paikoin. Heinäkuun helteille ei enää päästä, mutta lämpötilat pyörivät kuun lopussa koko maassa 15–18 lämpöasteen välissä. Eniten lämpenee Lapissa.

Meteorologin mukaan syyskuu saattaa alkaa jopa lämpimämpänä kuin kuluva kuu päättyy.

– Kuun vaihteessa Pohjois-Euroopassa on laaja korkeapaineen alue, joka näyttäisi pysyttelevän myös Suomen yllä pidempään. Jos näin käy, syyskuun alku voi olla lämpimämpi kuin tämän kuun loppu.

