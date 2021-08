THL:n julkaisemien tietojen mukaan vain pieni osa täysin rokotetuista on sairastunut koronavirukseen. Sairaalahoitoa tarvitsevien tapausten määrä on rokotetuissa puolestaan huomattavan pieni.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen perjantaina julkaisemien tietojen mukaan 1 375 täysin rokotettua henkilöä Suomessa on saanut koronatartunnan. Kerran rokotetuista tartunnan on saanut 9 381 henkilöä.

– Luvut kertovat, että täysi rokotussarja tarjoaa hyvää suojaa tartunnalta. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että mikään rokote ei estä tartuntaa tai tautia sataprosenttisen varmasti. Siksi on tärkeää, että mahdollisimman moni ottaa molemmat rokoteannokset, ja suojaa siten sekä itseään että muita, THL:n ylilääkäri Tuija Leino sanoo tiedotteessa.

Yllä näkyvällä videolla professori Ilkka Julkunen kertoo rokotteiden suojasta.

Täysin rokotettu on THL:n määritelmän mukaan henkilö, joka on saanut kaksi koronarokoteannosta ja toisesta rokotuksesta on kulunut viikko.

Koronarokotuksen ensimmäisen annoksen jälkeen tartunnan saaneista henkilöistä 290 on tarvinnut sairaalahoitoa. Täysin rokotetuilla vastaava määrä on 53 henkilöä.

– Valtaosa vakavan taudin saaneista rokotetuista on ikääntyneitä eli 70 vuotta täyttäneitä. Siitä huolimatta ikääntyneilläkin tauti jää yleensä rokotuksen ansiosta lievemmäksi kuin ilman rokotusta, Leino kertoo.

Täyden rokotussarjan jälkeen yhdeksän prosenttia 70–79-vuotiaista tartunnan saaneista on tarvinnut koronainfektion vuoksi sairaalahoitoa. Ennen rokotuksia vastaava luku samassa ikäryhmässä oli lähes 30 prosenttia. Tätä vanhemmista rokottamattomista sairastui vakavasti vielä useampi.

– Rokotuksilla on saatu vähennettyä vakavaa koronatautia merkittävästi sekä ikääntyneillä että muissa ikäryhmissä. Niistä alle 70-vuotiaista, jotka ovat kahden rokoteannoksen jälkeen saaneet tartunnan, sairaalaan on joutunut vähemmän kuin yksi sadasta, Leino toteaa.

Rokotettujen joukossa on todettu yhteensä 97 kuolemantapausta, joissa henkilö on menehtynyt 30 päivän sisällä positiivisesta koronatestituloksesta. Tapauksia on yhden rokoteannoksen saaneilla 83 ja kaksi annosta saaneilla 14. Leinon mukaan valtaosa näistä tapauksista painottuu ikääntyneisiin.

– Kahden annoksen jälkeen menehtyneistä 14 henkilöstä 10 oli yli 80-vuotiaita, ja kolme henkilöä 70-79-vuotiaita, Leino kertoo.