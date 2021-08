Leviämisvaiheen rajoitukset tulevat voimaan koko Uudenmaan alueelle ja Etelä-Karjalaan.

Ravintolarajoituksiin tulee muutoksia sunnuntaina. Leviämisvaiheen rajoitukset tulevat silloin voimaan koko Uudenmaan alueelle ja Etelä-Karjalaan. Hallitus päätti asiasta torstaina.

Leviämisvaiheen rajoitukset säilyvät pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Kymenlaaksossa ja Satakunnassa.

Näillä alueilla ravintoloiden täytyy lopettaa anniskelu kello 22 ja sulkea ovensa kello 23.

Etelä-Savo siirtyy kiihtymisvaiheen mukaisiin rajoituksiin. Kiihtymisvaiheen rajoitukset säilyvät Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Keski-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Rovaniemen kaupungissa.

Kiihtymisvaiheen alueilla anniskelu on sallittu kello 07–24 ja ravintolat saavat olla avoinna kello 05–01.

Leviämis- ja kiihtymisvaiheen rajoitusten mukaan ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa ja ulkotiloissa käytössä on vain puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisä- ja ulkotiloissa on käytössä 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Leviämisvaiheen alueilla asiakkaat on ohjattava istumaan sisätiloissa, eivätkä esimerkiksi tanssiminen tai karaoke ole sallittua.

Itä-Savon sairaanhoitopiirissä ja Lapissa Rovaniemeä lukuun ottamatta ravintoloissa ei ole rajoituksia.