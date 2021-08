Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija pitää suojausjoukon lähettämisaikeita poikkeuksellisena ja historiallisena.

Tutkija Charly Salonius-Pasternakin mukaan vastaavat operaatiot ovat monissa maissa arkipäivää. Suomelle tämä on ensimmäinen.

Suomen on tänään määrä päättää sotilaiden lähettämisestä Afganistaniin. Sotilaiden tehtävä on suojata maassa olevia suomalaisia työntekijöitä ja mahdollisuuksien mukaan auttaa tehtävissä evakuoinneissa. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi asiasta eilen siitä päättäneen ylimääräisen valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk) mukaan suojausjoukon koko lasketaan kymmenissä henkilöissä. Se koostuu Puolustusvoimien palkatusta henkilökunnasta, ja toimii Kabulin lentokentällä ja sen välittömässä läheisyydessä.

Puolustusministeri painotti, että alueelle lähetetään kokenutta ja osaavaa henkilöstöä. Tavallisia varusmiehiä kriisialueelle ei lähetetä.

Kaikkosen mukaan on selvää, että sotilaallisessa operaatiossa voidaan joutua käyttämään myös voimatoimia. Toistaiseksi Kabulin lentokentällä työskenteleviin sotilaisiin ei hänen mukaansa ole kohdistunut väkivallan uhkaa.

– Mutta emme voi sulkea sitä mahdollisuutta pois, Kaikkonen linjasi.

Eduskunta kokoontui tänään käsittelemään valtioneuvoston selontekoa koskien joukon lähettämistä. Eduskunta keskeytti asian vuoksi kesän istuntotaukonsa.

Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak pitää joukkojen lähettämisaikeita poikkeuksellisena ja historiallisena. Huomionarvoista on myös se, että tilanteen akuutista luonteesta huolimatta päätös tehdään lainsäädäntöä kunnioittaen.

Sotilaiden lähettämisestä helpottaa poliittisesti se, että sekä Nato että EU ovat pyytäneet Suomelta tukea.

– Näyttää siltä, että kuten koronavuosina ollaan nähty, hallitus haluaa tehdä tämän Suomen lakien mukaisesti. Tämän takia eduskunta on tietenkin kutsuttu koolle, jotta heitä kuultaisiin asiassa. Tämä on ehkä päällimmäinen huomio, vaikka tilanne ja tavoitteet toteuttaa tämä operaatio ovat poikkeuksellisia, pyritään kuitenkin toimimaan lakien mukaan.

Salonius-Pasternakin mukaan päätöstä sotilaiden lähettämisestä helpottaa poliittisesti se, että sekä Nato että EU ovat pyytäneet Suomelta tukea. Suomi on tehnyt poliittisen päätöksen ottaa vastaan myös ihmisiä, jotka ovat olleet työsuhteessa EU:n tai Naton kanssa Afganistanissa.

– Valtioneuvoston selonteossa viitataan siihen, että Nato ja EU tai EU:n ulkosuhteiden hallinto on pyytänyt tukea, ja lain mukaan Suomen Puolustusvoimat voi tarjota tukea toiselle viranomaiselle, valtiolle tai organisaatiolle. Tämä on se logiikka.

Käytännössä päätöksessä on kuitenkin kyse halusta saada Suomen kansalaisia ja muita, joille Suomi on luvannut apua, evakuoitua ja suojeltua, Salonius-Pasternak arvelee.

– Voiko joku sanoa, että nyt halutaan tehdä palvelus näille maille tai organisaatioille? Ehkä, mutta toisaalta voi myös sanoa, että on poliittisesti helpottavaa, että Nato ja EU ovat pyytäneet Suomen apua, ja myös Suomen kansalaisia voidaan evakuoida siinä samalla.

Suojausjoukolle on tarvetta lentokentän lähialueiden kaoottisuuden takia. Paikan päällä oleville kahdelle ulkoministeriön virkahenkilölle Suomen evakuointien järjestäminen olisi vaikeaa ilman apua.

– Se kertoo siitä tilanteen kaoottisuudesta ja arvaamattomuudesta lentokentällä ja sen liepeillä.

Tilanne voi myös muuttua Salonius-Pasternakin mukaan päivänkin sisällä.

– Nähtiin jokin päivä sitten kuvia, kun sadat ihmiset juoksivat kiitoradalla, ja sitten se saatiinkin eristettyä niin, että lentoja voitiin jatkaa. Se on ehkä tämä ennalta-arvaamattomuus, emme voi oikeasti tietää, mitä tapahtuu, ja silloin on paljon parempi, että on tällaisia suojausosastoja, tutkija arvioi.

Evakuointien onnistuminen riippuu monista tekijöistä, joita Suomi tai paikalle lähetetty suojausosasto eivät voi kontrolloida.

Vaikka tilanne onkin Suomelle uusi, monissa muissa maissa vastaavan kaltaiset operaatiot ovat arkipäivää.

– Yhdysvalloissa harjoitellaan näitä siviilien evakuointioperaatioita, Ranska ja Britannia ovat toteuttaneet niitä ties miten monta kertaa ennen. Se on tavallaan täysin uusi asia Suomelle, mutta kansainväliselle yhteisölle ei.

Puolustusvoimat lähettää paikalle Afganistanista kokemusta omaavaa henkilökuntaansa, jotka ovat voineet kerätä kokemusta kriisialueella toimimisesta.

– Siitä on eittämättä hyötyä tässä, en sanoisi, että tässä olisi siipien kokeilusta kysymys. Samalla voi tietenkin sanoa, että tämä on operaatio, jota Puolustusvoimat ei ole toteuttanut ennen, toisin kuin jotkut muut tahot.

Suomen osalta evakuointien onnistuminen ei ole täysin valtion tai sen lähettämän suojausjoukon käsissä.

– Se riippuu niin monesta muusta tekijästä, joista tällä osastolla tai Suomella valtiona ei ole kontrollia. Puhutaan kuitenkin paristakymmenestä henkilöstä. Jos jotain suurta käänteentekevää tapahtuu Kabulissa tai lentokentällä turvallisuustilanteen suhteen, se ei ole meidän käsissämme.

– Nythän näyttää siltä, että Talebanilla ei ole intressiä määrättömästi vaikeuttaa tätä, aiheuttaa kuolonuhreja kansainvälisten joukkojen tai kansalaisten keskuudessa, hän lisää.

Vaikka lähtökohdat ovat tässä vaiheessa suhteellisen hyvät, ei kaikkiin tavoitteisiin välttämättä päästä.

– Kun operaatio toteutetaan, voi olla, ettei synny näitä tiettyjä riskejä, mutta kuitenkaan sieltä ei saada kaikkia joita oli ajateltu ulos, koska he eivät esimerkiksi pääse lentokentälle. Operaatio voidaan siis toteuttaa, ja voi olla niin, etteivät riskit realisoidu, ja kuitenkaan kaikkia tavoitteita eli kaikkien näiden ihmisten evakuoimista ei taas näistä muista suuremmista syistä kyetä toteuttamaan.