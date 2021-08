Nyt on tarjolla huippupestejä huippuosaajille – IS vahvistaa toimitustaan yhdeksällä hengellä

Ilta-Sanomat ja Me Naiset panostavat nyt tulevaisuuteen avaamalla useita huippupaikkoja sekä kirjoittajille että uutistoiminnan vetäjille.

Nyt on mahdollisuus kiivetä suomalaisen journalismin kiinnostavimmille näköalapaikoille, jossa kasvuvauhti on kova ja yleisöä yli kolme miljoonaa joka viikko.

Uusia pestejä on tarjolla uutistoiminnan johdossa, politiikan toimituksessa, viihdetoimituksessa. Lisäksi vahvistamme Me Naisia toimituspäälliköllä ja kolmella kirjoittavalla toimittajalla.

– Olen erittäin iloinen, että voimme vahvistaa toimitustamme reippaasti uusilla osaajilla. Näin kiinnostavia pestejä ei ole suomalaisessa mediassa usein tarjolla, sanoo päätoimittaja Johanna Lahti.

– Ilta-Sanomilla menee loistavasti, olemme kasvaneet vauhdilla, jota emme olisi itsekään uskaltaneet kuvitella. Verkkosivuillamme käydään kymmeniä miljoonia kertoja viikossa, ja lukijamme ovat erittäin sitoutuneita: he käyvät usein ja lukevat yhdellä käynnillä useita juttuja.

Ilta-Sanomilla on viikoittain 3 151 000 lukijaa eri kanavissaan (KMT 2020). Se on niin paljon, että sitä on vaikea ymmärtää. Katso tästä linkistä iltasanomalainen havainnollistus siitä, kuinka suuresta luvusta nyt oikein puhutaan. Ja alta löydät linkit kaikkien uusien paikkojen hakuilmoituksiin.

Uutistoimituksen esihenkilö

Uutistoimitukseen haemme esihenkilöä, joka on harjaantunut uutishaukka ja innostava henkilöjohtaja. Esimies tunnistaa puheenaiheet ja on uutisliemissä marinoitunut.

Tarkemmat tiedot löytyvät tästä linkistä.

Deskin esihenkilö ja digijulkaisija

Uutisdeski on toimituksen sähäkkä sydän, joka käsittelee, julkaisee verkkosivumme jutut. Deskissä työskentelee uutispäälliköitä ja verkkojulkaisijoita yhdessä verkon visualistien kanssa. Tähän tekemisen keskipisteeseen haemme nyt kokenutta ja intohimoista vetäjää sekä lisäksi digijulkaisijaa.

Deskin esihenkilön hakuilmoitus löytyy tästä linkistä.

Digijulkaisijan hakuilmoitus löytyy täältä.

Politiikan toimittaja

Etsimme myös intohimoisesti politiikkaa ja yhteiskunnallisia aiheita seuraavaa raskaan sarjan ammattilaista. Politiikan toimittajalla tulee olla hyvät verkostot, kyky tunnistaa puheenaiheet ja kirjoittaa napakkaa kommentaarista tekstiä. Tehtävään kuuluu myös live-uutistilanteiden raportointia ISTV:ssä.

Hakuilmoitus tästä linkistä.

Viihteen uutispäällikkö

IS vahvistaa myös viihdetoimitusta, joka kertoo kiinnostavimmat uutiset ja ilmiöt niistä asioista ja ihmisistä, joiden parissa Suomen kansa viihtyy. Haemme viihdemaailman tuntevaa osaajaa, joka taitaa sekä kirjoittamisen että esimiestyön.

Viihteen uutispäällikön hakuilmoitus löytyy täältä.

Me Naisten toimituspäällikkö ja toimittajia

Me Naiset on Suomen tavoittavin naisten media, jonka digisisällöt julkaistaan Ilta-Sanomien verkkosivulla. Haemme nyt toimituspäällikköä ja kahta vakinaista sekä yhtä määräaikaista toimittajaa tekemään naisille merkityksellistä aikakauslehtijournalismia printtiin ja verkkoon sekä luomaan kanssamme aikakauslehtien digitaalista tulevaisuutta.

Tarkemmat tiedot tästä linkistä.