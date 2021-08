Jyrki Lehtolan kolumni: Transfoobikot ristiäisissä

Hesassa alkoi joku tuittupää huutaa, että menkää transfoobikot takas maalle insestiä harrastamaan, kirjoittaa Jyrki Lehtola.

Huonostihan siinä kävi, kun myö isännän kanssa käytiin Hesassa lapsenlapsen ristiäisissä.

Miulla oli suu täynnä pullaksi olettamaani taikinaa, niin mie en kerennyt estämään, kun isäntä humoristiksi itteään luulevana kysyi vauvasta, että ”Onkos hää tyttö- vai poikaoletettu?”.

Miun tytär eikä sen ukko ollut moksiskaan, mutta kun Hesassa oltiin, alkoi joku tuittupää huutaa, että hävetkää, ei oo naurun aihe, lapsi saa itte päättää sukupuolensa, menkää transfoobikot takas maalle insestiä harrastamaan.

Tuli kova koti-ikävä, kun meillä päin on kanssa meluisat moporallit.

Mie liityin Setan jäseneksi jo nuorena likkana ja olen aina taistellut tasa-arvon puolesta. Siksi miuta kiinnosti, mitä Hesassa mesotaan.

Ihan järkeviähän siellä mesotaan. Jos immeinen kärsii, että hää on syntynyt väärään sukupuoleen, niin hyvähän hään on vaihtaa siihen, joka tuntuu häälle oikealta. Hölmöläiset semmoisesta kiusaa.

Vanhana aktivistina mie myös tunnistan sen, kun päihtyy omasta ittestään niin, että ei nää metsää puulta, johon just törmäs ja jota siks luulee mädäksi systeemiksi, vaikka se on terve mänty.

Herranjestas kun mie aattelen omaa aktivistiaikaani. Jos mie oisin saanut kaikki miun tuntemukset läpi, mie olisin nyt afrikkalainen vallankumousrunoilija.

Onneks miun vanhemmat sanoi vain, et ”Kattellaan. Jos sie oot ens vuonna samaa mieltä, hilpase likka Afrikkaan”. Miusta tuli sitten molekyylibiologi, kerran käytiin Egyptissä, kun lapset oli pieniä.

Kaksi asiaa miuta jurppii joidenkin transaktiivien touhussa.

Ensinnäkin fobia-sanan käyttö. Tulee mieleen helmikuu 74, kun mie olin taistolainen ja kuttuin kaikkia CIAksi.

Ulkomaita meillä aina matkitaan, ja siksi tämä trans-keskustelu on muuttunut sellaseksi, että jos joku sanoo ”biologia”, alkaa huuto, että sie senkin transfoobikko, kun aktivistien maailmassa oma itte polkee tieteenkin alleen. Sama se oli miullakin aikoinaan, kun aloitin virkkeen ”Marxin talousteorian mukaan”, enkä tajunnut hölkäsen pöläystä, mitä mie pulputin.

Mie täysin hyväksyn fobia-sanan, jos pilkataan, hakataan tai kiusataan, mutta en, kun joku yrittää keskustella, sanoa, että asiassa on kaksi puolta. Usein se joku on vielä lesbo tai homo tai miun kaltainen vanhan liiton feministi, ja siksi joskus tuntuu, että ei nykyaktivistien vihollisia ole ne pahimmat viholliset, vaan muut vähemmistöt, jotka vain yrittävät säilyttää sen, minkä eteen ovat taistelleet.

Ja sitten tämä sananvappaus. Herran jestas jos joku pohdiskelee vaikka trans-urheilijoita tai käyttää väärää sanaa, pitääkö sitä heti tarttua energiajuomatölkkiin niin, että viettää koko yön aiheuttamassa hankaluuksia toiselle immeiselle vain siksi, et hää on eri mieltä. Ei hää uhkaile, ei hää hakkaa, hää on vaan eri mieltä, immeinen kun on, ja kaikki myö immeiset ollaan tärähtäneitä.