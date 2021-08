Runsaasti sinilevää on ollut kahdella havaintopaikalla.

Sinilevätilanne on rauhallinen järvillä ja rannikko- ja avomerialueilla, kertoo Suomen ympäristökeskus (Syke).

Järvillä on edelleen keskimääräistä vähemmän sinilevää. Myös rannikkoalueilla on tehty Syken mukaan ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa vähemmän sinilevähavaintoja. Runsaasti sinilevää on havaittu kahdella havaintopaikalla Saaristomeren rannikolla.

Avomerialueilla sinilevän määrä on jatkanut vähentymistään, mikä on Syken mukaan ajankohtaan nähden tyypillistä.

Meriveden pintalämpötila on Ilmatieteen laitoksen mukaan Perämerellä noin 15–17 astetta, Selkämerellä 16–18 astetta, Saaristomerellä 17–19 astetta ja Suomenlahdella 13–17 astetta.