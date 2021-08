Kansainvälisen oikeuden professori arvioi, että suurlähetystölle työskennelleiden tilannetta tulisi arvioida juridisen näkökulman lisäksi myös reaalisesti.

Suomi on ilmoittanut evakuoivansa Afganistanista 170 paikallisen lähetystön työntekijää perheineen. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi kuitenkin tiistaina, että alihankintasopimuksella lähetystön turvallisuudesta ja hankinnoista vastanneet työntekijät eivät ole evakuoitavien joukossa.

Henkivartijoina ja järjestyksenvalvojina Suomen Kabulin-suurlähetystössä on työskennellyt vuodesta 2016 yhteensä 57 paikallista, joita ei ole tämänhetkisen suunnitelman mukaan tarkoitus evakuoida.

Helsingin Sanomien tavoittamat henkivartijat kertoivat pelkäävänsä turvallisuutensa puolesta. He ovat polttaneet Suomen suurlähetystön henkilökortit ja kaikki työpaperinsa, koska he eivät ole varmoja, miten äärijärjestö Taleban kohtelisi suurlähetystölle työskennelleitä.

Mahdollista on, että nyt Afganistaniin jäävien turvamiesten joukossa on suomalaisministereiden vierailuja suojanneita henkilöitä. Ulkoministeriön tietopalvelun mukaan suomalaisministereistä kaksi on vieraillut Afganistanissa vuodesta 2015 eteenpäin katsottuna.

Nykyinen ulkoministeri Haavisto vieraili maassa vuonna 2015 ulkoministerin erityisedustajana ja uudelleen ulkoministerinä vuonna 2020. Sipilän hallituksen ulkoministeri Timo Soini (ps) puolestaan vieraili maassa vuonna 2016. Ainakin Soini kävi vierailunsa aikana myös Kabulissa.

Joka tapauksessa voidaan todeta ainakin se, että Suomen Kabulin-suurlähetystön turvallisuushenkilöstö on ylläpitänyt lähetystön suomalaisten työntekijöiden turvallisuutta. Olisiko nyt Suomen vuoro huolehtia heidän turvallisuudestaan?

Kansainvälisen oikeuden professori Outi Korhonen arvioi, että suurlähetystölle työskennelleiden tilannetta tulisi arvioida juridisen näkökulman lisäksi myös reaalisesti.

– Yleensähän tällaisilla paikalle palkatuilla henkilöillä ei ole oikeutta evakuointiin hätätilanteessa, mutta kyllähän jokaisen sivistysvaltion ja ihmisoikeusvaltion pitäisi punnita tilannetta reaalisesta näkökulmasta.

Mikäli on todennäköistä, että Suomen avustaminen ja ”vääräuskoisten” kanssa toimiminen saattaisi henkilön vainon kohteeksi, oikeuttaisi se heidät anomaan turvapaikkaa, joka Korhosen mukaan tulisi myös myöntää.

Myös erityistapauksia voi olla.

– Suomen lähetystöön eivät ole varmaan koskaan yrittäneet talebanit tunkeutua tai hyökätä, mutta jos olisi kyse Yhdysvaltain lähetystöstä, voisi olla niin, että he ovat olleet suorassa konfrontaatiossa Taleban-taistelijoiden kanssa, jolloin koston uhka voisi olla suurempi.

Jo pelkästään länsimaiden kanssa tekemisissä oleminen voi toisaalta asettaa alttiiksi Talebanin vainolle, joten Talebanin yleinen suhtautuminen länsimaille työskennelleitä kohtaan voi auttaa tilanteen arvioinnissa.

– Jos kyse olisi ihmisoikeusvaltiosta, jossa on uskonnonvapaus, silloin ei tietenkään palkatuilla olisi mahdollisuuksia evakuointiin. Siinä mielessä se on enemmän kiinni siitä, millainen uhka on siellä ylipäänsä kaikilla länsimaita avustaneilla, eikä siitä, missä asemassa he ovat olleet niissä avustustehtävissänsä.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola kertoi aiemmin IS:lle, että ulkomaalaisille työskennelleiden maahan jäävien henkilöiden turvallisuustilanne on huono.

– Jos olet työskennellyt sodan jonkun osapuolen hyväksi ja vastustaja voittaa sodan, tilannehan ei koskaan ole hyvä.

Talebanin taistelija käveli kauneushoitolan ohi keskiviikkona.

Professori Korhosen mukaan jokaisen Suomelle työskennelleen henkilökohtainen uhkatilanne tulisi arvioida, vaikkei henkilöitä lähtökohtaisesti Suomeen otettaisikaan.

– Sitä ei tällä hetkellä varmasti tiedetä, ja varmaan olisi tärkeää, että seurattaisiin heidän tilannettaan kun sieltä nyt lähdetään ja ei suljettaisi kommunikaatiota. Pitäisi myös olla valmiina toimimaan nopeasti, jos ilmenee, että arvio uhan todennäköisyydestä onkin ollut liian lievä.

Korhonen arvioi, etteivät kaikki Suomea avustaneet luultavasti edes halua Suomeen, koska siteet paikalliseen yhteisöön ovat tiukat. Suomi voisi auttaa Afganistaniin jääviä myös salaamalla asiakirjoja.

– Kaikki heidän työsuhteisiinsa liittyvä dokumentaatio pitäisi katsoa, ettei se jää kenenkään saataville. Sieltä voi selvittää, onko ollut osallisena jossakin konfrontaatioissa näiden valtaa ottavien ääriliikkeiden ja -ryhmittymien kanssa.

– Henkilötiedot tulisi pyrkiä salaamaan ihan niin kuin normaalistikin tehtäisiin. Kommunikaatiota pitäisi ylläpitää niin, että he voivat lähettää avunpyynnön, mikäli vaino entisen työsuhteen perusteella toteutuu.