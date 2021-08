Tartuntojen määrän kasvu näyttää tasaantuneen.

Suomessa on todettu 866 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos. THL:n ylilääkäri Otto Helve oli alun perin kertonut aamupäivän tiedotustilaisuudessa, että tapauksia raportoitaisiin 865.

Koronatartuntojen määrä on edelleen korkea, mutta kasvu on tasaantunut, THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön tiedotustilaisuudessa kerrottiin. Ilmaantuvuusluku on 14 vuorokauden ajalta 185 sataatuhatta ihmistä kohden, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli 136.

Koronatartunnat leviävät edelleen erityisesti rokottamattomien nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa. Helven mukaan tartuntoja on alkanut näkyä myös muissa ikäryhmissä.

Erikoissairaanhoidon kuormitus on kokonaisuudessaan hieman kasvanut, strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoi tiedotustilaisuudessa. Erityisesti tehohoidon tarve on kasvanut viimeisten viikkojen aikana kasvaneiden tartuntamäärien myötä.

Sairaalahoidossa on viimeisimpien tietojen mukaan 106 ihmistä, joista 29 on tehohoidossa. Valtaosa sairaalahoitoa tarvitsevista potilaista on rokottamattomia.

– Tartunnan saaneista sairaalahoitoon joutuu harvempi kuin keväällä, Helve sanoi.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia on koko epidemian aikana ilmoitettu Suomessa 1 008.

Tänään saavutetaan toisen koronarokoteannoksen osalta 50 prosentin kattavuus koko rokotettavassa väestössä, Helve kertoi tiedotustilaisuudessa.

THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön tiedotustilaisuudessa kerrottiin myös, että 12–15-vuotiaiden rokotukset edistyvät nopeasti.

Helve sanoi, että ikäryhmässä valtaosa voi saada ensimmäisen rokoteannoksen elokuun loppuun mennessä. 12–15-vuotiaiden rokotuksia annetaan kouluissa ja rokotuspisteissä.